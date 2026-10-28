28.10.26 07:32 Uhr

Die Renditen holten zwischenzeitlich moderate Abgaben wieder auf und legten leicht zu. Die Volatilität wurde mit der Verunsicherung wegen der US-Notenbanksitzung und dem künftigen Zinspfad erklärt.

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+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:43

EUR/USD 1,1117 -0,0 -0,0005 1,1122 1,1139

EUR/JPY 175,43 -0,2 -0,2700 175,7000 175,8700

EUR/CHF 0,9227 +0,1 0,0005 0,9222 0,9224

EUR/GBP 0,8364 +0,1 0,0006 0,8358 0,8364

USD/JPY 157,8 -0,1 -0,1400 157,9400 157,8600

GBP/USD 1,3285 -0,1 -0,0018 1,3303 1,3313

USD/CNY 6,6671 +0,0 0,0011 6,6660 6,6660

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USD/CNH 6,6661 +0,0 0,0014 6,6647 6,6641

AUS/USD 0,7029 +0,1 0,0005 0,7024 0,7032

Bitcoin/USD 80.819,66 +0,1 115,16 80.704,50 80.603,34

Der Dollar baute seine Vortagesgewinne aus. Der Dollar-Index legte um weitere 0,2 Prozent zu. Der Greenback dürfte vor den Zwischenwahlen im November stark bleiben, selbst wenn die US-Notenbank am Mittwoch trotz erhöhter Inflationsrisiken die Zinssätze unverändert lasse, urteilten die Strategen von TD Securities. Der Euro büßte 0,4 Prozent auf 1,1125 Dollar ein.

Der US-Dollar legt am Morgen weiter zu, der Dollar-Index steigt um weitere 0,1 Prozent. Die Märkte rechnen mit einer Beibehaltung des aktuellen Zinssatzes, beobachten jedoch auch genau den Ton von Fed-Vorsitzendem Kevin Warsh auf mögliche restriktive Signale hinsichtlich der Inflation, die den Zinspfad neu bewerten könnten, so UOB. Eine eher lockere Haltung, die die Erwartungen an Zinserhöhungen dämpfe, belastete den Greenback, heißt es weiter.

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+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.031,34 -0,7 -26,46 4.057,80

Silber 53,83 -1,0 -0,53 54,36

Platin 1.528,75 -0,7 -11,53 1.540,28

Der Goldpreis konnte sich von der Marke bei 4.000 Dollar je Feinunze weiter absetzen. Das Edelmetall gewann zum Settlement 0,9 Prozent auf 4.059 Dollar je Feinunze.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,39 +1,5 1,49 99,9

Brent/ICE 115,73 +1,6 1,85 113,88

Die Ölpreise gaben deutlicher nach. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent verlor 1,7 Prozent auf 113,88 Dollar. Teilnehmer hofften mit Blick auf die Israel-Wahl auf diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der Spannungen im Nahen Osten.

Am Morgen steigen die Ölpreise wieder. Laut Wall Street Journal haben die USA mehrere arabische Golfstaaten aufgefordert, sich nach den US-Zwischenwahlen Anfang November auf einen kurzen, intensiven Militäreinsatz gegen den Iran einzustellen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

EUROPÄISCHER NUTZFAHRZEUGMARKT

hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres vor dem Hintergrund steigender Energiepreise ein uneinheitliches Bild gezeigt. Während die Zulassungen leichter Nutzfahrzeuge weitgehend stabil blieben, zeigte das Lkw-Segment eine Erholung ausgehend von einer niedrigen Basis, wie Acea mitteilte. Das Bus-Segment verzeichnete ein solides Wachstum. Der Anteil von Elektrofahrzeugen an den Neuzulassungen habe zwar weiter zugenommen, jedoch bleibe die Akzeptanz hinter dem erforderlichen Tempo zurück, fügte die Herstellervereinigung hinzu.

BASF

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 16.360 +14% 15.665 +9% 14.328

EBITDA vor Sondereffekten 1.643 +15% 1.495 +5% 1.430

EBITDA 1.206 -0,1% 1.387 +15% 1.207

EBIT vor Sondereffekten 681 +28% 502 -6% 533

EBIT -98 -- 444 +91% 232

Ergebnis vor Steuern -41 -- 326 +133% 140

Ergebnis nach Steuern/Dritten 155 -10% 196 +14% 172

Ergebnis je Aktie 0,18 -5% 0,26 +35% 0,19

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet:

- EBITDA vor Sondereffekten: nun zwischen 7,4 und 7,8 Mrd Euro (bisher: 6,9 und 7,7 Mrd Euro)

- Free Cashflow: weiter zwischen 1,5 und 2,3 Mrd Euro

- alle Angaben in Millionen in den Tabellen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro;

DEUTSCHE BANK

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Erträge 8.335 +4% 8.208 +2% 8.043

