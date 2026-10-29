29.10.26 07:36 Uhr

Schwäche auf dem chinesischen Markt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Die Deutsche Bank (+4,0%) hatte überzeugende Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Die Vermögenstochter DWS (-1,7%) entwickelte sich auf der Ergebnisseite nicht so zufriedenstellend. BASF hatte ordentliche Geschäftszahlen für das dritte Quartal bekannt gegeben. BASF gewannen 1,4 Prozent. Ein nicht überzeugender Ausblick auf das vierte Quartal schickte die Aktie von Symrise um 10,2 Prozent nach unten. Traton fielen um 2,0 Prozent. Einige Schlüsselparameter hatten laut Bernstein im dritten Quartal nicht ganz überzeugt. Die endgültigen Drittquartalszahlen von Mercedes-Benz setzten keine großen Akzente mehr - das Papier erhöhte sich um 0,1 Prozent. Der von Thyssenkrupp abgespaltene Werkstoffhändler TK Accelis feierte sein Börsendebüt und wurde bis Handelsende im MDAX geführt. Der erste Kurs lag bei 27,80 Euro, der Schlusskurs bei 27,28 Euro - ein Minus von 1,9 Prozent. Thyssenkrupp gaben mit der Abspaltung entsprechend nach.

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XETRA-NACHBÖRSE

Airbus kletterten um 1,2 Prozent, Salzgitter um 4,1 Prozent, Befesa um 1,1 Prozent und Knorr-Bremse verloren 0,8 Prozent. Vonovia büßten 0,9 Prozent ein.

USA - AKTIEN

Gut behauptet - Nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank und vor wichtigen Quartalszahlen aus dem Technologiesektor hat sich die Wall Street mit moderaten Aufschlägen gezeigt. Die Fed hatte wie erwartet das Leitzinsniveau bestätigt. Im Technologiesektor standen nach der Schlussglocke die Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet und von Microsoft im Fokus. Gestützt wurde das Sentiment von starken Zahlen von SK Hynix. Bei den Chipwerten kletterten Intel, die am Donnerstag ihre Zahlen vorlegen werden, um 1,9 Prozent. Das Medizintechnikunternehmen GE HealthCare Technologies (+6,6%) hatte die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Auch GE Vernova hat den Ausblick für das Gesamtjahr nach oben genommen. GE Vernova übernimmt jedoch die deutsche Trench Group 9 Milliarden US-Dollar. GE Vernova büßten 1,9 Prozent ein. Die Aktien der Burger-Kette Wendy's stiegen um 15,2 Prozent. Nach einem Bericht des "Wall Street Journal" hat der Hedgefonds Trian Fund Management ein Übernahmeangebot für rund 1,4 Milliarden US-Dollar vorlegt.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,73 -0,004

10 Jahre 5,04 +0,05

30 Jahre 5,36 +0,06

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Die Renditen am langen Ende des Marktes zogen an, die Rendite der geldpolitisch sensiblen zweijährigen sank dagegen. Die zweijährige Rendite zeigte sich zunächst stabil, bevor sie während der Pressekonferenz von Fed-Chairman Kevin Warsh kräftig fiel. Denn Warsh vermiet es, eine Zinserhöhung im Dezember anzudeuten.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:00

EUR/USD 1,1136 -0,1 -0,0016 1,1152 1,1139

EUR/JPY 175,77 -0,1 -0,2500 176,0200 176,2500

EUR/CHF 0,9232 -0,0 -0,0003 0,9235 0,9245

EUR/GBP 0,8364 -0,0 -0,0003 0,8367 0,8374

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USD/JPY 157,82 0,0 0,0000 157,8200 158,2100

GBP/USD 1,3311 -0,1 -0,0014 1,3325 1,3297

USD/CNY 6,661 -0,1 -0,0050 6,6660 6,6662

USD/CNH 6,6585 -0,0 -0,0029 6,6614 6,6634

AUS/USD 0,7046 -0,1 -0,0007 0,7053 0,7034

Bitcoin/USD 80.153,69 -1,4 -1.119,89 81.273,58 80.453,83

Der Dollar-Index behauptete seine jüngsten Gewinne weitgehend, verlor nach der Fed-Entscheidung 0,1 Prozent. Der Euro legte um 0,3 Prozent auf 1,1154 Dollar zu. Die Märkte rechneten mit einer Straffung im Dezember, auch wenn sich Warsh nicht in die Karten schauen ließ.

