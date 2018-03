In einem insgesamt wenig veränderten Markt blieben die Energiewerte nach Aussage eines Händlers im Fokus und verzeichneten hohe Umsätze. Eon hatte nachbörslich Geschäftszahlen für 2017 ausgewiesen und Stellenstreichungen angekündigt. Für die Aktie ging es um 0,6 Prozent nach oben. Dagegen gaben RWE nach den kräftigen Tagesgewinnen 0,8 Prozent nach. Innogy verloren 0,7 Prozent auf 38,35 Euro und entfernten sich damit etwas von der Eon-Gebotshöhe bei 40 Euro.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Während der Dow-Jones-Index nach unten lief, setzte sich an der Nasdaq die Rally vom Freitag in abgeschwächter Form fort. Der Nasdaq-Composite stieg erstmals in seiner Geschichte über 7.600 Punkte. Dagegen wurde der Industriesektor von Sorgen gebeutelt. Die Teilnehmer zögen zunehmend die geplanten Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium ins Kalkül, sagten Händler. Industriewerte waren mit einem Minus von 1,4 Prozent schwächster Sektor. Boeing verloren 2,9 Prozent, Caterpillar 2,3 Prozent. United Technologies verloren 1,9 Prozent. Die indischen Flugbehörden hatten ein Flugverbot für die Airbus-Maschinen des Typs A320neo mit neuen Pratt & Whitney-Motoren erteilt. Pratt & Whitney ist eine Tochter von United Technologies. Dagegen gewannen Goldman Sachs 1 Prozent. Die Investmentbank bereitet mit einer Personalie die Nachfolge an der Konzernspitze vor. Das Institut kündigte für Monat den Rücktritt von Harvey Schwartz an. Damit wird David Solomon am 20. April alleiniger COO und gilt als erster Anwärter auf den CEO-Posten. Unter den ohnehin starken Technologiewerten notierten Micron ganz oben. Instinet-Analyst Romit Shah hat die Aktie auf "Buy" erhöht und das Kursziel fast verdoppelt. Die Aktie rückte um 8,8 Prozent vor.

US-Staatsanleihen stießen mit den nachgebenden Blue Chips und der wieder gefragten Sicherheit auf Kaufinteresse. Steigende Notierungen drückten die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkt auf 2,87 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.15 Uhr

EUR/USD 1,2330 -0,0% 1,2334 1,2323

EUR/JPY 131,61 +0,3% 131,22 131,32

EUR/CHF 1,1686 -0,0% 1,1689 1,1692

GBP/EUR 1,1267 -0,0% 1,1273 1,1278

USD/JPY 106,75 +0,3% 106,41 106,57

GBP/USD 1,3892 -0,1% 1,3904 1,3898

Bitcoin

BTC/USD 9.422,28 +2,9% 9.155,44 9.192,61

Die US-Devise gab im späten Handel wieder nach, der Euro kletterte auf 1,2340 nach einem Tagestief unter 1,23 Dollar. Nach dem geringen Lohnwachstum bei den Freitags-Jobdaten schraubten Teilnehmer ihre Erwartungen für die Zahl der Zinserhöhungen zurück. Es gebe wenig Grund für mehr als drei Anhebungen im laufenden Jahr, hieß es.

In Asien wie auch sonst spekulieren Anleger nach wie vor über die Anzahl der US-Zinsanhebungen. Die am Nachmittag in den USA anstehenden Inflationsdaten könnten etwas mehr Klarheit schaffen, hoffen Analysten in Asien. Der WSJ-Dollarindex präsentiert sich praktisch unverändert im Vorfeld des Datenkranzes. "Die Märkte halten sich aktuell etwas zurück, denn uns steht eine ereignisreiche Woche in den USA bevor", sagt Währungsstratege Paresh Upadhyaya von Amundi Pioneer Investments.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,33 61,36 -0,0% -0,03 +1,5%

Brent/ICE 64,90 64,95 -0,1% -0,05 -1,4%

Am Ölmarkt kamen die Preise nach dem kräftigen Anstieg vom Freitag deutlich zurück. WTI ermäßigte sich zum Settlement um 1,1 Prozent auf 61,36 Dollar. Brent gab um 1,8 Prozent auf 64,32 Dollar nach. Druck kam von einem Streit innerhalb der Opec um den idealen Preis. Während Saudi-Arabien einen Ölpreis von 70 Dollar je Barrel favorisiert, würde Iran ihn lieber bei 60 Dollar sehen. Teheran argumentiert, dass ein Preis von 70 Dollar die US-Schieferölförderung anheizte, was letztlich die Preise drückte. Beobachter fürchten, dass der Streit die von den Opec-Mitgliedern vereinbarten Fördermengenbegrenzungen gefährden könnte. Zudem dürfte die US-Produktion weiter steigen. In einem Monatsbericht der EIA wird für April ein Anstieg um täglich 131.000 Barrel prognostiziert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.320,53 1.323,68 -0,2% -3,15 +1,4%

