+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.13 Uhr

EUR/USD 1,2218 +0,1% 1,2209 1,2223

EUR/JPY 132,89 +0,1% 132,72 132,60

EUR/CHF 1,1946 +0,0% 1,1943 1,1945

GBP/EUR 1,1414 -0,0% 1,1418 1,1414

USD/JPY 108,77 +0,1% 108,71 108,49

GBP/USD 1,3946 +0,0% 1,3939 1,3951

Bitcoin

BTC/USD 9.238,53 +3,6% 8.914,05 8.916,39

Der Dollar profitierte von den steigenden US-Zinsen. Der Euro fiel auf etwa 1,2210 Dollar nach Wechselkursen um 1,2288 zum Wochenschluss. Sollte die Zehnjahresrendite in den USA die 3-Prozentmarke knacken dürfte der Dollar wahrscheinlich weiter anziehen, hieß es von Analysten. Der Euro litt zugfleich unter Spekulationen über eine möglicherweise taubenhaft klingende EZB am Donnerstag. Aber auch zum Yen legte der Dollar deutlich zu.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,10 68,64 +0,7% 0,46 +15,1%

Brent/ICE 74,99 74,71 +0,4% 0,28 +14,4%

Der feste Dollar machte den Ölpreisen nur anfangs zu schaffen. Sorgen vor geopolitischen Risiken und die Spekulation, dass das Ölangebot in dieser Woche wieder sinken könnte, hätten die Preise letztlich ins Plus gehievt, sagtee Phil Flynn, Marktanalyst bei Price Futures Group. US-Leichtöl der Sorte WTI erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 68,64 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 0,9 Prozent auf 74,71 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.327,45 1.325,45 +0,2% +2,01 +1,9%

Silber (Spot) 16,70 16,63 +0,5% +0,08 -1,4%

Platin (Spot) 921,75 920,00 +0,2% +1,75 -0,8%

Kupfer-Future 3,13 3,11 +0,6% +0,02 -5,6%

Die Feinunze Gold verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 1.325 US-Dollar. Gold ist ein Verlierer steigender Zinsen, denn das Edelmetall wirft selbst keine Zinsen ab. Auch der feste Dollar belastete. "Russland-sensitive" Metalle wie Aluminium und Palladium gerieten derweil kräftig unter Druck, nachdem das US-Finanzministerium die Frist verlängert hatte, in der Privatpersonen, Unternehmen und Banken im Zuge der jüngsten Sanktionen gegen Russland ihre Geschäftsbeziehungen mit dem russischen Konzern Rusal beenden müssen. Die Preise dieser Metalle hatten seit der Verhängung der Sanktionen am 6. April kräftig zugelegt.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ITALIEN

Sieben Wochen nach der Wahl sollen die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten die Chancen für eine gemeinsame Regierung ausloten. Präsident Sergio Mattarella beauftragte den Fünf-Sterne-Politiker Roberto Fico mit den Sondierungsgesprächen. Der Parlamentspräsident soll herausfinden, ob die sozialdemokratische PD zur Beteiligung an einer künftigen Koalition bereit sei. Die Chancen auf eine solche Koalition gelten aber als gering. Die Sozialdemokraten wollen nach ihrem schwachen Abschneiden bei der Parlamentswahl lieber in die Opposition. Zuvor war der Versuch von Fünf-Sterne-Parteichef Luigi Di Maio gescheitert, mit den Kräften der Rechten eine Koalition zu bilden.

USA

Der Kandidat von US-Präsident Donald Trump für den Posten des Außenministers, Mike Pompeo, ist vom Auswärtigen Ausschuss des Senats knapp bestätigt worden.

DEUTSCHE BÖRSE

Die Tochter Clearstream übernimmt Swisscanto Funds Centre von der Zürcher Kantonalbank für einen hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag - vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden.

MUNICH RE

hat im ersten Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen dank einer unerwartet geringen Schadenbelastung den Gewinn deutlich gesteigert. Es sei "zu erwarten, dass sich ein Konzernergebnis von über 800 Millionen Euro ergeben wird", teilte der Konzern mit. Im ersten Quartal 2017 betrug der Konzerngewinn 557 Millionen Euro. Für 2018 strebt Munich Re unverändert ein Konzernergebnis von 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro an.

