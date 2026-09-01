MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
+++++ DEVISENMARKT +++++
zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:55
EUR/USD 1,1606 -0,1 -0,0010 1,1616 1,1617
EUR/JPY 185,57 NULL 0,0000 185,5700 185,5800
EUR/CHF 0,9394 +0,1 0,0006 0,9388 0,9389
EUR/GBP 0,8567 -0,1 -0,0006 0,8573 0,8572
USD/JPY 159,87 +0,1 0,1400 159,7300 159,7200
GBP/USD 1,3541 -0,0 -0,0006 1,3547 1,3551
USD/CNY 6,7199 0,0 0,0002 6,7197 6,7197
USD/CNH 6,72 +0,0 0,0022 6,7178 6,7189
AUS/USD 0,7165 -0,0 -0,0001 0,7166 0,7166
Bitcoin/USD 78.790,35 -0,1 -74,55 78.864,90 78.570,66
Der Dollar gab nach seinem kräftighen Anstieg am Freitag im Sog steigender US-Marktzinsen wieder etwas nach. Laut Händlern drückte auch die Sorge um die hohe Staatsverschuldung der USA. Der Euro erholte sich im US-Handel auf zuletzt 1,1612 Dollar.
+++++ ROHSTOFFE +++++
METALLE
zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.426,53 -0,5 -21,76 4.448,29
Silber 66,28 -0,4 -0,24 66,52
Platin 1.796,78 +0,3 5,86 1.790,92
Die höheren Marktzinsen drückten nur noch leicht auf den Goldpreis, der am Freitag bereits stark gefallen war. Die Feinunze verbilligte sich um 4 Dollar auf 4.448 je Unze.
zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 86,92 +1,4 1,16 85,76
Brent/ICE 91,43 +1,0 0,94 90,49
Die Ölpreise zogen in Reaktion auf neue wechselseitigen Angriffe der USA und des Iran kräftig an. Der Preis für ein Barrel Brentöl stieg um 3,0 Prozent auf 90,75 Dollar.
+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++
CHINA - Konjunktur
Die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes in China hat im August schneller zugenommen und ihre Wachstumsphase auf neun Monate verlängert - die längste Expansionsperiode seit fünf Jahren. Der von Ratingdog ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im August auf 51,5 von 50,9 im Juli. Der Wert übertraf den offiziellen Indikator, der von 49,2 auf 49,8 zulegte.
USA - Strategische Ölvorräte
Die strategische Erdölreserve der USA ist in der vergangenen Woche um weitere 3,1 Millionen Barrel reduziert worden. Damit ist der staatliche Rohölbestand auf den niedrigsten Stand seit Herbst 1982 gesunken.
USA - Zinspolitik
US-Präsident Trump hat seine Ansicht bekräftigt, dass die Zinssätze zu hoch seien. Er hielt sich jedoch damit zurück, den Vorsitzenden der US-Notenbank, Kevin Warsh, öffentlich aufzufordern, sie nicht anzuheben.
Die Tochter DHL Global Forwarding hat das Logistikunternehmen Aero Cargas in Uruguay übernommen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
ZF FRIEDRICHSHAFEN
Moody's hat den Ausblick auf "stabil" von "negativ" erhöht. Das Rating wurde mit "Ba2" bestätigt.
ANTHROPIC / NVIDIA
Anthropic hat einen Cloud-Computing-Deal im Wert von 35 Milliarden Dollar mit dem von Nvidia unterstützten Cloud-Anbieter Lambda abgeschlossen, wobei Nvidia selbst den Mietvertrag für das Rechenzentrum hält, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.
NOVARTIS
hat Ende August acht klinische Studien mit einer experimentellen Therapie gegen Autoimmun- und neurologische Erkrankungen pausiert, nachdem drei der Patienten gestorben waren.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.
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September 01, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)