Verbündeten als Reaktion auf einen mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf die Rebellenhochburg Duma ausgesprochen.

Der Goldpreis drehte als sicherer Hafen ins Plus und stieg um 0,5 Prozent auf 1.334 Dollar je Feinunze. Das Edelmetall profitierte auch davon, dass die US-Währung nach den Arbeitsmarktdaten etwas zurückkam. Im asiatischen Handel kann das Edelmetall das Niveau vom Freitag behaupten.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

HANDELSKONFLIKT I

Die USA sind bereit, mit China zu verhandeln, um einen umfassenden Handelskrieg zu vermeiden, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Freitagabend. Zugleich hob er hervor, US-Präsident Donald Trump sei entschlossen, die Interessen der USA zu schützen. Die USA stünden in regelmäßigen Gesprächen mit chinesischen Vertretern.

HANDELSKONFLIKT II

Die Europäer müssen den Amerikanern im Streit um Zölle nach Überzeugung der Internationalen Handelskammer (ICC) entgegenkommen. "Dem US-Präsidenten scheint es mit Blick auf Europa nur vordergründig um Stahl und Aluminium zu gehen. Offensichtlich hat er vielmehr die deutlich höheren EU-Zölle auf Autos aus den USA im Blick", sagte Oliver Wieck, Generalsekretär der ICC Deutschland, dem Handelsblatt. "Diese sind tatsächlich deutlich höher und deshalb sollte die EU hier aus meiner Sicht Gesprächsbereitschaft signalisieren", sagte er.

DIESELSKANDAL DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung prüft einem Bericht des Spiegel zufolge, einen Teil der von deutschen Unternehmen hergestellten Diesel-Fahrzeuge mit Harnstoff-Katalysatoren nachrüsten zu lassen. Sie gehe dabei von Kosten in Höhe von 5 Milliarden Euro aus, die die Autohersteller tragen sollen.

NAFTA-HANDELSABKOMMEN

Die Verhandlungen für eine Neufassung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta sind nach Angaben der Unterhändler auf einem guten Weg. "Wir erzielen Fortschritte", sagte Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland in Washington, wo sie mit Mexikos Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer sprach.

SYRIEN I

Nach Berichten über einen Chemiewaffenangriff auf die syrische Rebellenhochburg Duma hat Russland die USA davor gewarnt, diese als "Vorwand für einen Militäreinsatz" in Syrien zu nutzen. Eine Militärintervention "unter erfundenen Vorwänden" in einem Land, wo sich "auf Bitten der legitimen syrischen Regierung russische Soldaten aufhalten", wäre "inakzeptabel und könnte schwerste Konsequenzen haben", erklärte das russische Außenministerium am Sonntag.

SYRIEN II

Die USA sind nach eigenen Angaben nicht für die mutmaßlichen Angriffe auf einen syrischen Militärflughafen verantwortlich. "Das Verteidigungsministerium führt derzeit keine Luftangriffe in Syrien aus", teilte das Pentagon am Sonntagabend (Ortszeit) in Washington mit.

RUSSLAND/USA

Der Konflikt zwischen Russland und den USA steht vor einer neuen Eskalationsstufe: Nachdem Washington Sanktionen gegen den inneren Zirkel von Staatschef Wladimir Putin verhängt hatte, kündigte Moskau eine "harte Antwort" an.

TÜRKEI

Im Streit um die Auszahlung einer weiteren Tranche in Höhe von drei Milliarden Euro für die Türkei im Zuge des EU-Flüchtlingsabkommens hat die EU-Kommission laut einem Medienbericht ein Entgegenkommen an die europäischen Mitgliedstaaten angedeutet.

US-NOTENBANK

Der Chef der US-Notenbank hat sich für weiterhin behutsame Zinserhöhungen ausgesprochen. Der langsame und kontinuierliche Zinserhöhungspfad der Federal Reserve werde den Arbeitsmarkt weiter stärken, eine höhere Inflation erlauben und die Wirtschaft gegen unerwartete Schocks absichern, sagte Chairman Jerome Powell. Die wirtschaftliche Stärke sollte letztlich zu einer höheren Inflation führen, sagte Powell.