Silber (Spot) 16,51 16,54 -0,2% -0,03 -2,5%

Platin (Spot) 962,80 963,65 -0,1% -0,85 +3,6%

Kupfer-Future 3,10 3,11 -0,3% -0,01 -6,2%

Der Goldpreis tendierte kaum verändert. Naxch Verlusten im früheren Geschäft verharrte die Feinunze bei 1.324 Dollar. Im Lauf des Handels nahm mit dem fallenden Aktienmarkt das Interesse an Sicherheit wieder etwas zu. Zudem wurde Gold vom leichteren Dollar gestützt. Nächster wichtiger Termin für den Goldpreis sind die Februar-Verbraucherpreise in den USA am Dienstag.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

BEZIEHUNGEN GROßBRITANNIEN-RUSSLAND

Nach der Vergiftung des russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal hat die britische Premierministerin Theresa May Russland ein Ultimatum gestellt, um den Fall zu erklären. Moskau müsse sich bis Dienstagabend gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen äußern, sagte May. Russland sei "höchstwahrscheinlich" für den Giftanschlag auf Skripal und seine Tochter verantwortlich.

BEZIEHUNGEN USA-RUSSLAND

Nach Einschätzung der US-Regierung ist Russland "wahrscheinlich" verantwortlich für den Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal. Die USA stimmten mit ihrem Verbündeten Großbritannien überein, dass Russland "wahrscheinlich" hinter der versuchten Ermordung des ehemaligen Doppelagenten stehe, sagte US-Außenminister Rex Tillerson.

Der von Republikanern dominierte Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses hat keine Hinweise auf Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam von Donald Trump und Russland während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 gefunden. Das Gremium stimme lediglich der Tatsache zu, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Präsidentschaftskandidaten Trump gegenüber seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton bevorzugt habe, hieß es.

KONJUNKTUR MALAYSIA

Industrieproduktion Jan +3,0% (PROG: +7,6%) gg Vorjahr

Industrieproduktion Jan -1,0% gg Vormonat

KRYPTOWÄHRUNGEN

Zentralbanken sollten sich nach Aussage der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) gut überlegen, ob sie eine allgemein verfügbare digitale Währung emittieren wollen. In einem Bericht im Vorfeld des G20-Treffens der Finanzminister und Notenbankgouverneure in Buenos Aires weist die BIZ auf mögliche Auswirkungen für Zahlungsverkehr, Geldpolitik und Finanzstabilität hin.

Die Finanzminister und Notenbankgouverneure der G20 werden bei ihrem Treffen in Buenos Aires nach Meinung von EZB-Direktor Benoit Coeure keine konkreten Maßnahmen zur schärferen Regulierung von Bitcoin ergreifen.

FRAPORT

Am Flughafen Frankfurt hat sich das Wachstum im Februar fortgesetzt. Mit fast 4,4 Millionen Passagieren nutzten 8,5 Prozent mehr Reisende Deutschlands größtes Luftverkehrsdrehkreuz als im Vorjahresmonat.

DELIVERY HERO

Der Essenslieferant gibt im Rahmen eines Aktienoptionsprogramms neue Aktien aus. Die Maßnahme umfasst bis zur 1,366 Millionen neue Stammaktien, das entspricht etwa 0,75 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Platzierungspreis lag bei 38,50 Euro das Stück.

MTU

Moody's wird optimistischer für die Bonität des Triebwerksherstellers MTU Aero Engines. Die Agentur hob den Ausblick auf stabil von negativ an.

RWE

Nach dem Paukenschlag in der Energiebranche hat der Stromkonzern RWE seinen Aktionären ordentliche Zahlen für das vergangene Jahr präsentiert. Die Essener erreichten ihre Gewinnziele und wollen den Anlegern 1,50 Euro je Anteilsschein (Stammaktien) als Dividende ausschütten, nachdem diese für 2016 wegen des Milliardenverlustes entfallen war. In dem Betrag ist die Sonderdividende von 1 Euro nach der Rückzahlung der Kernbrennstoffsteuer enthalten.

STEINHOFF

Der Möbelhändler verkauft für den Abbau der Schulden weiteres Tafelsilber. Das von einem Bilanzierungsskandal erschütterte Unternehmen kündigte an, 450 Millionen Aktien der südafrikanischen KAP Industrial Holdings Limited in einem beschleunigten Platzierungsverfahren in den Markt zu geben.

VONOVIA

Vonovias Übernahmeangebot für das österreichische Wohnimmobilienunternehmen Buwog AG hat die erforderliche Mindestannahmeschwelle in der ersten Annahmefrist termingerecht erreicht und wird somit in die zweite Tenderperiode gehen.

ALTICE

Der Telekom- und Kabelkonzern verhandelt exklusiv mit den Pariser Unternehmen Tofane Global über den Verkauf von Altice International Wholesale (AIW).

TELEFONICA

Die brasilianische Tochtergesellschaft der Telefonica SA will von 2018 bis 2020 umgerechnet 8,13 Milliarden US-Dollar in Brasilien investieren.

QUALCOMM/BROADCOM

Der feindliche Übernahmeversuch des US-Chipherstellers Qualcomm durch den Rivalen Broadcom mit Sitz in Singapur ist am Ende. US-Präsident Donald Trump blockierte den 117 Milliarden US-Dollar schweren Deal. Der für ausländische Investitionen zuständige Ausschuss CFIUS war der Ansicht, dass eine Übernahme Auswirkungen auf den technologischen Wettbewerb zwischen China und den USA haben könnte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2018 02:34 ET (06:34 GMT)