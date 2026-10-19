19.10.26 07:31 Uhr

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:11

EUR/USD 1,1228 -0,1 -0,0011 1,1239 1,1225

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EUR/JPY 177,55 0,0 0,0000 177,5500 177,4300

EUR/CHF 0,9257 -0,0 -0,0003 0,9260 0,9251

EUR/GBP 0,8422 -0,1 -0,0007 0,8429 0,8425

USD/JPY 158,13 +0,1 0,1400 157,9900 158,0600

GBP/USD 1,333 +0,0 0,0002 1,3328 1,3320

USD/CNY 6,6816 -0,1 -0,0045 6,6861 6,6861

USD/CNH 6,6813 -0,1 -0,0037 6,6850 6,6856

AUS/USD 0,6972 +0,4 0,0028 0,6944 0,6943

Bitcoin/USD 82.572,42 +2,1 1.672,63 80.899,79 81.363,95

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Der Dollar gab nach dem starken Rückgang der US-Zinsen zunächst weiter nach, erholte sich dann aber wieder mit steigenden Ölpreisen und leicht steigenden US-Marktzinsen. Unter dem Strich tat sich letztlich wenig.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.175,33 +0,2 10,32 4.165,01

Silber 57,54 +0,9 0,53 57,01

Platin 1.651,25 +1,3 20,89 1.630,36

Beim Gold tat sich im US-Handel wenig. Die Feinunze holte zwischenzeitliche leichte Verluste wieder auf und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 4.159,50 Dollar.

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ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,00 -1,4 -1,41 101,41

Brent/ICE 108,01 -1,7 -1,85 109,86

Mit den Ölpreisen ging es zunächst lange seitwärts. Im Verlauf des US-Handels zogen sie dann deutlich an, Brent um gut 3 Prozent auf rund 109 Dollar. Die Ölpreise stiegen, nachdem die Ukraine ihre Angriffe auf russische Raffinerien wieder aufgenommen hatte, was die Sorgen über anhaltende Lieferrisiken im Nahen Osten und die Unsicherheit bezüglich der Schifffahrt durch die Straße von Hormus noch verstärkte. Im asiatischen Handel am Montag geht es für Brent wieder abwärts. Als Grund sehen Marktteilnehmer Spekulationen über eine verbesserte Versorgung, nachdem US-Präsident Trump eine Anordnung unterzeichnet hat, die die meisten Sanktionen und Zölle gegen Russland aufhebt. Trump verzichtet außerdem auf vorgeschlagene Zölle für Länder, die Öl aus Russland importieren und begründet all dies mit nationalem Interesse. Derweil sagte Irans Außenminister Abbas Araqchmniol, der Vorschlag an die USA, bei Erfüllung bestimmter Vorgaben die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, stehe weiterhin.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Der russische Präsident Wladimir Putin hat vorgeschlagen, dass er sich im nächsten Monat mit US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping trifft, um über die Ukraine zu sprechen. Ziel ist es nach Angaben informierter Personen, ein für Moskau vorteilhaftes Ende des seit vier Jahren andauernden Konflikts auszuhandeln.

KONJUNKTUR CHINA I

Chinas Bruttoinlandsprodukt wuchs im Zeitraum von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent. Dies bedeutete einen leichten Anstieg gegenüber dem Zuwachs von 4,3 Prozent im Vorquartal, welcher das schwächste Tempo seit mehr als drei Jahren markiert hatte, wie offizielle Daten zeigten. Das Ergebnis fiel zudem stärker aus als das Wachstum von 4,4 Prozent, das in einer Umfrage vom Wall Street Journal unter Ökonomen erwartet worden war. Trotz der ins Stocken geratenen Wachstumsdynamik wird erwartet, dass China sein offizielles Wachstumsziel in diesem Jahr auch ohne größere anstehende politische Unterstützung erreichen wird.

KONJUNKTUR CHINA II

Der Rückgang der Hauspreise in China hat sich im September leicht verlangsamt. Die Preise in 70 großen chinesischen Städten fielen im September um 0,14 Prozent, verglichen mit einem Rückgang von 0,17 Prozent im Vormonat. Dies ergeben Berechnungen des Wall Street Journal, die auf Daten des Nationalen Statistikamtes basieren, die am Montag veröffentlicht wurden. Von den insgesamt 70 Städten meldeten 49 Städte einen Preisrückgang im Vergleich zum Vormonat, was dem Wert von August entspricht, wie die Daten zeigten.

KONJUNKTUR CHINA III

*China Industrieproduktion Sep +5,5% (PROG: +5,5%) gg Vorjahr

*China Industrieproduktion Sep +0,61% gg Vormonat

AUTOBRANCHE

Frankreich und Deutschland haben eine Vereinbarung zum Schutz der kriselnden europäische Automobilbranche getroffen. Dazu gehören mehr Flexibilität bei der Dekarbonisierung sowie Anreize für Investitionen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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October 19, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)