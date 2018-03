Anleihen verzeichneten trotz der schwachen Aktienmärkte nur geringen Zulauf. Auch hier hatten Anleger die bevorstehende Fed-Sitzung im Blick. Zinserhöhungen führen in der Regel dazu, dass sich Investoren von älteren Titel trennen, um die neuen, mit höheren Kupons ausgestatteten Papiere zu kaufen. Die Rendite der zehnjährigen Papiere zeigte sich kaum verändert bei 2,85 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.58 Uhr

EUR/USD 1,2337 +0,0% 1,2336 1,2333

EUR/JPY 131,13 +0,2% 130,81 130,59

EUR/CHF 1,1745 +0,1% 1,1736 1,1727

GBP/EUR 1,1372 +0,0% 1,1369 1,1384

USD/JPY 106,29 +0,2% 106,04 105,89

GBP/USD 1,4028 +0,0% 1,4025 1,4040

Bitcoin

BTC/USD 8.525,67 +0,0% 8.525,47 8.588,46

Am Devisenmarkt rückten Euro und Pfund kräftig vor. Hintergrund war die Einigung der EU mit London über die Brexit-Übergangsphase. Der Euro stieg über 1,23 Dollar auf rund 1,2350 Dollar nach einem Tagestief bei rund 1,2260 Euro. Noch kräftiger legte das Pfund zu, auch gegen den Euro. Gegen den Dollar stieg die britische Devise auf rund 1,4040.

Der Greenback bewegt sich am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft kaum. Die CBA-Analysten rechnen mit einer Konsolidierung des Dollar im Vorfeld der Fed-Sitzung. Das Pfund verteidigt seinen kräftigen Anstieg nach den Brexit-Schlagzeilen - zumindest zum Dollar. "Die Gespräche über die Zukunft Großbritanniens mit Brüssel werden schwierig bleiben, aber jeder Fortschritt in Richtung Gewissheit sind positive Nachrichten für das Wachstum und die Konjunktur", heißt es bei den ANZ-Analysten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,60 62,06 +0,9% 0,54 +3,6%

Brent/ICE 66,66 66,05 +0,9% 0,61 +1,2%

Der Ölpreis zeigte sich belastet vom sehr schwachen Aktienmarkt, allerdings verhinderte der schwächere Dollar deutlichere Abgaben, denn er verbilligte Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. WTI ermäßigte sich um 0,4 Prozent auf 62,06 Dollar, Brent fiel um 0,2 Prozent auf 66,05 Dollar. Teilnehmer vermuteten, dass es in nächster Zeit aufgrund mehrerer fundamentaler Faktoren eher aufwärts gehen könnte. So dauert die Lieferunterbrechung in Venezuela an, und die Entlassung des US-Außenministers Rex Tillerson hat die Sorge geweckt, dass das Ölexportland Iran wieder mit Wirtschaftssanktionen belegt werden könnte. Zudem hatte die Energy Information Administration vergangene Woche die Nachfrageprognose für 2018 erhöht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.315,38 1.317,23 -0,1% -1,86 +1,0%

Silber (Spot) 16,31 16,33 -0,1% -0,02 -3,7%

Platin (Spot) 952,35 953,25 -0,1% -0,90 +2,5%

Kupfer-Future 3,07 3,07 0% 0 -7,2%

Der Goldpreis profitierte ebenfalls vom schwächeren Dollar, aber auch vom höheren Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Im späten Handel stieg die Feinunze um 0,3 Prozent auf 1.317 Dollar. Kurz vor der Fed-Sitzung mit der Aussicht auf möglicherweise rascher steigende Zinsen scheuten sich die Anleger aber, entschlossener zuzugreifen. "Die Zinsspekulation in den USA setzt den Goldpreis unter Druck", sagte ein Marktteilnehmer. Von anderer Seite hieß es allerdings, sollte die Inflation schneller zunehmen als die Rendite, habe der Goldpreis Aufwärtspotenzial.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

BREXIT

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die Einigung auf eine Übergangsfrist beim Brexit bis Ende 2020 begrüßt und zugleich verlangt, diese müsse nun besonders von den Briten "produktiv genutzt" werden.

EU-AGRARPOLITIK

Beim Treffen der EU-Agrarminister in Brüssel hat es keine Einigung zur zukünftigen gemeinsamen Agrarpolitik gegeben. Der Konsens sei daran gescheitert, dass fünf EU-Staaten auf eine vollständige und EU-weite Angleichung der Direktzahlungen an Landwirte bestanden hätten, sagte EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan nach dem Treffen. Da die EU-Ausgaben für Landwirtschaft wegen des Brexit ab 2020 deutlich sinken könnten, stand die zukünftige Verteilung der Mittel im Mittelpunkt der Debatten.

