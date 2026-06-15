Schwächer - Die nicht bekannten Details der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran, beispielsweise über die künftige Rolle des Irans bei der Kontrolle über die Straße von Hormus oder die Einbindung Israels in das Friedensabkommen sorgten für Unsicherheit. Zugleich setzten auf der anderen Seite die Ölpreise aber ihre Talfahrt fort. Zu hören war außerdem von Zurückhaltung vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch. Der 30 Aktien umfassende Dow-Jones-Index stieg zwar und setzte die Rekordjagd fort; das war aber nur Gewinnen einiger schwer gewichteter Aktien wie JP Morgan, Caterpillar, Home Depot oder Goldman Sachs zu verdanken. Der breite S&P-500 gab dagegen etwas nach, die technologielastigen Nasdaq-Indizes fielen sogar um bis zu 1,9 Prozent. Dass der Nasdaq-Composite nur 1,2 Prozent einbüßte, erklärten Händler damit, dass die SpaceX-Aktie in dem alle an der Nasdaq gehandelten Aktien umfassenden Index bereits enthalten ist, während der Nasdaq-100 SpaceX frühestens im Juli aufnehmen wird. Am Aktienmarkt sorgte weiter SpaceX für Schlagzeilen. Die Aktie machte an ihrem dritten Handelstag zunächst den dritten kräftigen Kurssprung um über 10 Prozent, im Schlussgeschäft verringerte sich das Plus dann aber auf 4,8 Prozent. An den beiden ersten Handelstagen war sie jeweils um 20 Prozent nach oben geschossen. Nach dem atemberaubenden Start dürften hier auch viele Anleger versuchen, noch auf den Zug aufzuspringen. Im Technologiesektor ging es uneinheitlich zu. Während Chipaktien unter ytärkeren Gewinnmitnahmen litten, verteuerten sich Western Digital um 4,2 und Seagate Technology um 1,2 Prozent. Rackspace Technology machten einen Satz um 5,0 Prozent. Treiber war die Nachricht einer Vereinbarung über den Einsatz von Chips von AMD in Rackspace-Rechenzentren. Moderna machten einen Satz um 6,3 Prozent. Rückenwind lieferten positive Einschätzungen von Analysten zu einem neuartigen Grippeimpfstoff auf Basis der mRNA-Technologie.

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US-ANLEIHEN

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,06 -0,01 4,07 4,03

5 Jahre 4,16 -0,03 4,20 4,14

10 Jahre 4,44 -0,03 4,48 4,42

Die Anleiherenditen gaben erneut nach, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,44 Prozent. Dazu trugen in erster Linie die weiter fallenden Ölpreise bei, nachdem die Inflation zuletzt entscheidend vom Ölpreisschock befeuert worden war.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 22:13

EUR/USD 1,161 +0,0 0,0003 1,1607 1,1606

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EUR/JPY 186,11 -0,1 -0,1300 186,2400 186,2600

EUR/CHF 0,9194 -0,1 -0,0013 0,9207 0,9207

EUR/GBP 0,8645 +0,0 0,0002 0,8643 0,8645

USD/JPY 160,27 -0,1 -0,1800 160,4500 160,4600

GBP/USD 1,3426 0,0 0,0000 1,3426 1,3422

USD/CNY 6,7557 -0,0 -0,0005 6,7562 6,7562

USD/CNH 6,7545 -0,0 -0,0016 6,7561 6,7573

AUS/USD 0,706 -0,1 -0,0006 0,7066 0,7063

Bitcoin/USD 65.748,47 -0,1 -32,16 65.780,63 65.677,97

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Der Dollar gab mit den Marktzinsen nach, der Euro wurde mit 1,1607 Dollar gehandelt.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.324,27 -0,1 -5,86 4.330,13

