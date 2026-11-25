+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:35

EUR/USD 1,0937 -0,3 -0,0027 1,0964 1,0971

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EUR/JPY 174,28 -0,2 -0,3400 174,6200 174,7200

EUR/CHF 0,9149 -0,1 -0,0011 0,9160 0,9164

EUR/GBP 0,8361 +0,1 0,0005 0,8356 0,8361

USD/JPY 159,35 +0,1 0,1000 159,2500 159,2500

GBP/USD 1,3076 -0,3 -0,0037 1,3113 1,3118

USD/CNY 6,6714 +0,1 0,0074 6,6640 6,6640

USD/CNH 6,6732 +0,1 0,0084 6,6648 6,6651

AUS/USD 0,6579 -0,9 -0,0059 0,6638 0,6643

Bitcoin/USD 58.970,84 -1,5 -879,44 59.850,28 59.940,98

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Der Dollar gab einen Großteil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Der Euro kostete im späten US-Handel 1,0964 Dollar. Das Schicksal des Dollar sei inzwischen eng an den KI-Handel gekoppelt, sagte Matthew Ryan von Ebury. Die Rückkehr von Huang als Nvidia-CEO habe die Sorgen über den Ausverkauf bei Technologieaktien beruhigt. Da ein Großteil des weltweiten KI-Engagements bei in den USA börsennotierten Unternehmen liege, nähmen Schwankungen des KI-Appetits den Dollar mit auf die Reise.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.522,29 -0,9 -31,37 3.553,66

Silber 40,29 -1,4 -0,58 40,87

Platin 1.253,31 -1,8 -22,86 1.276,17

Der Goldpreis bkam nach den Gewinnen am Vortag wieder zurück um 2,2 Prozent auf rund 3.550 Dollar im späten US-Handel. Die Erwartungen höherer Zinsen belasteten weiter, hieß es. Stark unter Druck stand auch wieder der Kupferpreis. Erwartungen weiterer US- Zinserhöhung trübten die Aussichten ebenso wie anhaltende Unsicherheiten rund um US-Importzölle sowie die Sorgen um die Nachhaltigkeit von Investitionen in Rechenzentren, hieß es.

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ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 80,64 -1,7 -1,41 82,05

Brent/ICE 90,41 -1,1 -0,99 91,40

Die Ölpreise zogen auf dem zuletzt deutlich niedrigeren Niveau an. "Die Ölbewegungen aus der Straße von Hormus haben sich etwas verringert, und die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran scheinen ins Stocken geraten zu sein, nachdem der Iran erklärt hat, dem gegenwärtigen Druck und den Sanktionen standhalten zu wollen", sagte Dennis Kissler von BOK Financial. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent stieg um 1,7 Prozent auf knapp 91 Dollar im späten US-Handel.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

BOEING

hat für einen Bauauftrag der US Air Force eine Aufstockung in Höhe von 2,82 Milliarden Dollar erhalten. Die Vertragsänderung umfasst 15 Serienflugzeuge des Typs KC-46A Lot 13 sowie Abonnements und Lizenzen.

HP

hat im vierten Geschäftsquartal einen Gewinn von 769 (Vorjahr: 795) Millionen Dollar erzielt. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 83 (Analysten: 75) Cent; beide Ergebnisse enthielten einen positiven Einmaleffekt aus Zollrückerstattungen. Der Umsatz kletterte um 9,3 Prozent auf 16,0 (Analysten: 15,42) Milliarden Dollar, gestützt von einem 14-prozentigen Zuwachs im PC-Geschäft, während die operative Marge wegen hoher Speicherkosten auf 5,3 (Vorjahr: 6,6) Prozent nachgab. Für das erste Quartal stellt HP einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,66 bis 0,76 (Analysten: 0,71) Dollar in Aussicht.

IENOS / BYD

Der chinesische Automobilhersteller BYD befindet sich nach eigenen Angaben in Gesprächen über den Erwerb eines Werks in Frankreich vom britischen Unternehmen Ineos Automotive.

PROSUS

hat im ersten Geschäftshalbjahr einen Rückgang des Reingewinns auf 4,1 (Vorjahr: 5,63) Milliarden Dollar verzeichnet, bedingt durch einen um 2,5 Milliarden Dollar geringeren Ertrag aus dem Verkauf von Tencent-Aktien. Der Umsatz kletterte dank verstärkter Investitionen in die operativen Geschäftsbereiche auf 5,75 (Vorjahr: 3,62) Milliarden Dollar. Die Investitionsoffensive belastete jedoch die Rentabilität: Das bereinigte EBITDA sank auf 393 (Vorjahr: 423) Millionen Dollar. Finanzvorstand Nico Marais stellt für die zweite Jahreshälfte eine Verbesserung von Profitabilität und Cashflow in Aussicht; eine Rückkehr zum Wachstum beim bereinigten EBITDA wird für das Geschäftsjahr 2028 erwartet.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 25, 2026 01:38 ET (06:38 GMT)