SAP

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17

Operative Marge 23,5 -- 22,3 -- 22,7

Umsatz 5.262 -0,4% 5.299 +0,3% 5.285

Erlöse Cloud&Software 4.353 +0,6% 4.359 +0,7% 4.328

Softwarelizenzen 625 -9,6% 628 -9,1% 691

Software Support 2.656 -2,7% 2.660 -2,6% 2.731

Erlöse Cloud-Subskriptionen&-Support 1.072 +18% 1.077 +19% 906

Operatives Ergebnis 1.235 +3,1% 1.174 -2,0% 1.198

Ergebnis nach Steuern 868 -2,1% 872 -1,7% 887

Ergebnis je Aktie 0,73 0,0% 0,73 0% 0,73

SAP hat die Jahresprognose erhöht. Die Akquisition Callidus soll entgegen früherer Aussagen bereits 2018 mit 10 Millionen Euro einen Beitrag zum Betriebsergebnis leisten, beim Umsatz sollen sie 200 Millionen Euro beisteuern. Im Cloudgeschäft rechnet SAP jetzt mit 150 Millionen Euro mehr (durch Callidus) und einer Spanne von 4,95 bis 5,15 (bislang 4,8 bis 5,0) Milliarden Euro. Beim Betriebsergebnis nimmt SAP die untere Grenze leicht hoch auf 7,35 (bislang 7,30) bis bestätigt 7,5 Milliarden Euro.

MORPHOSYS

hat bei der Börsennotierung an der US-Technologiebörse Nasdaq brutto 239 Millionen US-Dollar erlöst.

SARTORIUS

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17

Umsatz 365 +6% 369 +8% 343

EBITDA underlying 89 +5% 91 +8% 85

Ergebnis nach Steuern 37 +8% 36 +3% 34

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,55 +8% 0,56 +10% 0,51

Im Gesamtjahr will Sartorius den Umsatz um 9 bis 12 Prozent steigern, die operative Ertragsmarge soll den Vorjahreswert von 25,1 Prozent um etwa einen halben Prozentpunkt übertreffen.

DEUTSCHE KONSUM REIT

hat für 16,8 Millionen Euro drei Einzelhandelsimmobilien erworben. Größtes Objekt ist das Einkaufszentrum "Südpassage" in Weißwasser (Sachsen). Damit umfasst das aktuelle Gesamtportfolio (pro forma) 89 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von rund 35,5 Millionen Euro und einem Portfoliobuchwert von etwa 400 Millionen Euro.

ALPHABET

hat dank weiterhin hoher Werbeumsätze und eines Steuereffekts deutlich mehr verdient, gibt allerdings auch so viel Geld aus wie seit dem Börsengang vor 14 Jahren nicht. Die höheren Ausgaben verhinderten aber nicht, dass der Nettogewinn einen Sprung um 73 Prozent auf 9,4 Milliarden US-Dollar machte. Die Werbeeinnahmen schnellten um 24 Prozent auf 26,6 Milliarden US-Dollar nach oben.

AMS

hat den Umsatz im ersten Quartal zum Vorjahr um 147 Prozent auf 452,7 Millionen Euro erhöht. Damit lag er in der unteren Hälfte der Erwartung. Das bereinigte Nettoergebnis erreichte 99,9 (minus 19,9) Millionen Dollar. Für das zweite Quartal erwartet AMS eine Delle im Consumer-Geschäft aufgrund von Produktüberleitungen bei Smartphone-Programmen. Die mittelfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele bleiben unverändert.

APPLE / SHAZAM

Die EU-Kommission hat eine vertiefte Prüfung der Übernahme des Musikerkennungsdienstes Shazam durch Apple eingeleitet.

MICHELIN

Der Umsatz sank im ersten Quartal auf 5,22 (Vorjahr: 5,57) Milliarden Euro. Michelin rechnet 2018 weiterhin mit einem operativen Ergebnis zu konstanten Währungen über dem Vorjahreswert. Die Belastung durch Währungseffekte sieht Michelin nun aber bei 350 Millionen Euro, im Februar waren es noch rund 300 Millionen.

SANTANDER

hat im ersten Quartal den Nettogewinn um 10 Prozent auf 2,05 Milliarden Euro gesteigert und damit die Analystenerwartungen leicht übertroffen. Der Zinsüberschuss klettere auf 8,45 von 8,40 Milliarden Euro. Die Kapitalquote CET1 verbesserte sich auf 11 Prozent von 10,84 Prozent im Dezember.

UNIBAIL-RODAMCO

hat im ersten Quartal den Umsatz um 1,3 Prozent auf 536 Millionen Euro gesteigert.

