DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.10 Uhr

EUR/USD 1,1391 +0,4% 1,1345 1,1334

EUR/JPY 126,22 +0,5% 125,60 125,46

EUR/CHF 1,1301 +0,2% 1,1274 1,1270

EUR/GBR 0,8949 +0,1% 0,8938 0,8926

USD/JPY 110,79 +0,1% 110,70 110,66

GBP/USD 1,2730 +0,3% 1,2696 1,2700

BTC/USD 6.324,52 -1,5% 6.420,73 6.423,61

Die türkische Lira erholte sich weiter. Der Dollar kostete zuletzt mit 5,9153 über eine Lira weniger als in seinem jüngsten Rekordhoch. Unterstützung für die Lira kam aus Katar. Das Emirat will 15 Milliarden Dollar in der Türkei investieren. Daneben gab es auch Stimmen, wonach die Lira zuletzt überverkauft gewesen sei in Relation zum Leistungsbilanzdefizit des Landes. Gesucht waren angesichts der diversen Krisenherde die bekannten sicheren Häfen Yen und Schweizer Franken, die beide zum Dollar zulegten. Zum Euro verteidigte der Dollar dagegen sein jüngst erhöhtes Niveau weitgehend.

Mit der Aussicht auf eine Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und China lässt das Interesse an klassischen Fluchtwährungen wie Franken und Yen am Donnerstagmorgen etwas nach. Der Euro macht zum Dollar ebenfalls wieder Boden gut und nähert sich der Marke von 1,14 Dollar, nachdem er am Mittwoch im Tagestief bis auf 1,1301 Dollar gefallen war.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,16 65,01 +0,2% 0,15 +10,3%

Brent/ICE 71,05 70,76 +0,4% 0,29 +10,7%

An den Rohstoffmärkten machte neben den Sorgen vor einer globalen konjunkturellen Abschwächung wegen der diversen Handelskonflikte der feste Dollar den Preisen zu schaffen. Beim Öl kamen noch unerwartet stark gestiegene US-Ölvorräte dazu. US-Öl verlor 3,2 Prozent auf 64,87 Dollar je Barrel.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.175,71 1.174,88 +0,1% +0,83 -9,8%

Silber (Spot) 14,56 14,44 +0,8% +0,12 -14,0%

Platin (Spot) 775,40 769,00 +0,8% +6,40 -16,6%

Kupfer-Future 2,60 2,56 +1,5% +0,04 -22,2%

Der Goldpreis entfernte sich weiter von der psychologisch wichtigen Marke von 1.200 Dollar je Feinunze. Er lag zuletzt in den USA bei 1.175 Dollar und damit 18 unter der Vortagesnotierung. Das Edelmetall ist damit so billig wie zuletzt Anfang 2017 und profitierte auch nicht von seinem immer mehr verblassenden Ruf als sicherer Hafen. Viel mehr macht ihm neben dem Dollar die Aussicht auf steigende US-Zinsen zu schaffen, weil es dadurch relativ an Attraktivität verliert.

ITALIEN

Nach dem Brückeneinsturz in Genua hat die italienische Regierung umfassende Konsequenzen angekündigt: Sie verhängte am Mittwoch einen zwölfmonatigen Ausnahmezustand in der Hafenstadt.

TÜRKEI

Die Türkei erhält Schützenhilfe aus Katar. Das Emirat sagte der vom Absturz der Landeswährung Lira gebeutelten Türkei Direktinvestitionen über 15 Milliarden US-Dollar zu. Katars finanzielle Unterstützung der Türkei spiegelt die wachsenden politischen und wirtschaftlichen Verbindungen beider Länder wider.

USA/TÜRKEI

Washington hat im Streit mit der Türkei verärgert auf die Anhebung der Einfuhrzölle für mehrere US-Produkte reagiert. "Die Zölle der Türkei sind sicher bedauerlich und ein Schritt in die falsche Richtung", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Mittwoch. Die USA hätten zuvor "aus nationalen Sicherheitsinteressen" die Zölle auf türkische Stahl- und Aluminiumimporte erhöht. Bei der Reaktion Ankaras handele es sich dagegen um "Vergeltung".

DAIMLER/PORSCHE

Das schweizerische Bundesamt für Straßen hat für diverse Porsche- und Mercedes-Modelle einen Zulassungsstopp verhängt. Dies betrifft den Angaben zufolge Mercedes-Modelle des Typs Vito mit 1,6-Liter-Dieselmotor der Abgasstufe Euro 6 sowie die Porsche-Modelle Macan mit 3-Liter-Dieselmotor und Cayenne mit 4,2-Liter-Dieselmotor, ebenfalls jeweils mit der Abgasstufe Euro 6. Diese Typen seien erwiesenermaßen mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung ausgestattet, begründete das Amt.

MOLOGEN

will die Rechte an seinem Hauptwirkstoff Lefitolimod an das Unternehmen Oncologie verkaufen und darf nun auf einen dreistelligen Millionenbetrag hoffen. Oncologie soll zunächst die Weiterentwicklung des Medikamentes finanzieren und gibt dafür in verschiedenen Tranchen 23 Millionen Euro. Davon sollen 4 Millionen Euro in Form von Pflichtwandelanleihen fließen, wobei die bestehenden Aktionäre von einem Bezugsrecht ausgeschlossen seien.

TURBON

hat ihre Umsatzprognose für dieses Jahr gesenkt. Der Anbieter von wiederbefüllten Tonerkartuschen für Laserdrucker plant nur noch mit Erlösen von rund 77 Millionen Euro nach bislang angepeilten 82 bis 93 Millionen.

CISCO SYSTEMS

hat in seinem vierten Geschäftsquartal etwas mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Auf bereinigter Basis kletterte der Gewinn im Berichtsquartal per Ende Juli auf 70 von 61 Cent vor einem Jahr. Den Nettogewinn steigerte Cisco von 2,42 Milliarden auf 3,8 Milliarden Dollar. Der Umsatz legte von 12,13 auf 12,84 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten 12,77 Milliarden Dollar geschätzt, beim bereinigten Gewinn je Aktie 69 Cent.

TESLA

Die US-Börsenaufsicht SEC hat nach dem Tweet von Tesla-Chef Elon Musk über einen möglichen Börsenrückzug eine Vorladung an den Elektroautobauer geschickt. Die Securities and Exchange Commission (SEC) habe bei jedem der Vorstände Informationen angefordert, sagte eine mit der Sache vertraute Person. Was genau die Börsenaufsicht wissen wolle, sei nicht bekannt.