Der Dollar-Index gewinnt am Morgen um 0,1 Prozent - bewegt sich aber letztlich kaum. "Wir sind der Meinung, dass die geringer als erwartet ausgefallene Zahl von Gegenstimmen und die am Ende der Erklärung eingefügten warnenden Formulierungen am Rande als eher taubenhaft interpretiert werden sollten", sagt Analyst Karl Schamotta von Corpay mit Blick auf die Fed und die zwei Stimmen gegen eine Bestätigung des Zinsniveaus.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.024,13 -1,1 -42,91 4.067,04

Silber 52,77 -2,2 -1,21 53,98

Platin 1.510,65 -1,8 -27,47 1.538,12

Der Goldpreis gab einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab, notierte aber weiterhin über der Marke von 4.000 Dollar je Feinunze. Das Edelmetall reduzierte sich zum Settlement vor der Fed-Entscheidung um 0,6 Prozent auf 4.036 Dollar. Im Anschluss passierte dann aber nicht mehr viel. Der Schritt sei erwartet worden, hieß es.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,34 -1,4 -1,44 102,78

Brent/ICE 113,78 -1,3 -1,54 115,32

Die Ölpreise legten zu. Die USA sollen mehrere arabische Golfstaaten aufgefordert haben, sich nach den US-Zwischenwahlen Anfang November auf einen kurzen, intensiven Militäreinsatz einzustellen. Außerdem hatten die jemenitischen Huthi-Milizen bekannt gegeben haben, dass sie die größte Ölraffinerie Saudi-Arabiens angegriffen hätten. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent stieg um 1,3 Prozent auf 115,32 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

AIRBUS

hat seine Jahresprognose nach dem dritten Quartal 2026 bekräftigt. Demnach plant der Konzern in diesem Jahr weiterhin mit einem Anstieg des bereinigten EBIT auf 7,5 Milliarden Euro von 7,1 Milliarden im vergangenen Jahr. Der freie Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen soll auf dem Vorjahresniveau von 4,5 Milliarden Euro liegen. Bis zum Jahresende will der Luft- und Raumfahrtkonzern unverändert rund 870 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben nach 793 Maschinen im vergangenen Jahr. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 17.469 -2% 17.910 +0,5% 17.826

EBIT bereinigt 1.768 -9% 1.777 -8% 1.942

EBIT 1.805 +3% 1.751 +0,2% 1.748

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.344 +20% 1.298 +16% 1.116

Ergebnis je Aktie 1,70 +21% 1,67 +18% 1,41

Free Cashflow* -102 -- 325 -53% 696

* vor Kundenfinanzierungen

ALZCHEM

hat in den ersten neun Monaten von einem zweistelligen Wachstum im Spezialchemiegeschäft profitiert. Maßgeblicher Treiber sei die Nachfrage nach Inhaltsstoffen für die Bereiche Ernährung und Verteidigung gewesen. Umsatz und operative Marge legten zu, den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern. In den neun Monaten legte Umsatz um 4 Prozent zum Vorjahr auf 444 Millionen Euro zu. Das EBITDA erhöhte sich um 8 Prozent auf 93,2 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Alzchem 48,4 Millionen Euro nach 46,8 Millionen im Vergleichszeitraum.

DEUTSCHE TELEKOM

Der Gewinn von T-Mobile US ist im dritten Quartal gestiegen, da das Unternehmen weiterhin Postpaid-Abonnenten hinzugewann und mehr Umsatz mit diesen Kunden erzielte. Die Ergebnisse des Mobilfunkanbieters übertrafen die Erwartungen der Wall Street beim Gewinn und Umsatz sowie bei den Netto-Neuzugängen von Postpaid-Konten. Der Gewinn im dritten Quartal belief sich auf 3,46 Milliarden US-Dollar bzw. 3,22 Dollar je Aktie, verglichen mit 2,71 Milliarden Dollar bzw. 2,41 Dollar je Aktie im Vorjahr. Analysten hatten mit einem Gewinn von 2,89 Dollar je Aktie gerechnet.

KNORR-BREMSE

hat im dritten Quartal dank einer guten Entwicklung bei höheren Umsätzen auch mehr verdient. Die operative Rendite verbesserte sich deutlich. Zudem bekräftigte der Bremsenhersteller den Ausblick für das Gesamtjahr und sieht dabei sowohl den Umsatz als auch den Free Cashflow jeweils am oberen Ende der Bandbreiten liegen. Beim Umsatz hatte sich der Konzern für dieses Jahr 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro zum Ziel gesetzt, zudem eine operative EBIT-Marge zwischen 14,0 und 14,5 Prozent und einen Free Cashflow von 750 bis 850 Millionen Euro. In den drei Monaten per Ende September lag der Umsatz laut Mitteilung mit 2,051 Milliarden Euro 9 Prozent über Vorjahresniveau. Das operative EBIT stieg überproportional um 19,1 Prozent auf 299 Millionen Euro. Die Marge lag mit 14,6 Prozent über dem Vorjahresniveau von 13,3 Prozent. Analysten hatten Knorr-Bremse exakt 14,6 Prozent Rendite zugetraut. Der Auftragseingang stieg den weiteren Angaben zufolge in den drei Monaten auf 2,053 von 1,956 Milliarden Euro. Der Free Cashflow stieg um fast 50 Prozent auf 238 Millionen Euro.

SALZGITTER

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October 29, 2026 02:36 ET (06:36 GMT)