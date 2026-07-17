17.07.26 07:31 Uhr

Vor allem die überraschend niedrige Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nährte Zinserhöhungserwartungen und trieb die Renditen am Anleihemarkt nach oben. Die Zehnjahresrendite stieg um 3 Basispunkte auf 4,58 Prozent.

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+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1435 -0,1 -0,0006 1,1441 1,1441

EUR/JPY 185,77 -0,0 -0,0200 185,7900 185,8400

EUR/CHF 0,9251 -0,0 -0,0001 0,9252 0,9246

EUR/GBP 0,8496 +0,1 0,0008 0,8488 0,8483

USD/JPY 162,43 +0,0 0,0500 162,3800 162,4300

GBP/USD 1,3456 -0,2 -0,0020 1,3476 1,3482

USD/CNY 6,7742 +0,0 0,0016 6,7726 6,7665

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USD/CNH 6,7761 +0,1 0,0031 6,7730 6,7728

AUS/USD 0,6977 -0,3 -0,0019 0,6996 0,7001

Bitcoin/USD 63.282,96 -1,3 -821,09 64.104,05 64.477,05

Der Dollar folgte den Marktzinsen nach oben. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.977,97 +0,2 8,03 3.969,94

Silber 55,00 -0,9 -0,51 55,51

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Platin 1.591,57 -1,6 -25,93 1.617,50

Die steigenden Zinsen und der festere Dollar belasteten den Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich um 1,8 Prozent auf 3.990 Dollar.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 79,69 +0,9 0,74 78,95

Brent/ICE 84,96 +0,9 0,73 84,23

Die Ölpreise legten zunächst nicht mehr weiter zu, obwohl die USA noch immer Ziele im Iran angriffen und die Blockade der Straße von Hormus andauerte. Der Preis für das Barrel Brentöl notierte kaum verändert bei 84,97 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

FED

- Der Gouverneur der US-Notenbank, Philip Jefferson, ist überzeugt, dass der derzeitige geldpolitische Kurs den Arbeitsmarkt weiterhin stützen wird. Gleichzeitig dürfte es möglich sein, die Inflation in Richtung des Zielwerts der Fed von 2 Prozent zurückzuführen. Auf einer Veranstaltung in Stanford, Kalifornien, sagte Jefferson, die Leitzinsspanne der Fed von 3,5 bis 3,75 Prozent positioniere die Wirtschaft gut, um auf wirtschaftliche Entwicklungen zu reagieren. Man könne diesen Kurs aber überdenken, falls sich die Inflation nicht bald abkühle.

- Der Präsident der Federal Reserve von Kansas City, Jeffrey Schmid, sieht die Risiken der Zentralbank weiterhin in Richtung Inflation geneigt. Der Arbeitsmarkt befinde sich hingegen im Gleichgewicht. Auf einer Veranstaltung in Grand Island, Nebraska, sagte Schmid, die Inflationsdaten dieser Woche hätten zwar eine ermutigende Verlangsamung gezeigt. Es wäre jedoch verfrüht, einem einzelnen Datenpunkt im Verhältnis zu den jüngsten Trends zu viel Gewicht beizumessen. Angesichts des wieder steigenden Ölpreises sei es ungewiss, wie nachhaltig eine Entlastung bei den Energiepreisen sein werde. Ohne Energie, so fügte er hinzu, habe die Preisinflation bei Dienstleistungen einen Aufwärtstrend gezeigt. Sie verharre auf einem Niveau, das über dem mit dem Ziel der Fed vereinbarten Wert liege.

- Die Präsidentin der Fed von Dallas, Lorie Logan, ist der Ansicht, dass die Federal Reserve die Zinssätze anheben sollte, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Dies deutet darauf hin, dass sie bereit sein könnte, gegen eine Entscheidung, die Zinsen im weiteren Verlauf dieses Monats stabil zu halten, ein abweichendes Votum einzulegen. In einer Rede am Donnerstag in Houston sagte Logan, die am Dienstag veröffentlichten Inflationszahlen für Juni zeigten zwar Fortschritte in Richtung geringerer Preissteigerungen. Sie reichten aber nicht aus, um sie davon zu überzeugen, dass die Inflation auf dem Weg zurück zum 2-Prozent-Ziel der Fed sei.

EQT

erzielte im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 663 Millionen Euro (758,8 Millionen US-Dollar), verglichen mit 346 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte auf 1,61 Milliarden Euro von 1,27 Milliarden Euro. Dies war auf einen Anstieg der Zins- und Kapitalerträge zurückzuführen, der einen Rückgang der Verwaltungsgebühren ausglich.

ALCOA

meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 3,97 Milliarden US-Dollar, was unter der von Factset ermittelten Konsensschätzung von 3,99 Milliarden US-Dollar lag. Der Gewinn stieg auf 407 Millionen US-Dollar von 164 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 2,12 Dollar. Analysten hatten mit 2,25 Dollar gerechnet. Überdies senkte Alcoa die Prognose für die diesjährige Produktion von Alumiumoxid.

HONDA

wird dieses Jahr die Produktion des einzigen Elektrofahrzeugs einstellen, das das Unternehmen in den USA verkauft. Das Modelljahr 2026 wird das letzte für Hondas Prologue-SUV sein, sagte Lance Woelfer, Vizepräsident für Automobilverkäufe bei der American Honda Motor Co. Das japanische Unternehmen stellt den Verkauf nicht sofort ein. Stattdessen wird es noch etwa 100.000 Fahrzeuge abverkaufen, bevor das Modell ausläuft.

NETFLIX

meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 12,56 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Nettogewinn stieg um fast 9 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar. Die Ergebnisse entsprachen in etwa den Erwartungen der Analysten. Dennoch teilte das Unternehmen mit, dass es für das dritte Quartal eine Verlangsamung des Umsatzwachstums erwarte. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um 9 Prozent.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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July 17, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)