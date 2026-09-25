DAX 25.267 -0,6%ESt50 6.273 -0,4%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,30 ±0,0%Nas 26.939 +0,0%Bitcoin 74.066 -0,1%Euro 1,1375 -0,0%Öl 105,1 -1,4%Gold 4.267 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.263,87 -0,3 -14,11 4.277,98

Werbung

Silber 63,48 -0,7 -0,43 63,91

Platin 1.745,35 -0,2 -3,15 1.748,50

Der Anstieg der Marktzinsen und die Aufwertung des Dollar lasteten auf dem Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,4 Prozent auf 4.263 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,89 -1,8 -1,72 94,61

Brent/ICE 105,72 -0,8 -0,88 106,60

Ausbleibende Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran trieben die Ölpreise weiter nach oben. Überdies hatte Saudi-Arabien nach eigenen Angaben sechs Raketen abgefangen, die von den vom Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Rebellen auf saudi-arabische Ziele abgefeuert worden seien. Der Preis für das Barrel Brentöl stieg zeitweise auf rund 108 Dollar. Später kam er wieder etwas zurück mit einem Medienbericht, dem zufolge USA und Iran über ein mehrstufiges Abkommen verhandelten. Brent notierte 3,4 Prozent höher bei 106,60 Dollar.

Werbung

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

HELLA

hat einen Nachfolger für den scheidenden CFO Philippe Vienney gefunden. Wie das unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Unternehmen mitteilte, hat der Gesellschafterausschuss Jens Grösch als neues Mitglied in die Geschäftsführung berufen. Ab dem 1. Dezember wird er dort das Finanzressort übernehmen. Grösch hat bereits bis 2023 bei Hella gearbeitet.

OPENAI

KI-Agenten von OpenAI haben Anfang dieses Jahres alltägliche Aufgaben zur Online-Datenerfassung ausgeführt und zu außergewöhnlichen Mitteln gegriffen, um an diese Daten zu gelangen. Neu veröffentlichte Ergebnisse des gemeinnützigen KI-Forschungslabors Transluce sowie der australischen Regierung zeigten, dass mit OpenAI in Verbindung stehende KI-Agenten im Mai und Juni versuchten, in Websites von Universitäten und Regierungen einzudringen, um nach Informationen zu suchen. Die versuchten Hackerangriffe reihen sich in eine wachsende Liste von Vorfällen ein, bei denen KI-Agenten bei der Verfolgung ihrer Ziele außer Kontrolle geraten sind.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Werbung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.