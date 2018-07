Sehr fest - Die Hoffnung auf eine Lösung des schwelenden Handelsstreits zwischen den USA und China hat am Donnerstag die Wall Street angetrieben. Beim Dow-Jones-Index rückt wieder die Marke von 25.000 Punkten in greifbare Nähe, der Nasdaq-Composite erklomm im Verlauf ein neues Rekordhoch. Zur Begründung verwiesen Marktteilnehmer auf Berichte, wonach die USA und China eine Lösung des Handelsstreits am Verhandlungstisch anstreben. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump noch mit der Androhung neuer Strafzölle die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Zudem rückt die Berichtssaison in den Fokus. Hier steht mit den Zahlen von JP Morgan, Wells Fargo und der Citigroup am Freitag das erste Highlight auf der Agenda. Wenig Impulse setzen die aktuellen Inflationsdaten. Der Inflationsdruck in den USA hat sich im Juni verstärkt, obwohl der monatliche Anstieg der Verbraucherpreise geringer als erwartet blieb. Vor allem die Technologiewerte waren gesucht. Für die Aktie von Microsoft ging es um 2,2 Prozent auf 104,19 Dollar nach oben. Im Verlauf hatten die Papiere bei 104,41 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Die Titel von Intel stiegen um 2,2 Prozent, Apple um 1,7 Prozent und Cisco gingen mit einem Aufschlag von 2,4 Prozent aus dem Handel. Dagegen stürzten Broadcom nach der Übernahme des Softwareherstellers CA um 13,7 Prozent ab. Broadcom lässt sich den Zukauf 18,9 Milliarden Dollar kosten. CA sprangen um 18,7 Prozent nach oben. Am Rentenmarkt zeigten sich die Notierungen kaum verändert. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag wenig verändert bei 2,85 Prozent. Die Preisdaten stünden graduellen Leitzinserhöhungen in den USA nicht im Wege, hieß es im Handel.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.11 Uhr Mi, 17.32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1664 -0,04% 1,1674 1,1719 -2,9%

EUR/JPY 131,37 +0,04% 131,07 130,70 -2,9%

EUR/CHF 1,1686 -0,11% 1,1629 1,1643 -0,2%

EUR/GBP 0,8849 +0,14% 0,8844 1,1295 -0,5%

USD/JPY 112,63 +0,09% 112,27 111,55 -0,0%

GBP/USD 1,3181 -0,18% 1,3201 1,3235 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 6.270,83 +1,3% 6.347,23 6.429,14 -54,1%

Am Morgen tendiert der Dollar gegen Euro und Yen weiter zur Stärke. Am Markt heißt es, die Schwäche des Yen sei durch Aktienkäufe in den USA und Japan forciert worden, die die steigende Risikobereitschaft der Anleger signalisierten. Der Yen gilt als sicherer Hafen in risikoscheuen Zeiten.

Am Devisenmarkt legte der US-Dollar vor allem zum Yen deutlich zu und stieg auf den höchsten Stand seit rund sechs Monaten. Er notierte bei 112,49 Yen, nach 112,01 Yen am Vorabend. Devisen-Händler verwiesen zur Begründung auf die Hoffnung, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China gelöst werden kann. Der Euro fiel zunächst, nachdem die EU-Kommission ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum des Euroraums im laufenden Jahr gesenkt und zugleich vor Wachstumsrisiken gewarnt hatte, die sich aus dem Handelskonflikt mit den USA ergeben. Mit den US-Preisdaten unter Erwartungen machte der Euro seine moderaten Verluste wieder wett und zeigte sich im späten US-Handel mit 1,1674 Dollar auf Vorabendniveau.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,33 70,33 0% 0,00 +18,4%

Brent/ICE 74,23 74,45 -0,3% -0,22 +15,0%

Nach der steilsten Talfahrt seit zweieinhalb Jahren am Vortag erholten sich die Ölpreise zunächst etwas. Mit dem Monatsbericht der International Energy Agency (IEA), der eine Verlangsamung der Rohölnachfrage andeutete und einen Anstieg des weltweiten Angebots aufzeigte, drehte der Preis für WTI wieder ins Minus. Er verlor zum US-Settlement 0,1 Prozent auf 70,33 Dollar je Fass. Zwischenzeitlich lag WTI erstmals seit zwei Wochen wieder unter der Marke von 70 Dollar. Dagegen zeigte sich Brent mit einer Erholung und legte um 1,4 Prozent auf 74,45 Dollar zu. Am Vortag war Brent auf den tiefsten Stand seit drei Wochen gefallen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.246,17 1.247,37 -0,1% -1,21 -4,4%

Silber (Spot) 15,96 15,95 +0,1% +0,01 -5,8%

Platin (Spot) 841,75 841,75 0% 0 -9,4%

Kupfer-Future 2,78 2,77 +0,2% +0,01 -16,7%

Nach den Vortagesabgaben erholte sich der Goldpreis zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 1.247 Dollar. Das Edelmetall scheint schon seit Wochen nicht auf den Handelskonflikt zu reagieren. Händler sagten, Gold spiele als vermeintlich sicherer Anlagehafen derzeit kaum eine Rolle. Vielmehr werde der Preis von der Geldpolitik getrieben. Die hohe US-Inflation könnte Gold als Schutz vor Geldentwertung attraktiv machen, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CHINA KONJUNKTUR

*China Handelsbilanz Juni Überschuss 41,61 Mrd USD (PROG: Überschuss 26 Mrd USD)

*China Exporte Juni +11,3% (PROG: +11,0%) gg Vorjahr

*China Importe Juni +14,1% (PROG: +23,5%) gg Vorjahr

US-HAUSHALT

Das Haushaltsdefizit der US-Regierung hat sich im Juni gegenüber dem Vorjahr verringert. Sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmen seien zurückgegangen, einschließlich eines starken Rückgangs der Unternehmenssteuereinnahmen infolge der Steuersenkungen, teilte das US-Finanzministerium am Donnerstag mit.