-Investmentbank 2.918 -2% 2.922 -2% 2.978

-Fixed Income & Currencies 2.400* -- 2.411 -4% 2.500

Aufwand-Ertrags-Relation 62,4 -- 65,0 -- 64,4

Risikovorsorge 501 +20% 488 +17% 417

Eigenkapitalrendite (RoTE) 10,6 -- 9,9 -- 10,7

Ergebnis vor Steuern 2.631 +8% 2.390 -2% 2.445

Ergebnis nach Steuern 1.852 +2% 1.699 -7% 1.819

Ergebnis nach Steuern/Dritten -100% 1.649 +5% 1.564

Ergebnis je Aktie verwässert 0,94 +6% 0,77 -13% 0,89

* gerundete Angabe des Unternehmens

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet:

- Erträge: "auf dem Weg, das angestrebte Ertragsniveau von

33 Mrd. Euro für 2026 zu übertreffen"

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Aufwand-Ertrag-Relation und Rendite in Prozent;

Die Deutsche Bank muss ihr Geschäft im kommenden Jahr gemäß den Anforderungen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Überprüfungs- und Bewertungsprozesses der Aufsicht (SREP) mit etwas weniger Eigenkapital hinterlegen als im Vorjahr. Wie die Bank mitteilte, wurde die sogenannte Säule-2-Anforderung (P2R) auf eine Quote von 2,60 Prozent ab Anfang Januar 2027 festgelegt, 25 Basispunkte weniger als für 2026. Die aufsichtliche Anforderung insgesamt für die harte Kernkapitalquote beläuft sich für 2027 auf 11,07 Prozent. Für das zweite Quartal 2026 hatte die Bank eine Quote von 13,92 Prozent ausgewiesen.

COMMERZBANK

Scope hat das Emittenten-Rating mit A und stabilem Ausblick bestätigt. Laut der Ratingagentur spiegelt die Bestätigung die solide operative Entwicklung der Commerzbank sowie ihr starkes Solvabilitäts- und Refinanzierungsprofil wider. Scope bezeichnete es als mittlerweile sehr wahrscheinlich, dass die Commerzbank Teil der italienischen Großbank Unicredit wird, was jedoch keine direkten Auswirkungen auf die Bonitätsbewertung habe.

DWS

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Erträge 784 +4% 802 +6% 754

Aufwand-Ertrags-Relation 58,6 -- 57,1 -- 57,7

Nettomittelflüsse 30,9 +155% 15,1 +25% 12,1

Verwaltetes Vermögen 1.221 +16% 1.196 +13% 1.054

Ergebnis vor Steuern 325 +2% 345 +8% 319

Ergebnis je Aktie 1,15 +5% 1,21 +10% 1,10

AUSBLICK bis 2026 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- ein Wachstum des Gewinns je Aktie 10 bis 15%

- eine Aufwand-Ertrag-Relation bei 55 bis 57%

- Anstieg des Nettomittelaufkommens bei 2 bis 5%

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Nettomittelflüsse und das verwaltete Vermögen in Mrd Euro, Aufwand-Ertrags-Relation in Prozent;

MERCEDES-BENZ

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL* 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 30.698 -5% 30.942 -4% 32.147

EBIT 1.773 +136% 1.531 +104% 750

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,64 +34% 1,27 +4% 1,22

Umsatz Cars 22.374 -6% 22.400 -6% 23.742

EBIT bereinigt Cars 560 -51% 583 -49% 1.139

bereinigte Umsatzrendite Cars 2,5 -- 2,6 -- 4,8

Umsatz Vans 4.223 +4% 4.226 +4% 4.044

EBIT bereinigt Vans 397 -4% 386 -6% 412

bereinigte Umsatzrendite Vans 9,4 -- 9,1 -- 10,2

Umsatz Financial Services 5.587 -4% 5.831 +0,4% 5.805

EBIT bereinigt Financial Services 445 +42% 399 +28% 313

ber Eigenkapitalrendite Financial Services 13,8 -- -- -- 9,6

Free Cashflow Industriegeschäft 172 -87% 557 -59% 1.367

*Das Unternehmen hatte am 27. Oktober vorab berichtet.

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet nun:

Mercedes-Benz Group:

- Umsatz: leicht unter Vorjahr

- EBIT: auf dem Niveau des Vorjahres (bisher: deutlich über dem Niveau des Vorjahres)

- Free Cashflow des Industriegeschäfts: den Schwellenwert der bisherigen Prognosespanne knapp unterschreitet und somit

nun deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen wird (bisher: leicht unter dem Niveau des Vorjahres)

- Mercedes-Benz Cars: erwartet nun eine bereinigte Umsatzrendite von 2% bis 3% (bisher: 3% bis 5%)

- Unverändert bleiben die erwartete bereinigte Umsatzrendite von Mercedes-Benz Vans (8% bis 10%)

und die erwartete bereinigte Eigenkapitalrendite von Mercedes-Benz Financial Services (12% bis 14%)

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Rendite in Prozent;

ASLM

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October 28, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)