ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,38 60,37 +0,0% 0,01 -0,1%

Brent/ICE 66,55 66,57 -0,0% -0,02 -0,1%

Die Wiederaufnahme des Betriebs von Pumpleitungen in der Nordsee und in Libyen einerseits und Unruhen im Ölland Iran andererseits hielten sich in ihren Auswirkungen auf die Ölpreise in etwa die Waage. Sollten die Proteste im Land der Mullahs eskalieren, könne es dort zu Lieferausfällen führen, hieß es. Zuletzt waren die Ölpreise auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren geklettert. Brent kostete im US-Späthandel 66,55 Dollar, 0,5 Prozent weniger als am Freitag. WTI verbilligte sich um 0,1 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.314,71 1.318,05 -0,3% -3,34 +0,9%

Silber (Spot) 17,08 17,18 -0,6% -0,10 +0,9%

Platin (Spot) 943,10 945,00 -0,2% -1,90 +1,5%

Kupfer-Future 3,26 3,27 -0,3% -0,01 -1,0%

Gold ist so teuer wie seit drei Monaten nicht mehr. Zum US-Settlement verteuerte sich das Edelmetall bereits den achten Handelstag in Folge. Zum Jahresstart habe nicht nur die Dollarschwäche angetrieben, sondern das als sicherer Hafen geltende Edelmetall auch von neuen geopolitischen Entwicklungen beispielsweise im Iran profitiert, hieß es. Die Feinunze verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 1.318 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG, 17.30 UHR +++++

US-AUßENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump hat den Palästinensern mit einer Streichung finanzieller Hilfen gedroht. "Wir zahlen den Palästinensern jährlich hunderte Millionen Dollar und bekommen dafür weder Anerkennung noch Respekt", schrieb Trump auf Twitter.

KOREAKRISE

Im Nordkorea-Konflikt geht das Säbelrasseln trotz Signalen der Dialogbereitschaft zwischen Seoul und Pjöngjang weiter. US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter, er habe einen "viel größeren und mächtigeren" Atomknopf als der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un. Zuvor hatten die USA die Erwartungen an mögliche Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea gedämpft.

Nach dem Angebot von Gesprächen auf hoher Ebene will Nordkorea derweil offenbar wieder einen Kommunikationskanal nach Südkorea einrichten. Die Hotline solle am Mittwoch wieder geöffnet werden, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums.

IRANKRISE

Die USA wollen eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage im Iran beantragen. Auch der UN-Menschenrechtsrat in Genf müsse sich in den kommenden Tagen mit den seit Tagen anhaltenden Unruhen befassen, sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. Die internationale Gemeinschaft müsse den Ruf der Iraner nach Freiheit unterstützen. Die Vorwürfe der iranischen Staatsführung, welche die USA und andere ausländische "Feinde" für die Proteste verantwortlich macht, wies Haley als "vollständigen Unsinn" zurück.

INFLATION THAILAND

Verbraucherpreise Dez +0,78% gg Vorjahr (PROG +0,99%)

Verbraucherpreise Dez -0,08% gg Vormonat (PROG +0,11%)

Verbraucherpreise Kernrate Dez +0,62% gg Vorjahr (PROG +0,67%)

Verbraucherpreise Kernrate Dez +0,02% gg Vormonat (PROG +0,07%)

AIRBUS

dürfte Mitte Januar bekannt geben, dass er sein Auslieferungsziel für 2017 erreicht hat. Ein Ziel hat der Konzern jedoch verfehlt: die Übergabe des ersten A350-1000 an den Kunden Qatar Airways noch im vergangenen Jahr. Airbus hat sich eigenen Angaben zufolge mit Qatar Airways darauf geeinigt, die Übergabe der ersten Maschine auf Anfang 2018 zu verschieben.

DEUTSCHE ROHSTOFF AG

profitiert 2017 von der in Kraft getretenen Steuerreform in den USA. "Daraus wird sich voraussichtlich ein zusätzliches Konzernergebnis in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro ergeben", teilte das Mannheimer Öl- und Rohstoffunternehmen mit und weiter: "Auch in den kommenden Jahren wird die Steuerreform die Ergebnisse der US-Töchter und des Konzerns positiv beeinflussen."

MAIER + PARTNER

Vorstand Peter Weihs ist verstorben. Das gab der Aufsichtsrat des Unternehmens am Dienstagabend in einer Ad-Hoc-Mitteilung bekannt. "Herr Weihs hat die erst kürzlich auf der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossene Neuausrichtung zur netcoin.capital AG maßgeblich initiiert", heißt es weiter. Über einen Nachfolger werde der Aufsichtsrat in Kürze beraten.

SPOTIFY

Mit einer Milliardenklage geht ein Musikverlag in den USA gegen den Streamingdienst Spotify vor. Der Verlag Wixen Music Publishing wirft Spotify eine Verletzung seiner Urheberrechte vor. Der schwedische Branchenprimus soll Lieder verwendet haben, ohne Lizenzgebühren an Wixen abzuführen.