US-NOTENBANK I

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Philadelphia, Patrick Harker, geht weiterhin von drei Leitzinserhöhungen in diesem Jahr aus. Dabei sollte die US-Notenbank aber behutsam vorgehen, sagte der Notenbanker, der in diesem Jahr im Offenmarktausschuss der Federal Reserve nicht stimmberechtigt ist. Sollte sich die Inflation weiter aufheizen, wäre er auch offen für vier Erhöhungen, fügte Harker hinzu.

US-NOTENBANK II

Nach Ansicht von US-Notenbankpräsident Jerome Powell werde es eine starke US-Wirtschaft der Federal Reserve ermöglichen, die Zinsen weiter schrittweise anzuheben. Es sei allerdings noch zu früh, um die Auswirkungen der jüngsten handelspolitischen Entwicklungen auf die Geldpolitik der Fed beurteilen zu können. In einem Interview mit dem Radiosender Marketplace verwies der Fed-Chairman auf die erheblichen Unsicherheiten in Bezug auf mögliche wirtschaftliche Auswirkungen der derzeit schwelenden Handelskonflikte und damit auch auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank.

STRAFZÖLLE

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat die Auswirkungen der von der Regierung unter Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle herunter gespielt. Bisher habe die US-Wirtschaft nicht darunter gelitten, sagte Mnuchin. Das Weiße Haus sei diesbezüglich sehr aufmerksam. Ohnehin befänden sich die USA nicht in einem Handelskrieg, sondern in einem Handelskonflikt, fügte er hinzu.

HANDELSPOLITIK USA - GROSSBRITANNIEN

US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, ein mögliches Handelsabkommen mit Großbritannien platzen zu lassen, sollte der Brexit-Plan von Premierministerin Theresa May umgesetzt werden. In diesem Fall "würden wir es mit der Europäischen Union zu tun haben, statt mit dem Vereinigten Königreich", sagte Trump in einem Interview mit der Zeitung The Sun (Freitag). Das würde ein bilaterales Abkommen zwischen den Washington und London "wahrscheinlich töten".

PC-NACHFRAH

Eine stärkere Nachfrage von Geschäftskunden hat die Auslieferungen von Personalcomputern erstmals seit sechs Jahren wieder klettern lassen. Nach Daten des Marktforschungsunternehmens Gartner wurden im zweiten Quartal weltweit 62,1 Millionen PCs ausgeliefert, das war ein Plus von 1,4 Prozent zum Vorjahr. Es war zudem das erste Wachstum gegenüber dem Vorquartal seit dem ersten Quartal 2012. Der Spitzenreiter bei den Verkäufen war Lenovo, gefolgt von Dell. Auf den dritten Platz kommt der US-Konzern HP.

DEUTSCHE BAHN

Die Deutsche Bahn sieht sich zur Jahresmitte nach den Worten ihres Vorstandsvorsitzenden beim Umsatz auf Kurs. Beim operativen Gewinn werde es jedoch "eine Herausforderung", das zu Jahresbeginn prognostizierte Ergebnis zu erreichen, sagte Bahn-Chef Richard Lutz der Börsen-Zeitung. Er begründet diese Skepsis mit dem unter den Erwartungen bleibenden Schienengüterverkehr und der mangelnden Pünktlichkeit bei Personenzügen.

ROCKET INTERNET

wird Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von etwa 253,9 Millionen Euro zurückkaufen. Die Schuldverschreibungen würden zu einem Preis von 110 Prozent des Nennbetrags zurückgekauft, teilte der Start-up-Entwickler mit.

STADA

Die schwedische Xbrane Biopharma und die Stada Arzneimittel AG bündeln ihre Kräfte bei der Entwicklung von Xlucane, einem Biosimilar von Lucentis. Wie Stada mitteilte, werden sowohl die Entwicklungskosten als auch die Gewinne aus der Vermarktung paritätisch geteilt. Zum Abschluss des Vertrags werde Stada eine Vorauszahlung an Xbrane von 7,5 Millionen Euro zahlen.

NOVARTIS

hat wohl eine Verlängerung der Marktexklusivität für seinen Multiple-Sklerose-Blockbuster Gilenya in den USA bekommen. "Eine vorteilhafte Lösung der Patentstreitigkeiten bei dem Medikament" wäre eine Verlängerung des Zeitraums, in dem das Medikament frei von generischer Konkurrenz sei, heißt es in einem Dokument von Novartis, in das Dow Jones Newswires Einsicht hatte.

SHOP APOTHEKE

verstärkt sich im Bereich "funktionale Ernährung" und übernimmt die Berliner Nu3 GmbH.

JOHNSON & JOHNSON

Im Gerichtsprozess um mutmaßlich krebserregendes Puder des Pharma- und Konsumgüterkonzerns Johnson & Johnson ist der Konzern zu einer Zahlung von 4,69 Milliarden US-Dollar verdonnert worden.

