12.10.26 07:33 Uhr

Die jüngst deutlichen Gewinne des Won gegenüber dem US-Dollar werden durch die robusten Exporte Südkoreas und den sich ausweitenden Leistungsbilanzüberschuss gestützt, wie die Analysten der KB Kookmin Bank urteilen. Der Won hat jüngst den höchsten Stand seit Oktober 2024 zum US-Dollar markiert.

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+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.196,72 +0,1 2,89 4.193,83

Silber 61,02 +0,3 0,21 60,81

Platin 1.698,90 +0,7 11,69 1.687,21

Die sich unter ihren jüngsten Hochs bewegenden Renditen machten Gold attraktiver, die Feinunze versteuerte sich zum Settlement um 1,4 Prozent auf 4.191 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,38 -1,6 -1,47 91,85

Brent/ICE 103,32 -1,3 -1,40 104,72

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Die Ölpreise kamen zunächst zurück, nachdem US-Präsident Donald Trump von produktiven Gesprächen mit Teheran gesprochen und zumindest kurzfristig keine Angriffe auf den Iran avisiert hatte. Zuletzt verteuerte sich Erdöl der Sorte Brent um 0,4 Prozent auf 104,72 Dollar - gestützt von Wirbelstum Isaias, der die Ölförderung im Golf von Mexiko einschränkte.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

BASF/EVONIK/RAG-STIFTUNG

Evonik muss im Abwehrkampf gegen die Übernahmepläne von BASF vorerst ohne ein klares Bekenntnis der RAG-Stiftung auskommen. Das Kuratorium der Stiftung, die 44 Prozent der Anteile hält, hatte erstmals über die Offerte beraten. Anschließend teilte die Stiftung lediglich mit, das Kuratorium habe sich vom Vorstand über das Übernahmeinteresse von BASF an Evonik informieren lassen. Wie das Handelsblatt aus Kreisen erfuhr, will sich der Hauptaktionär vorerst bewusst heraushalten. (Handelsblatt)

BMW

will sich angesichts des hohen Kostendrucks mithilfe von Künstlicher Intelligenz neu aufstellen. Dabei sollen KI-Agenten zunehmend eigenständig Aufgaben und komplexe Abläufe übernehmen. Im Einkauf testet BMW bereits vier spezialisierte Agenten für Flexibilität, Risiken, Qualität und Materialkosten. Allein dort sollen zunächst Einsparungen im mittleren dreistelligen Millionenbereich erzielt werden. Ob das gelingt, hängt auch von der konzernweiten Standardisierung und der Zusammenarbeit über Ressortgrenzen hinweg ab. (Handelsblatt)

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HELSING

Die Rüstungsfirma hat Insidern zufolge mehr Zeit für die Zulassung ihrer Kampfdrohne durch die Bundeswehr erhalten. Bisher stehe bei der HX2-Drohne von Helsing noch ein notwendiger Test aus, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt. Dafür habe die Firma bis Ende Oktober Zeit erhalten. Das Bundesverteidigungsministerium bestätigte auf Anfrage, einem Unternehmen sei zusätzliche Zeit zur Erfüllung eines Meilensteins gewährt worden, da die Verzögerung nicht durch den Auftragnehmer selbst verursacht worden sei. Ob es sich um Helsing oder den Mitbewerber Stark Defense handelte, wollte das Ministerium nicht mitteilen. (Handelsblatt)

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

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October 12, 2026 01:33 ET (05:33 GMT)