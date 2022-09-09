DAX24.894 -1,0%Est506.231 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0100 +0,7%Nas25.587 -2,2%Bitcoin55.225 +0,3%Euro1,1365 -0,2%Öl76,52 -0,6%Gold4.086 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 Micron Technology 869020 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger warten auf Impulse: DAX wenig verändert erwartet -- Asiens Börsen stabilisieren sich - Nikkei erneut tiefer -- Subventionsstreit eskaliert: China weist Vorwürfe zurück -- Samsung im Fokus
Top News
Wichtige Faktoren bei der Aktienanleihen-Wahl Wichtige Faktoren bei der Aktienanleihen-Wahl
Aktien von 1&1 und United Internet vorbörslich stark - Barclays sorgt für Kursfantasie Aktien von 1&1 und United Internet vorbörslich stark - Barclays sorgt für Kursfantasie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

24.06.26 07:32 Uhr

trennt sich von seinen Publikumsmediengeschäften. Durch die Transaktion, die Scientific American in den USA und Spektrum der Wissenschaft in Deutschland umfasst, will sich der Wissenschaftsverlag auf sein globales Kerngeschäft in den Bereichen Forschung, Gesundheit und Bildung konzentrieren. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. Die Transaktionen soll den Ausblick für 2026 nicht beeinflussen und sich 2027 leicht positiv auf das bereinigte operative Ergebnis auswirken.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 01:33 ET (05:33 GMT)