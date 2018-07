+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.17 Uhr

EUR/USD 1,1642 +0,0% 1,1640 1,1663

EUR/JPY 129,39 -0,1% 129,49 129,58

EUR/CHF 1,1577 +0,0% 1,1573 1,1583

EUR/GBR 0,8886 +0,1% 0,8881 0,8873

USD/JPY 111,15 -0,1% 111,25 111,10

GBP/USD 1,3101 -0,0% 1,3107 1,3144

Bitcoin

BTC/USD 7.936,09 -1,1% 8.027,56 8.214,01

Der Euro geriet mit den Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi unter Druck. Draghi bestätigte zwar den geldpolitischen Kurs mit den Ende des Jahres auslaufenden Anleihekäufen und auch den Zinsausblick, doch hatten Marktteilnehmer am Devisenmarkt offenbar auf etwas falkenhaftere Aussagen gesetzt, zumal Draghi ein insgesamt optimistisches Bild zur Konjunkturlage zeichnete. Der Euro fiel auf 1,1643 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1744. In der Folge zog der ICE-Dollarindex um 0,3 Prozent an.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,60 70,46 -0,0% -0,01 +18,6%

Brent/ICE 74,54 74,54 0% 0,00 +15,5%

WTI verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 69,61 Dollar, Brent um 0,8 Prozent auf 74,54 Dollar, nachdem Saudi-Arabien nach Angriffen jemenitischer Rebellen alle Fahrten von Öltankern durch den Bab al-Mandab in Richtung Rotes Meer vorerst gestoppt hat. Im Handel befürchtete man daher eine Angebotsverknappung. Zudem dürfte der vorerst abgewendete Handelskrieg zwischen den USA und Europa der Ölnachfrage eher zuträglich sein, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.223,39 1.222,63 +0,1% +0,76 -6,1%

Silber (Spot) 15,43 15,38 +0,3% +0,05 -8,9%

Platin (Spot) 827,05 828,00 -0,1% -0,95 -11,0%

Kupfer-Future 2,81 2,81 +0,1% +0,00 -15,7%

Der Goldpreis konnte die Gewinne des Vortages nicht verteidigen. Die Feinunze gab im späten Geschäft 0,7 Prozent auf 1.223 Dollar nach, nachdem sie zuvor bereits das viertniedrigste Settlement 2018 - belastet von der Dollaraufwertung - markiert hatte.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

USA / TÜRKEI

Die USA haben der Türkei wegen des Falls eines dort unter Terror- und Spionageverdachts stehenden Pastors mit Sanktionen gedroht. Falls die dortigen Behörden nicht "sofortige Schritte" ergriffen, um den US-Geistlichen Andrew Brunson auf freien Fuß zu setzen und zurück in die Vereinigten Staaten zu schicken, würden Strafmaßnahmen in "bedeutsamem" Umfang verhängt, warnte Vizepräsident Mike Pence.

GRENKE

hat im ersten Halbjahr 63,4 Millionen Euro verdient, ein Anstieg um 23,1 Prozent. Die Prognose, im Geschäftsjahr 2018 einen Gewinn zwischen 123 und 131 Millionen Euro zu erzielen, wurde bestätigt. Dank eines guten Neugeschäfts wurde die Summe aus Zinsen und ähnlichen Erträgen aus dem Finanzierungsgeschäft um 14,0 Prozent gesteigert. Das operative Ergebnis übertraf den Vorjahreswert um 11,2 Prozent und erreichte 76,4 Millionen Euro.

MANZ

muss sich einen neuen Chef suchen. Vorstandschef Eckhard Hörner-Marass wird seine Tätigkeit auf eigenen Wunsch zum Jahresende beenden und aus dem Vorstand ausscheiden. Seine ursprüngliche Amtszeit wird damit um ein Jahr verkürzt. Seine Nachfolge soll Martin Drasch, derzeit Vorstand Operations, antreten. Früher als erwartet erreichte und mit dem Aufsichtsrat vereinbarte Meilensteine erlaubten eine vorgezogene strukturierte Übergabe an das neue Vorstandsteam, hieß es von Manz.

AMAZON

setzt die Serie verbesserter Ertragskraft fort und baut zugleich die Dominanz im Online-Handel aus. Darüber hinaus profitierte Amazon im zweiten Quartal von den Gewinnen aus dem Cloud-Computing-Geschäft. Der Online-Händler verbuchte einen Nettogewinn von 2,53 Milliarden Dollar oder 5,07 Dollar je Aktie nach 197 Millionen oder 40 Cent vor Jahresfrist. Parallel kletterten die Umsätze um 39 Prozent auf 52,89 Milliarden Dollar. Analysten hatten je Aktie mit 2,50 Dollar bei Erlösen von 53,41 Milliarden gerechnet. Die Aktie gewann nachbörslich gut 3 Prozent.