WAHL UNGARN

Nach der Parlamentswahl in Ungarn hat der rechtsnationale Regierungschef Viktor Orban von einem "historischen Sieg" seiner Fidesz-Partei gesprochen. Das Wahlergebnis gebe den Ungarn "die Möglichkeit, sich zu verteidigen und Ungarn zu verteidigen", sagte Orban am Sonntagabend vor fahnenschwenkenden Anhängern. Orbans Fidesz-Partei gewann die Wahl klar: Nach Auszählung von 93,3 Prozent der Stimmen kam die Regierungspartei auf rund 49 Prozent. Damit kann Orban eine dritte Amtszeit in Folge regieren. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlkommission bei 68,8 Prozent.

AMOKFAHRT MÜNSTER

Nach der Amokfahrt mit drei Toten in Münster suchen die Ermittler weiter nach einem Motiv des Täters. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um die Einzeltat eines womöglich psychisch labilen Mannes aus Münster. Der 48 Jahre alte Jens R. hatte demnach kein politisches Motiv und auch keinen islamistischen Hintergrund.

DEUTSCHE POST

Die Deutsche Post sieht sich bei der Erreichung ihrer für 2020 angepeilten Ziele im Plan. Doch hat das Speditionsgeschäft nach Aussage von Finanzchefin Melanie Kreis noch Nachholbedarf. "Zur Erreichung unserer 2020-Ziele muss das Speditionsgeschäft einen deutlich größeren Beitrag abliefern als 2017", sagte die Managerin der Börsen-Zeitung. Der Geschäftsbereich habe sich Ende vergangenen Jahres aber "eindeutig in die richtige Richtung" bewegt, "was sich 2018 fortsetzen sollte", fügte sie hinzu.

IPO SERVICEWARE

Der Softwarehersteller Serviceware will beim Börsengang knapp 102 Millionen Euro einsammeln. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die Preisspanne auf 22,50 Euro bis 27,50 Euro pro Aktie festgesetzt. Das Platzierungsvolumen belaufe sich auf 83,3 Millionen bis 101,8 Millionen Euro, zusammengesetzt aus 2,5 Millionen neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und einer Platzierung von 1,2 Millionen bestehenden Aktien inklusive Greenshoe. Am oberen Ende der Preisspanne werde das Unternehmen mit 289 Millionen Euro bewertet. Die Angebotsfrist beginne am 9. April und ende voraussichtlich am 18. April. Erster Handelstag im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 20. April sein.

NOVARTIS

Novartis übernimmt den US-Konzern Avexis und lässt sich dies Einiges kosten: Insgesamt zahlen die Schweizer 8,7 Milliarden US-Dollar oder 218 Dollar je Aktie für Avexis, das ist ein Aufschlag von 88 Prozent zum Schlusskurs am Freitag an der US-Technologiebörse Nasdaq. Die Boards beider Gesellschaften haben der Transaktion bereits zugestimmt. Das US-Unternehmen führt laut Novartis aktuell mehrere klinische Studien zur Therapie der Krankheit SMA durch.

RATINGS SANTANDER/BBVA

Die im März erfolgte Hochstufung Spaniens durch die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) auf A- hat Auswirkungen auf die Bonitätsbewertung der Banken des Landes. Wie die Agentur mitteilte, hat sie das Rating von Banco Santander auf A von A- hochgenommen. BBVA wurde auf A- von BBB+ hochgestuft. Der Ausblick für die Institute ist jeweils stabil.

BOEING/AIRBUS

American Airlines hat bei Boeing Großraumflugzeuge zum Listenpreis von mehr als 12 Milliarden US-Dollar bestellt und einen Vertrag zum Kauf von konkurrierenden Airbus SE-Flugzeugen gekündigt. Die größte Fluggesellschaft der Welt plant nach eigenen Angaben den Kauf von 47 neuen Boeing 787-Großraumflugzeugen, die im Jahr 2020 fertig werden. Zugleich werden Airbus-Großraumflieger ausgemustert.

FACEBOOK

Facebook will Werbeanzeigen mit politischen Inhalten strenger kontrollieren. Bei entsprechenden Beiträgen müsse künftig ausgewiesen werden, wer für die Werbung bezahlt, erklärte Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Freitag.

