Die Anleiherenditen kamen erneut leicht zurück. Marktteilnehmer sprachen mit Blick auf die derzeit eingetrübte Stimmung für Aktien von Umschichtungen in Anleihen. Dazu sei die US-Industrieproduktion unerwartet im Oktober gesunken, was Zinserhöhungserwartungen etwas gedämpft habe.

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+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:32

EUR/USD 1,0979 -0,2 -0,0018 1,0997 1,1013

EUR/JPY 174,88 -0,2 -0,3900 175,2700 175,4000

EUR/CHF 0,9235 -0,1 -0,0010 0,9245 0,9234

EUR/GBP 0,8323 -0,0 -0,0002 0,8325 0,8333

USD/JPY 159,28 -0,0 -0,0700 159,3500 159,2400

GBP/USD 1,3187 -0,2 -0,0021 1,3208 1,3215

USD/CNY 6,6658 0,0 -0,0001 6,6659 6,6659

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USD/CNH 6,6664 -0,0 -0,0006 6,6670 6,6656

AUS/USD 0,672 -0,2 -0,0011 0,6731 0,6738

Bitcoin/USD 64.617,44 +0,5 308,99 64.308,45 63.814,18

Der Dollar tendierte insgesamt seitwärts, nachdem er im Späthandel zwischenzeitlich verlorenes Terrain gegenüber dem Euro wieder gutgemacht hatte. Der Euro kostete zuletzt 1,1001 Dollar. Im frühen Tageshoch des Dollar waren für den Euro lediglich 1,0970 Dollar fällig gewesen, womit der Dollar neuerliches 19-Monats-Hoch markierte angesichts der Erwartung weiterer US-Zinserhöhungen in den nächsten Monaten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.781,64 -1,8 -68,13 3.849,77

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Silber 46,08 -2,8 -1,32 47,40

Platin 1.414,90 -1,0 -14,80 1.429,70

Der Goldpreis gab leicht nach um 0,2 Prozent auf 3.854 Dollar je Feinunze im späten US-Handel.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,23 -2,1 -1,78 86,01

Brent/ICE 92,16 -1,1 -0,98 93,14

Die Ölpreise zogen auf dem zuletzt ermäßigten Niveau etwas an. Brent verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 92,94 Dollar. Angriffe im Nahen Osten bedrohten weiterhin die Schifffahrt in der Region, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

DEUTSCHLAND - Konjunktur

Die deutsche Industrie verliert nach eigener Einschätzung weiterhin an internationaler Wettbewerbsfähigkeit, allerdings hat sich das Tempo des Rückgangs zuletzt etwas verlangsamt. Wie das Ifo-Institut mitteilte, berichteten im Oktober 25,8 Prozent der Industrieunternehmen von einer Verschlechterung ihrer Wettbewerbsposition außerhalb der EU. Eine Verbesserung meldeten lediglich 7,7 Prozent der Firmen, nach 5,2 Prozent im Juli. "Die deutsche Industrie verliert international weiterhin an Boden. Der Rückgang scheint sich aber etwas zu verlangsamen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Auch innerhalb der EU geriet die Branche unter Druck: Hier klagten 17,7 Prozent der Betriebe über eine schlechtere Position, während 7,6 Prozent eine Verbesserung verzeichneten. Insgesamt fiel das Urteil der Unternehmen damit etwas weniger negativ aus als noch vor einigen Monaten.

IRAN-KRIEG

Der Iran hat am Mittwochmorgen Angriffe gegen Kuwait und Bahrain gestartet und die Attacken auf Schiffe in der Straße von Hormus fortgesetzt. Der Angriff auf Kuwait war die erste iranische Attacke auf den kleinen, ölreichen Staat seit über zwei Monaten. Das kuwaitische Militär teilte mit, es habe eine Welle von Drohnen gegeben. Der Iran erklärte, man habe den kuwaitischen Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem ins Visier genommen, auf dem US-Streitkräfte stationiert sind. Unterdessen haben die USA ihre Präsenz in der Region weiter erhöht. Der Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt ist im Nahen Osten eingetroffen.

USA - Geldpolitik

Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, sieht angesichts der Inflationslage keine Veranlassung für größere Zinsschritte. Das Vorgehen der US-Notenbank in den vergangenen Monaten funktioniere gut, sagt er: "Daten sammeln, diese analysieren, die Debatte führen". "Ich glaube nicht, dass die Situation drastische Maßnahmen erfordert", sagte Williams im Vorfeld der Dezembersitzung der US-Notenbank und außerdem: "Die Inflation ist hartnäckig hoch, und wir müssen sie senken".

USA - Politik

Die Demokraten haben auch den Senatssitz in Alaska gewonnen und bauen damit ihre Mehrheit in der Kongresskammer aus auf 56 Sitze gegenüber 44 der Republikaner.

OHB

Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat die Tochtergesellschaft OHB System als Hauptauftragnehmerin für die Mission ClearSpace-1 ausgewählt. Der Vertrag hat ein Volumen von mehr als 102 Millionen Euro und sieht vor, dass ein von OHB geführtes Industriekonsortium einen Service-Satelliten entwickelt, der einen Satellit mit einem speziell entwickelten Greifmechanismus einfängt und kontrolliert aus dem Orbit entfernt.

SMAG MOBILE ANTENNA MASTS

hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt und erwartet eine Gesamtleistung von 47 bis 52 (bisher: 55 bis 60) Millionen Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 8 bis 10 (bisher: 19 bis 21) Prozent. Als Gründe nennt das Unternehmen zuliefererbedingt verzögerte Auslieferungen und Projektabnahmen, sowie erhöhte Anlaufkosten für die Lieferantendiversifizierung und den Kapazitätsausbau. Gestützt auf einen um 76 Prozent auf 247 (Ende 2025: 140) Millionen Euro gestiegenen Festauftragsbestand und eine hohe Nachfrage im Verteidigungsbereich hält SMAG an den positiven Aussichten für 2027 mit starkem Wachstum und deutlicher Profitabilitätsverbesserung fest.

ANTHROPIC

rechnet angesichts einer starken Investorennachfrage damit, die Aktien beim am Donn erstag geplanten Börsengang teurer als geplant auszugeben. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, könnte der Entwickler des Chatbots Claude seine Aktien mit mehr als je 80 Dollar bepreisen, über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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November 18, 2026 01:49 ET (06:49 GMT)