BBVA

hat im zweiten Quartal von einer niedrigeren Risikovorsorge und geringeren Kosten profitiert. Der Finanzkonzern steigerte den Nettogewinn trotz eines Ertragsrückgangs deutlich um 18 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro. Die Einnahmen sanken dagegen um 5,7 Prozent auf knapp 6 Milliarden Euro.

BP / BHP

BHP Billiton hat einen Käufer für sein Geschäft mit Schieferöl und -gas in den USA gefunden. Der Ölkonzern BP übernimmt das Onshore-Geschäfte für 10,5 Milliarden Dollar. Die Briten arbeiten damit weiter am Wiederaufbau ihres US-Geschäfts. BHP steigt mit dem Deal aus einem Geschäft aus, das der Konzern als teures Investment zur falschen Zeit bezeichnet hat. In einem zweiten Deal verkauft BHP Schiefer-Geschäfte in Arkansas an Merit Energy für 300 Millionen Dollar. Die Verkaufserlöse will BHP an die Aktionäre weitergeben, denn die Nettoverschuldung liegt am unteren Ende der Zielspanne.

CARREFOUR

ist belastet von Kosten für den Geschäftsumbau im ersten Halbjahr tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Nettoverlust betrug 861 Millionen Euro nach einem Gewinn von 78 Millionen im Vorjahr. Die Umsätze sanken auf 41,44 Milliarden von 43,05 Milliarden Euro.

INTEL

hat im zweiten Quartal zwar die Markterwartungen bei Ergebnis und Umsatz übertroffen und auch mit dem Ausblick überzeugt. Allerdings hinkte der Quartalszuwachs bei der am schnellsten wachsenden Sparte Rechenzentren den Marktprognosen hinterher. Intel verbuchte einen Nettogewinn von 5,01 nach 2,81 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der Umsatz kletterte auf 16,96 (14,76) Milliarden. Nachbörslich verloren Intel 5,6 Prozent.

KERING

hat dank starker Verkäufe bei Gucci und Einnahmen aus dem Verkauf von Puma-Aktien den Gewinn im ersten Halbjahr knapp verdreifacht. Der Umsatz stieg ebenfalls deutlich auf 6,43 Milliarden von 5,07 Milliarden Euro. Das Nettoergebnis schraubte der Konzern auf 2,36 Milliarden von 826 Millionen Euro in die Höhe.

LAFARGEHOLCIM

hat im zweiten Quartal wieder Fahrt aufgenommen. Sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis legten zu. Unter dem Strich belasteten Restrukturierungskosten das Ergebnis. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigten die Schweizer. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 7,44 Milliarden Franken. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA legte mit 0,6 Prozent nur geringfügig auf 1,78 Milliarden Franken zu. Im laufenden Jahr will Lafargeholcim den Umsatz um 3 bis 5 Prozent steigern. Für das bereinigte EBITDA erwartet der Konzern ein überproportionales Wachstum von mindestens 5 Prozent.

L'OREAL

hat trotz rückläufiger Umsätze den Gewinn im ersten Halbjahr rasant gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern. In den drei Monaten sanken die Umsätze laut Mitteilung leicht auf 13,39 Milliarden von 13,41 Milliarden Euro. Das Nettoergebnis kletterte auf 2,28 Milliarden von 2,04 Milliarden Euro. Den Ausblick bestätigte L'Oreal.

SAINT-GOBAIN

hat im ersten Halbjahr dank eines Sondereffektes das Nettoergebnis um 62 Prozent gesteigert auf 1,22 Milliarden Euro. Der Konzern hatte einen Teil seiner Beteiligung an Sika verkauft. Der Umsatz stieg um 1,9 Prozent auf 20,79 Milliarden Euro. Analysten hatten 20,58 Milliarden Euro gerechnet.

VINCI

hat im ersten Halbjahr von guten Geschäften auf dem Heimatmarkt und einem Anstieg des Passagieraufkommens bei seinen Flughäfen profitiert. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Vinci verbuchte einen Nettogewinn von 1,3 nach 1,03 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 6,7 Prozent auf 19,76 Milliarden Euro.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2018 01:32 ET (05:32 GMT)