METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.307,25 1.302,86 +0,3% +4,40 +0,3%

Silber (Spot) 17,01 16,94 +0,4% +0,07 +0,4%

Platin (Spot) 931,85 933,50 -0,2% -1,65 +0,3%

Kupfer-Future 3,27 3,29 -0,7% -0,02 -0,7%

Die ausgeprägte Dollarschwäche beflügelte den Goldpreis. Das Edelmetall verteuerte am Freitag den siebten Tag in Folge und notierte erstmals seit Mitte Oktober über 1.300 Dollar pro Feinunze. Am Morgen liegt der Preis bei 1.307 Dollar. Im abgelaufenen Jahr 2017 hatte Gold 13 Prozent zugelegt.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KOREA

Südkorea hat Nordkorea für kommende Woche Gespräche auf hoher Ebene angeboten. Als Termin sei der Führung in Pjöngjang der 9. Januar vorgeschlagen worden, sagte der südkoreanische Vereinigungsminister Cho Myoung Gyon am Dienstag. Dabei könne über eine mögliche Beteiligung Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im Februar im südkoreanischen Pyeongchang gesprochen werden, aber auch über andere Themen zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen.

BAYER - MONSANTO

Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, hält es für möglich, dass die EU-Kommission den Bayer-Monsanto-Deal verbietet. "Natürlich bleibt die Kommission in ihrer Entscheidung frei. Sie prüft das Fusionsvorhaben nach den geltenden Regeln und Fristen", sagte Mundt der Rheinischen Post.

DEUTSCHE BANK

stößt an Grenzen, was das Tempo ihrer Modernisierungsinvestitionen angeht. In einem Interview mit der Börsen-Zeitung sagte Vorstandschef John Cryan: "Wir investieren jedes Jahr rund 2 Milliarden Euro, um die Bank zu verändern und sie zu modernisieren. Ich glaube nicht, dass wir 3 Milliarden investieren könnten, denn das würde zu große Veränderungen mit sich bringen".

LEG IMMOBILIEN

rechnet mit weiter steigenden Mietpreisen am Wohnungsmarkt. "Wir gehen für die nächsten Jahre von 3,0 bis 3,5 Prozent durchschnittlicher Preissteigerung pro Jahr aus", sagte der Vorstandschef der LEG, Thomas Hegel, der Welt am Sonntag unter Bezugnahme auf die Wohnungsbestände des Unternehmens.

UNIPER

Die Übernahme des Energiekonzerns Uniper durch den finnischen Konkurrenten Fortum stockt. Bislang seien Fortum erst 548.000 Aktien, das sind 0,15 Prozent der Uniper-Aktien, angedient worden, sagte Uniper-Chef Klaus Schäfer der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).

NIKI / IAG

Der British-Airways-Mutterkonzern IAG hat nach eigenen Angaben eine Einigung über die Übernahme des insolventen österreichischen Ferienfliegers Niki erzielt. IAG werde für 20 Millionen Euro Vermögenswerte von Niki übernehmen und überdies 16,5 Millionen Euro in das Unternehmen schießen, teilte der Konzern am Freitagabend in London mit. Niki, die früher zu Air Berlin gehörte, werde der spanischen IAG-Tochter, dem Billigflieger Vueling, eingegliedert.

