27.10.26 07:33 Uhr

Der Dollar legte zu, der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent. Anleger rechneten mit einer falkenhaften Tonlage der Fed am Mittwoch, wobei noch nicht mit einer Zinserhöhung gerechnet wurde. Der Euro sank um 0,3 Prozent auf 1,1174 Dollar. Der brasilianische Real verlor zeitweise mehr als 10 Prozent gegenüber dem Greenback nach dem Wahlausgang in Brasilien.

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Der Dollar legt am Morgen weiter leicht zu, der Euro gibt weiter nach. Höhere Zinssätze seien kein Allheilmittel gegen das nachlassende Vertrauen in den Euro, warnt DBS-Analyst Philip Wee. Der Euro sehe sich mit politischen Gegenwinden ausgesetzt. Er verweist auf soziale Unruhen in Frankreich und die Möglichkeit eines Sieges der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.009,29 -0,2 -7,01 4.016,31

Silber 53,35 -1,1 -0,58 53,93

Platin 1.510,75 -1,1 -16,22 1.526,97

Der Goldpreis erholte sich leicht von den Abgaben am Freitag und kletterte wieder über die Marke von 4.000 US-Dollar. Die Feinunze erhöhte sich zum Settlement um 0,8 Prozent auf 4.022 Dollar.

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ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,92 -0,8 -0,84 101,76

Brent/ICE 114,78 -0,9 -1,03 115,81

Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduzierte sich um 0,8 Prozent auf 115,81 Dollar. Teilnehmer verwiesen auf Berichte, wonach immer mehr Öl durch die Straße von Hormus transportiert werde. Zwischen 50 und 80 Prozent des Vorkriegsniveaus sollen es sein.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Das Wachstum der Industriegewinne in China ist im September kräftig gestiegen. Gestützt wurde diese Entwicklung durch starke Zuwächse in der Elektronikbranche und der High-Tech-Produktion, die mit Ausgaben für künstliche Intelligenz und digitale Infrastruktur zusammenhängen. Die Gewinne der großen Industrieunternehmen in China stiegen im September im Vergleich zum Vorjahr um 14,4 Prozent. Damit beschleunigte sich das Wachstum gegenüber dem Plus von 4,2 Prozent im August.

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CANCOM

Der IT-Dienstleister hat nach einem schwächer als erwartet ausgefallenen dritten Quartal seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 nach unten korrigiert. Als Grund nannte das Unternehmen eine anhaltende Kaufzurückhaltung der Kunden. Die Zielspannen für die Profitabilitätskennzahlen EBITDA und EBITA wurden hingegen bestätigt. Für das Gesamtjahr rechnet Cancom nun mit Konzernerlösen zwischen 1,650 und 1,750 Milliarden Euro, nach zuvor 1,750 bis 1,850 Milliarden Euro. Unverändert bleibt der Ausblick für das EBITDA bei 110 bis 130 Millionen Euro sowie für das EBITA bei 55 bis 75 Millionen Euro. Nach vorläufigen Berechnungen sank der Umsatz im dritten Quartal auf rund 412,0 Millionen Euro, nach 423,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) gab von 27,1 Millionen auf voraussichtlich 24,1 Millionen Euro nach. Das EBITA lag bei rund 10,8 Millionen Euro gegenüber 13,4 Millionen Euro vor Jahresfrist.

LUFTHANSA

CEO Carsten Spohr hat den Sparkurs seines Konzerns an Bord verteidigt und deutlich gemacht, dass er nicht enden wird. Über den Test, bei dem die Lufthansa im März auf rund 20 europäischen Strecken prüfte, wie wenig Reinigung Passagiere in der Economy hinnehmen, sagte Spohr dem Spiegel, man habe "punktuell nachgebessert" und liege "weiter über dem Branchenstandard". Dann fügte er hinzu: "Effizienzsteigerung ist Teil unseres Geschäftsmodells, alles andere wäre unehrlich. Bei 10 Euro Gewinn pro Passagier hört das effizienter Werden nie auf." Den innerdeutschen Luftverkehr hält Spohr für wenig zukunftsfähig. "Es gibt keine Airline mehr, die mit innerdeutschen Verbindungen ein tragfähiges Geschäftsmodell entwickeln könnte", sagte er. (Spiegel)

VOLKSWAGEN

Ein teures Werk, ein fehlendes Modell und eine offene Zukunft: Hannover gilt im VW-Kosmos als einer der heikleren Fälle, wenn es darum geht, das nächste Sparprogramm bei Europas größtem Autokonzern umzusetzen. Fast die Hälfte seiner Produktion hat das Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge binnen eines Jahrzehnts bereits verloren. Liefen im Jahr 2017 in der niedersächsischen Landeshauptstadt noch mehr als 200.000 Fahrzeuge vom Band, waren es im vergangenen Jahr nur noch rund 113.500. Nun lotet Volkswagen eine ungewöhnliche Option für den Standort aus: In Hannover könnten künftig Militärlastwagen gebaut werden. Mitte September sprachen der tschechische Rüstungskonzern CSG und das Management von Volkswagen Nutzfahrzeuge über eine mögliche Fertigung. So berichten es mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

HSBC

hat ein langsamer als erwartet ausgefallenes vierteljährliches Gewinnwachstum gemeldet. Das Ergebnis des Vorjahreszeitraums war durch eine Rückstellung von 1,1 Milliarden Dollar für eine Klage im Zusammenhang mit dem milliardenschweren Schneeballsystem von Bernie Madoff belastet worden. HSBC kündigte zudem an, einen Aktienrückkauf von bis zu 1 Milliarde Dollar zu starten. Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent auf 7,09 Milliarden Dollar. Damit verfehlte er die Schätzung von 7,24 Milliarden Dollar in einer Analystenumfrage. Das Nettozinseinkommen stieg um 6,0 Prozent auf 9,31 Milliarden Dollar. HSBC erwartet für dieses Jahr weiterhin ein Nettozinseinkommen im Bankgeschäft von mindestens 46 Milliarden Dollar.

NOVARTIS

hat die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Pharmakonzern begründete dies mit einem soliden Umsatzwachstum und Produktivitätssteigerungen, obgleich jüngste Rückschläge bei klinischen Studien das Ergebnis im dritten Quartal belasteten. Für das dritte Quartal meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 1,20 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 3,93 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis war teilweise auf eine Abschreibung in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar für den neuromuskulären Medikamentenkandidaten Del-desiran zurückzuführen, nachdem dieser in einer klinischen Spätphase-Studie die Ziele verfehlt hatte. Ohne Berücksichtigung von Sondereffekten kletterte der Kernbetriebsgewinn bei konstanten Wechselkursen um 10 Prozent auf 6,04 Milliarden Dollar. Das Ergebnis lag über den Erwartungen der Analysten von 5,61 Milliarden Dollar. Der Quartalsumsatz stieg um 4 Prozent auf 14,52 Milliarden Dollar.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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October 27, 2026 02:33 ET (06:33 GMT)