01.09.26 07:30 Uhr

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:55

EUR/USD 1,1606 -0,1 -0,0010 1,1616 1,1617

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EUR/JPY 185,57 NULL 0,0000 185,5700 185,5800

EUR/CHF 0,9394 +0,1 0,0006 0,9388 0,9389

EUR/GBP 0,8567 -0,1 -0,0006 0,8573 0,8572

USD/JPY 159,87 +0,1 0,1400 159,7300 159,7200

GBP/USD 1,3541 -0,0 -0,0006 1,3547 1,3551

USD/CNY 6,7199 0,0 0,0002 6,7197 6,7197

USD/CNH 6,72 +0,0 0,0022 6,7178 6,7189

AUS/USD 0,7165 -0,0 -0,0001 0,7166 0,7166

Bitcoin/USD 78.790,35 -0,1 -74,55 78.864,90 78.570,66

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Der Dollar gab nach seinem kräftighen Anstieg am Freitag im Sog steigender US-Marktzinsen wieder etwas nach. Laut Händlern drückte auch die Sorge um die hohe Staatsverschuldung der USA. Der Euro erholte sich im US-Handel auf zuletzt 1,1612 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.426,53 -0,5 -21,76 4.448,29

Silber 66,28 -0,4 -0,24 66,52

Platin 1.796,78 +0,3 5,86 1.790,92

Die höheren Marktzinsen drückten nur noch leicht auf den Goldpreis, der am Freitag bereits stark gefallen war. Die Feinunze verbilligte sich um 4 Dollar auf 4.448 je Unze.

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ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,92 +1,4 1,16 85,76

Brent/ICE 91,43 +1,0 0,94 90,49

Die Ölpreise zogen in Reaktion auf neue wechselseitigen Angriffe der USA und des Iran kräftig an. Der Preis für ein Barrel Brentöl stieg um 3,0 Prozent auf 90,75 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes in China hat im August schneller zugenommen und ihre Wachstumsphase auf neun Monate verlängert - die längste Expansionsperiode seit fünf Jahren. Der von Ratingdog ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im August auf 51,5 von 50,9 im Juli. Der Wert übertraf den offiziellen Indikator, der von 49,2 auf 49,8 zulegte.

USA - Strategische Ölvorräte

Die strategische Erdölreserve der USA ist in der vergangenen Woche um weitere 3,1 Millionen Barrel reduziert worden. Damit ist der staatliche Rohölbestand auf den niedrigsten Stand seit Herbst 1982 gesunken.

USA - Zinspolitik

US-Präsident Trump hat seine Ansicht bekräftigt, dass die Zinssätze zu hoch seien. Er hielt sich jedoch damit zurück, den Vorsitzenden der US-Notenbank, Kevin Warsh, öffentlich aufzufordern, sie nicht anzuheben.

DHL

Die Tochter DHL Global Forwarding hat das Logistikunternehmen Aero Cargas in Uruguay übernommen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

ZF FRIEDRICHSHAFEN

Moody's hat den Ausblick auf "stabil" von "negativ" erhöht. Das Rating wurde mit "Ba2" bestätigt.

ANTHROPIC / NVIDIA

Anthropic hat einen Cloud-Computing-Deal im Wert von 35 Milliarden Dollar mit dem von Nvidia unterstützten Cloud-Anbieter Lambda abgeschlossen, wobei Nvidia selbst den Mietvertrag für das Rechenzentrum hält, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

NOVARTIS

hat Ende August acht klinische Studien mit einer experimentellen Therapie gegen Autoimmun- und neurologische Erkrankungen pausiert, nachdem drei der Patienten gestorben waren.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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September 01, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)