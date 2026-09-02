02.09.26 07:34 Uhr

beendet kurzfristig am 8. September sein kürzlich gestartetes Aktienrückkaufprogramm bis auf Weiteres. Wie der MDAX-Konzern am späten Dienstag mitteilte, folgt die Entscheidung auf die Ankündigung des größten Aktionärs Frasers Group, die Mehrheit an dem Modekonzern zu übernehmen und die Unterstützung für Aufsichtsratschef Stephan Sturm zu überprüfen.

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SPRINGER NATURE

hat Patric Somlo mit Wirkung zum 1. November zum Finanzvorstand ernannt. Somlo ist derzeit Senior Vice President Corporate Finance bei dem Pharma-Auftragsfertiger Lonza. Zuvor war er in den Bereichen Private Equity, Unternehmensberatung und Investment Banking tätig, wie Springer Nature mitteilte. Somlo tritt die Nachfolge von Alexandra Dambeck an, die Mitte November als Finanzvorständin zum Maschinen- und Anlagenbauer Dürr wechselt.

NESTLE

verkauft sein Mainstream-Geschäft mit Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln und Mineralstoffen für 1 Milliarde US-Dollar an die in Boston ansässige Private-Equity-Gesellschaft Yellow Wood Partners. Die Vereinbarung zum Verkauf ist ein weiterer Schritt des Schweizer Konzerns zur Straffung seines Portfolios und zur Konzentration auf Kernkategorien.

ROCHE

hat eine Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Unternehmen Simcere Pharmaceutical zur Entwicklung eines Medikaments gegen Blutkrebs geschlossen. Roche zahlt laut Simcere vorab 75,0 Millionen US-Dollar für die exklusiven weltweiten Rechte zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von SIM0660, einem Antikörper, der auf B-Zell-Malignome abzielt. Simcere hat den Angaben zufolge je nach Entwicklungsfortschritt Anspruch auf Meilensteinzahlungen von bis zu 1,455 Milliarden US-Dollar sowie gestaffelte Lizenzzahlungen auf etwaige zukünftige Nettoumsätze.

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GOOGLE

wird mehreren Beschäftigten zufolge ein neues Modell mit deutlich verbesserten Programmierfähigkeiten veröffentlichen. Dies könnte einen Bereich stärken, in dem das Unternehmen hinter die Konkurrenten OpenAI und Anthropic zurückgefallen ist. Das Modell mit dem Namen 3.8 Flash, das unternehmensintern als "Skimaki" bezeichnet wird, soll bereits am Mittwoch veröffentlicht werden, sagten die Personen.

INDEXÄNDERUNGEN

Der Börsenbetreiber Stoxx hat am Dienstag Änderungen in der Zusammensetzung der Indizes Euro-Stoxx-50 und Stoxx-50 mitgeteilt. In den Euro-Stoxx-50 rücken demnach die Aktien von Engie und Nokia auf, Platz machen müssen dafür VW und Wolters Kluwer. Im Stoxx-50 werden Barclays den Platz von Prosus übernehmen. Ferner werden unter anderem Fraport und Aumovio aus dem Stoxx-Europe-600 herausgenommen.

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Engie

- Nokia

HERAUSNAHME

- VW

- Wolters Kluwer

+ STOXX-50

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AUFNAHME

- Barclays

HERAUSNAHME

- Prosus

+ STOXX-EUROPE-600 +

AUFNAHME

- National Bank of Greece

- Endeavour Mining

- Eurobank

- Piraeus Bank

- Alpha Bank

- Public Power

- Metlen Energy & Metals

- GEK Terna

- Motor Oil

- Rosebank Industries

- XTB SA

- Softcat

- Easyjet

- Jumbo

HERAUSNAHME

- Kongsberg Maritime

- Fraport

- JD Sports Fashion

- Wienerberger

- Bakkafrost

- Tauron

- Bucher Industries

- Aumovio

- Viscofan

- Thule Group

- Kemira

- Wihlborgs Fastigheter

- Signify

- SES

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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September 02, 2026 01:34 ET (05:34 GMT)