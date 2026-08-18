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MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,24 +0,9 0,74 84,5

Brent/ICE 91,48 +0,7 0,61 90,87

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Für die Ölpreise ging es nach oben. Ein Barrel der Sorte Brent verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 90,87 Dollar. Händler verwiesen auf die ins Stocken geratenen Verhandlungen über die Wiederöffnung der Straße von Hormus. US-Präsident Trump hatte gesagt, er habe es nicht eilig, den Konflikt beizulegen. Auftrieb erhielten die Preise auch von der Nachricht, dass der Iran einen Öltanker der Emirate in der Meerenge aufgebracht habe.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ZOLLSTREIT USA / KANADA

Der kanadische Premierminister Mark Carney rechnet damit, mit Präsident Trump über die Absicht Washingtons zu sprechen, einen Zoll von 50 Prozent zu erheben. Das Gespräch könnte bereits am Mittwoch stattfinden. Betroffen wären kanadische Importe im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar.

ALPHABET

Die Tochter Google hat Zulieferern mitgeteilt, dass das Unternehmen plane, ab dem kommenden Jahr alle seine Pixel-Produkte außerhalb Chinas zu produzieren. Dies berichtet Nikkei unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, die dabei auf die andauernden Spannungen zwischen den USA und China verwiesen.

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BHP

Der nach Marktwert weltgrößte Bergbaukonzern mit Sitz in Australien wies für die zwölf Monate bis Ende Juni einen Nettogewinn von 9,83 Milliarden US-Dollar aus, nach 9,02 Milliarden Dollar im Vorjahr. Eine bereits angekündigte Abschreibung in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar auf ein Kaliprojekt in Kanada belastete das Ergebnis. Das bereinigte Ergebnis betrug 13,20 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Analysten hatten laut einer von Visible Alpha zusammengestellten Konsenserwartung mit einem bereinigten Ergebnis von rund 12,66 Milliarden Dollar gerechnet.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)

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