CHINESISCH-AMERIKANISCHE BEZIEHUNGEN

Mit einer von nationalistischen Tönen geprägten Rede hat Chinas Präsident Xi Jinping die Sitzung des Nationalen Volkskongresses beendet. Xi warnte vor Versuchen, das Land zu spalten. Zudem betonte er, China sei bereit, eine "blutige Schlacht" zu kämpfen, um seinen rechtmäßigen Platz in der Welt zurückzugewinnen. Xi reagierte auf ein Gesetz, das US-Präsident Donald Trump Ende vergangener Woche unterzeichnete und das Reisen hochrangiger US-Regierungsvertreter nach Taiwan erlaubt. China sieht Taiwan nicht als eigenständigen Staat, sondern als Teil seines Staatsgebietes.

DEUTSCH-RUSSISCHE BEZIEHUNGEN

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu seiner Wiederwahl gratuliert und ihn zum Dialog und tragfähigen Lösungen aufgefordert.

EU-RUSSLAND-BEZIEHUNGEN

Die EU hat Russland zur Aufklärung von Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentschaftswahl aufgefordert. Russland müsse den "Verstößen und Mängeln", die von einer Beobachtungsmission der OSZE festgestellt worden waren, nachgehen, erklärte ein EU-Sprecher.

DEUTSCHE TELEKOM

Verdi hat die Beschäftigten der Telekom erneut zu einem Warnstreik aufgerufen, der erstmals vollschichtig stattfinden soll. Damit will die Gewerkschaft vor der dritten Tarifverhandlungsrunde den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. Die Deutsche Telekom hatte in den beiden ersten Verhandlungsrunden kein Angebot unterbreitet.

VOLKSWAGEN

investiert 340 Millionen US-Dollar in die Fertigung eines neuen SUV-Modells in ihrem Montagewerk im US-Bundesstaat Tennessee. Die verstärkte Investition in SUVs soll dazu beitragen, den Marktanteil in den USA in den kommenden Jahren auf 5 Prozent nahezu zu verdoppeln.

BECHTLE

IBM Deutschland wolle Teile der Service-Sparte GTS mit mehreren hundert Beschäftigten an das IT-System- und Handelshaus Bechtle verkaufen, berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf Unternehmenskreise.

DELTICOM

kürzt nach einem Gewinnrückgang die Dividende für 2017 auf 10 Cent von 50 Cent im Vorjahr. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sank das Konzernergebnis nach vorläufigen Zahlen auf 1,1 von 4,5 Millionen Euro.

MICHELIN

Der französische Reifenhersteller verstärkt sich mit einem Zukauf in Großbritannien. Er übernimmt die Fenner plc, einen Hersteller von Produkten auf Polymer-Basis. Fenner wird in dem Deal mit knapp 1,2 Milliarden Pfund bewertet.

SYNGIS

will mit einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren bis zu 6,64 Millionen Euro einnehmen. Der Erlös soll in die Akquisition des australischen Unternehmens TGR Biosciences fließen, für das Syngis 10,4 Millionen Euro zahlt.

VATTENFALL

hat den Zuschlag für ein Offshore-Windprojekt in den Niederlanden erhalten. Das Unternehmen setzt jetzt die weitere Entwicklung des Projektes "Hollandse Kust Zuid" fort, das eine installierte Leistung zwischen 700 und 750 Megawatt (MW) haben soll. Die produzierte Menge erneuerbaren Stroms decke rechnerisch den Bedarf von bis zu 1,5 Millionen niederländischen Haushalten.

ARAMCO

Saudi-Arabien stutzt offenbar die Pläne für den Börsengang des staatlichen Ölkonzerns Aramco zurecht und will das Unternehmen zunächst nicht mehr an der New York Stock Exchange listen lassen, sondern an der saudischen Börse Tadawul.

BOEING

unterstützt nun die Übernahme von Rockwell Collins durch United Technologies für 23 Milliarden US-Dollar. Vergangenes Jahr hat Boeing den Plan noch kritisiert. Die beiden Zulieferer teilten mit, sie hätten sich dem Kostensenkungsprogramm bei Boeing angeschlossen.

ORACLE

Der Softwarekonzern hat im dritten Quartal zwar mehr verdient als erwartet, doch enttäuschte der Umsatz die Erwartungen. Für das dritte Geschäftsquartal per Ende Februar meldete Oracle einen Verlust, nachdem im vergleichbaren Vorjahreszeitraum ein Gewinn erzielt worden war. Bereinigt um Sonderposten verdiente das Unternehmen jedoch mehr als prognostiziert. Der Umsatz aus dem Cloud-Geschäft stieg um 32 Prozent.

UBER

Tragischer Unfall mit einem selbstfahrenden Auto des Fahrdienstvermittlers Uber: Eine Frau im US-Bundesstaat Arizona erlag ihren Verletzungen, nachdem sie von dem Uber-Fahrzeug angefahren worden war.

===

