Erwartungen nur knapp übertroffen hatten. PVH brachen um gut 20 Prozent ein, die Eigentümerin von Tommy Hilfiger und Calvin Klein hatte ihre Jahresumsatzprognose gesenkt. Das Quantencomputer-Unternehmen Quantinuum feierte in dem negativen Umfeld für Technologiewerte ein eher verhaltenes Börsendebüt. Der erste Kurs lag mit 68 Dollar über dem Ausgabepreis von 60 Dollar. Zur Schlussglocke notierten die Titel bei 60,36 Dollar. Konjunkturdaten fanden wenig Beachtung. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der vergangenen Woche stärker gestiegen als angenommen, blieb aber auf niedrigem Niveau. Anleger warten nun gespannt auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag.

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USA - ANLEIHEN

Sinkende Ölpreise linderten Inflationsängste und ließen die Anleiherenditen leicht nachgeben. Die Zehnjahresrendite fiel um 2 Basispunkte auf 4,47 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:10

EUR/USD 1,1615 +0,1 0,0006 1,1609 1,1602

EUR/JPY 185,79 +0,0 0,0100 185,7800 185,6400

EUR/CHF 0,9163 -0,0 -0,0004 0,9167 0,9173

EUR/GBP 0,8648 +0,0 0,0002 0,8646 0,8640

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USD/JPY 159,92 -0,1 -0,0900 160,0100 159,9900

GBP/USD 1,3428 +0,1 0,0008 1,3420 1,3426

USD/CNY 6,7738 0,0 0,0003 6,7735 6,7692

USD/CNH 6,7743 -0,0 -0,0023 6,7766 6,7765

AUS/USD 0,7124 -0,1 -0,0009 0,7133 0,7139

Bitcoin/USD 63.450,94 -0,2 -137,63 63.588,57 66.504,92

Im Gefolge der Anleiherenditen wertete der Dollar leicht ab. Der Dollarindex gab um 0,1 Prozent nach.

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+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.444,09 -0,7 -29,80 4.473,89

Silber 72,48 -1,9 -1,39 73,87

Platin 1.879,95 -1,1 -20,30 1.900,25

Niedrigere Marktzinsen und ein etwas leichterer Dollar erhöhten die Attraktivität des zinslos gehaltenen Goldes. Der Preis für die Feinunze stieg um 1 Prozent auf 4.478 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,08 +0,0 0,04 93,04

Brent/ICE 95,48 +0,5 0,45 95,03

Wieder aufkeimende Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs ließen die Ölpreise zurückkommen. Der Preis für das Barrel Brentöl fiel um etwa 2,5 Prozent auf 95,50 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-NOTENBANK

Der Präsident der Federal Reserve von Kansas City, Jeff Schmid, hat seine Ansicht bekräftigt, dass die Inflation zu hoch sei und die Fed die Wahl habe, die Zinsen anzuheben oder sie stabil zu halten. "Sagen wir, okay, jetzt ist es an der Zeit, die Zinsen um einen oder zwei Viertelpunkte anzuheben und zu sehen, ob wir das nicht eindämmen können," sagte er bei einem Kamingespräch in Oklahoma.

KI

Hochrangige Vertreter der US-Administration haben nach Angaben von Insidern über eine Staatsbeteiligung an großen Unternehmen der Künstlichen Intelligenz (KI) diskutiert. Die Idee hatte OpenAI-CEO Sam Altman der Regierung im vergangenen Jahr vorgeschlagen. Die US-Regierung könnte nach einem solchen Schritt an den potenziellen wirtschaftlichen Gewinnen der sich rasant entwickelnden Technologie teilhaben, den KI-Unternehmen eine Art Gütesiegel verleihen und möglicherweise auch die wachsende Sorge über die wirtschaftlichen Folgen der KI-Revolution mildern. Da mehrere KI-Unternehmen einen Börsengang vorbereiten, wäre die US-Regierung jedoch auch den Schwankungen des KI-Marktes ausgesetzt.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

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June 05, 2026 01:33 ET (05:33 GMT)