Silber 69,99 -0,3 -0,18 70,17

Platin 1.788,65 -0,9 -15,49 1.804,14

Das Gold profitierte weiter von den sinkenden Anleiherenditen, die Feinunze verteuerte sich um 26 Dollar auf 4.333.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 75,27 -1,0 -0,78 76,05

Brent/ICE 78,35 -0,8 -0,61 78,96

Brent-Öl kostete zuletzt im US-Handel mit knapp 80 Dollar gut 4 Prozent weniger. Händler erklärten die erneut scharfen Verluste mit Optimismus, dass sich das Ölangebot aus dem Nahen Osten mit der Wiedereröffnung der Straße von Hormus schnell erholen wird. Mit der Materie vertraute Informanten sagten außerdem, dass im Rahmen des Abkommens zur Beendigung des Kriegs die USA dem Iran bereits unmittelbar nach der Unterzeichnung den Verkauf von Öl und Treibstoffen ermöglichen und dafür Sanktionen bei Finanzierung, Transport und Versicherungen lockern wollten.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

CHINA / DEVISENPOLITIK

Die chinesischen Behörden haben weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die globale Nutzung des Yuan zu fördern. Dies ist ihr jüngster Versuch, eine widerstandsfähigere Finanzinfrastruktur aufzubauen, um die eigene Wirtschaft vor externen Schocks zu schützen. Pan Gongsheng, der Chef der chinesischen Zentralbank (People's Bank of China), kündigte am Mittwoch an, dass Peking eine neue Repo-Fazilität einrichten werde. Diese Fazilität werde es ausländischen Währungsbehörden, einschließlich Staatsfonds, ermöglichen, von der chinesischen Zentralbank Yuan-Liquidität gegen Anleihen als Sicherheiten zu erhalten.

THYSSENKRUPP

will seine Werkstoffhandelssparte an die Börse bringen. Der Aufsichtsrat segnete die Ausgliederung der zweitgrößten Konzernsparte ab, die vor einer knappen Woche von Material Services in tk accelis umbenannt worden war. Zunächst müssen aber noch die Aktionäre des MDAX-Konzerns auf einer außerordentlichen Hauptversammlung zustimmen. Geplant ist der Börsengang eines Minderheitsanteils von 49 Prozent an tk accelis.

NOVA LJUBLJANSKA BANKA (NLB)

hat ihr Angebot für die Wiener Addiko Bank auf 37 Euro je Aktie erhöht, womit Addiko mit 721,5 Millionen Euro bewertet wird. Die Offerte liege damit 10,50 Euro über dem konkurrierenden Angebot der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI). Erst am 11. Juni hatte die NLB ihr Angebot auf 33,50 Euro erhöht.

RENAULT / THALES

Der Autobauer Renault und das Luftfahrt-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen Thales haben eine Zusammenarbeit zur Produktion von Drohnenmunition vereinbart. Erst am Vortag hatten die beiden Unternehmen bekannt gegeben hatten, dass sie an einem Prototyp eines taktischen Fahrzeugs für Landstreitkräfte arbeiten. Renault kann mit dem Einstieg in die Munitionsproduktion in eine Branche diversifizieren, die seit Russlands Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 an Bedeutung gewonnen hat.

REPSOL

hat ein Abkommen mit der venezolanischen Regierung unterzeichnet mit dem Ziel, ein Ölvorkommen im Horcon-Gebiet südöstlich des Maracaibo-Sees potenziell zu erschließen.

IPO / XIAOHONGSHU

Die chinesische Lifestyle- und Video-Sharing-Plattform Xiaohongshu strebt an die Börse. Das Unternehmen, dessen App international als Rednote bekannt ist, plane einen Börsengang in Hongkong bereits Ende dieses Jahres, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Große Investoren streben demnach eine Bewertung des in Schanghai ansässigen Unternehmens von mehr als 70 Milliarden US-Dollar an. Xiaohongshu wurde laut einigen der informierten Personen in jüngsten privaten Sekundärmarkt-Transaktionen mit über 50 Milliarden Dollar bewertet.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)