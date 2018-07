Vor seinem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas hat der neue britische Chefdiplomat Jeremy Hunt die Verbundenheit seines Landes zu Deutschland betont, zugleich aber "mehr Flexibilität" in den Brexit-Verhandlungen gefordert. Hunt ist ein Befürworter des Brexits. Den Verhandlungsansatz der EU gegenüber seinem Land hatte er kürzlich als "arrogant" kritisiert. Unterdessen kündigte Großbritannien an, die Austrittsrechnung erst zu begleichen, wenn ein Handelsabkommen mit der EU steht. "Es kann nicht sein, dass eine Seite ihren Teil der Abmachung einhält und die andere Seite nicht", sagte der neue Brexit-Minister, Dominic Raab.

Die Finanzminister haben vor Risiken für die Weltwirtschaft durch Handelsstreitigkeiten und wachsende geopolitische Spannungen gewarnt. Das globale Wirtschaftswachstum sei "robust", kurz- und mittelfristige Risiken hätten aber zugenommen, warnten sie in ihrer gemeinsamen Abschlusserklärung. Die USA wurden in der Erklärung nicht erwähnt. Die Warnungen waren deutlicher als noch in der Abschlusserklärung des G20-Treffens im März. IWF-Chefin Christine Lagarde warnte angesichts der Handelskonflikte mit den USA vor gravierenden Folgen für die Weltwirtschaft. US-Finanzminister Steven Mnuchin verteidigte die umstrittene Handelspolitik seines Landes und versicherte, Washington verfolge keinen protektionistischen Kurs. Er bekräftigte seine Haltung, wonach die USA lediglich einen "ausgeglicheneren Handel" mit anderen Ländern wollten.

Die Ratingagentur Fitch sieht Chancen für eine höhere künftige Bonitätsbewertung Griechenlands und nimmt den Ausblick auf "positiv". Die Einstufung ist weiterhin "B+".

In der Debatte um das geplante Fachkräfte-Einwanderungsgesetz hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil dafür plädiert, Bewerber aus besonders nachgefragten Berufen wie der Pflege eine befristete Einreise zum Zweck der Arbeitssuche zu gestatten.

Am Immobilienmarkt deutet sich eine Abschwächung des Preisbooms an. Der vom Hamburger Marktforschungsinstitut F+B Forschung und Beratung berechnete Wohnindex stieg im zweiten Quartal dieses Jahres um 1,6 Prozent, nach einem Plus von 2,6 Prozent in den ersten drei Monaten, wie "Welt am Sonntag" berichtet.

Post-Chef Frank Appel hat laut "BamS in einer internen Konzernzeitschrift seine eigenen Mitarbeiter kritisiert. "Wir arbeiten nicht wirklich als ein Team - und das beziehe ich auf alle Ebenen", so Appel demnach. Der Manager verlangte einen "Kulturwandel" und forderte von seinen Beschäftigten: "Jeder Einzelne muss Verantwortung für seinen Bereich übernehmen, Dinge infrage stellen und gegebenenfalls verändern." Ein Sprecher der Deutschen Post sagte Dow Jones Newswires, dass die Interpretation des Berichts "völlig abwegig" sei. Appel rufe alle Mitarbeiter ausschließlich dazu auf, gemeinsam an den geplanten Verbesserungen von Produktivität und Ertrag des Unternehmensbereiches Post - eCommerce - Parcel (PeP) mitzuarbeiten. Das Interview habe nach der Gewinnwarnung der Post darauf abgezielt, den Mitarbeitern die Dinge zu erklären. Daraus abzuleiten, der Post-Chef "gehe auf seine Mitarbeiter" los, sei mehr als befremdlich, so der Sprecher weiter.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will eine aktivere Rolle in der Krise um Thyssenkrupp übernehmen. "Als Mitglied im Kuratorium der Krupp-Stiftung, vor allem aber als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, werde ich jetzt erneut mit allen Akteuren sprechen, um den Zukunftsprozess von Thyssenkrupp aktiv zu begleiten", kündigt er in der "Welt am Sonntag" an. Auch die Bundespolitik meldete sich. Arbeitsminister Hubertus Heil sagte: "Wir beobachten die Situation von Thyssenkrupp intensiv und mit zunehmender Sorge." Er führe daher regelmäßig Gespräche mit der IG Metall und den Betriebsräten. Der Dax-Konzern steckt nach den Rücktritten von Vorstandschef Heinrich Hiesinger und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Ulrich Lehner bei gleichzeitigen Angriffen aktivistischer Investoren in Turbulenzen.

Vorstandschef Tom Enders hat die Tür zu einer Fusion des Düsenjägergeschäfts des Luft- und Raumfahrtkonzerns mit dem von BAE Systems geöffnet. Der "Sunday Times" sagte er, es sei an der Zeit, sich ernsthaft mit der Konsolidierung und Zusammenführung der Anstrengungen zu einem einzigen Programm zu befassen.

trennt sich von einem Verlustbringer und verkauft ihre osteuropäische Gesellschaft Feedo Sp. Im Geschäftsjahr 2017 verbuchte Feedo einen Umsatz von 23,7 Millionen Euro, ein bereinigtes EBIT von minus 3,4 Millionen Euro und einen negativen operativen Cashflow von 3,3 Millionen Euro.

kauft für 3,4 Milliarden Dollar seinen US-Wettbewerber Syntel. Die Franzosen erhalten damit Zugang zu einigen der größten US-Finanzdienstleistern, die zum Kundenkreis von Syntel gehören. Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von 14 Prozent auf den durchschnittlichen Syntel-Aktienkurs der vergangenen 30 Tage. Die Transaktion soll ab 2021 jährliche Kostensynergien von 120 Millionen Dollar ermöglichen.

hat einen durchwachsenen Zweitquartalsbericht vorgelegt, die Ziele für die Zeit bis 2020 aber bestätigt. Der Umsatz schrumpfte marginal auf 4,288 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis stieg er aber um 4 Prozent. Der Auftragseingang legte auf vergleichbarerer Basis um 9 Prozent zu. Der operative Gewinn kletterte zwar auf 298 von 252 Millionen Euro. Weil die abgespaltenen Aktivitäten mit Licht und Autoteilen aber nichts mehr zum Ergebnis beitrugen, blieben unter dem Strich nur 2 Millionen Euro. Das Medizintechnikgeschäft Diagnosis & Treatment steigerte den Umsatz auf vergleichbarer Basis um 8 Prozent und den Auftragseingang zweistellig.

Hohe Personal- und Treibstoffkosten haben Ryanair im ersten Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch um rund ein Fünftel beschert. Europas größter Billigflieger hält dennoch an die Zielen für das Gesamtjahr fest. Ryanair meldete einen Nettogewinn von 318,5 Millionen Euro nach 397,1 Millionen in der Vorjahresvergleichszeit. Analysten hatten einen noch stärkeren Rückgang auf 312,4 Millionen Euro erwartet. Die Einnahmen stiegen um 9 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Insgesamt wurden 37,6 Millionen Passagiere befördert, 7 Prozent mehr als im Vorjahr.

hat Kreisen zufolge Gespräche über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an seinen Aktivitäten in China geführt. Demnach strebt WPP eine Beteiligung der chinesischen Konzerne Tencent und Alibaba an.

