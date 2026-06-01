+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.077,09 +0,1 3,63 4.073,46

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Silber 63,59 -0,2 -0,10 63,69

Platin 1.662,79 -0,1 -1,69 1.664,48

Der Goldpreis gab stark um 4,5 Prozent nach. Das Edelmetall habe unter der Erwartung steigender Zinsen gelitten, hieß es mit Blick auf die wie erwartet deutlich über dem Inflationsziel der US-Notenbank ausgefallene US-Verbraucherpreisinflation, hieß es. Dies würde die Attraktivität des zinslos gehaltenen Goldes mindern.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,76 +0,8 0,73 90,03

Brent/ICE 94,01 +1,0 0,91 93,10

Die Ölpreise zogen nach den Trump-Drohungen weiterer Angriffe auf den Iran an, weil damit Hoffnungen auf einen baldigen Frieden und damit eine Öffnung der Straße von Hormus gedämpft wurden. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent stieg im US-Handel um 2,0 Prozent auf 93,32 Dollar. Im asiatischen Geschäft am Donnerstag geht es weiter nach oben, nachdem es in der Nacht zu erneuten gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran kam.

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+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

IRAN-KRIEG

Die USA haben am Mittwoch eine neue Angriffswelle gegen den Iran unternommen. Das Pentagon bezeichnete die Angriffe als einen Akt der Zwangsdiplomatie, der darauf abziele, den Iran zu Zugeständnissen am Verhandlungstisch zu bewegen. "Wenn wir mit Bomben verhandeln müssen, dann verhandeln wir mit Bomben. Und wir sind sehr gut darin", sagte Kriegsminister Hegseth. US-Streitkräfte griffen Dutzende Ziele an, darunter Luftabwehr- und Radaranlagen in der Nähe der Straße von Hormus, sagte ein ranghoher US-Beamter. Iranische Staatsmedien berichteten von Explosionen im ganzen Land, darunter in der Großstadt Karadsch nordwestlich von Teheran und in Gebieten entlang der Straße von Hormus. Staatsmedien meldeten, die iranische Luftabwehr habe sich mit US-Kampfjets auseinandergesetzt. Der Iran erklärte, er habe die US-Fünfte Flotte in Bahrain mit einer Drohne angegriffen

KONTRON

Großaktionär Ennoconn muss nach Überschreiten der Schwelle von 30 Prozent der Anteile ein Angebot für die ausstehenden Aktien unterbreiten. Wie der österreichische IT-Konzern mitteilte, wird Ennoconn 23,50 Euro in bar bieten und damit nur wenig mehr als den Xetra-Schlusskurs von 23,40 Euro.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 01:33 ET (05:33 GMT)