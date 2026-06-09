Ein Konsortium aus mehreren Telekomfirmen hat sich darauf geeinigt, die französischen Geschäfte von Patrick Drahi für 20,4 Milliarden Euro zu kaufen. Bouygues Telecom, Orange und die Free-iliad-Gruppe gaben am Wochenende bekannt, dass sie eine Absichtserklärung mit Drahis Altice France zum Erwerb von SFR unterzeichnet haben. SFR ist der zweitgrößte Telekommunikationsbetreiber des Landes. Drahis Deal zum Verkauf von SFR folgt auf monatelange Verhandlungen mit dem Konsortium, nachdem ein früheres Angebot von rund 20 Milliarden US-Dollar abgelehnt worden war.

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June 08, 2026 01:36 ET (05:36 GMT)