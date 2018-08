Die Ölpreise legten mit dem schwächelnden Dollar zu. Stützend wirkten immer noch die Daten zu den unerwartet deutlich gesunkenen US-Rohölvorräten, hieß es. Daneben profitiere der Ölpreis von den geplanten US-Sanktionen gegen Iran. Diese dürften zur Folge haben, dass die iranischen Ölexporte um 1 Million Barrel pro Tag zurückgehen werden. Zudem sank die Anzahl der in den USA aktiven Ölförderanlagen leicht. WTI stieg um 1,3 Prozent auf 68,72 Dollar, Brent um 1,5 Prozent auf 75,82 Dollar. US-Öl hatte sich in dieser Woche um mehr als 5 Prozent verteuert und machte den höchsten Preissprung seit Juni.

Für den Goldpreis ging es um 1,6 Prozent auf 1.205 Dollar je Feinunze nach oben - befeuert vom schwachen Dollar. Auch hier stützte der taubenhafte Zungenschlag Powells in Verbindung mit den schwachen Konjunkturdaten. Erstmals seit sieben Wochen wurde Gold auf Wochensicht mal wieder teurer.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

EU-FLÜCHTLINGSKRISE

Im Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen hat Italien der EU erneut mit Beitragskürzungen gedroht. "Die Europäische Union hat wieder einmal entschieden, Italien den Rücken zuzukehren", schrieb Vize-Regierungschef Luigi Di Maio auf seiner Facebook-Seite. "Wir sind bereit, die Mittel zu kürzen, die wir der Europäischen Union zahlen."

FRANKREICH

Die französische Regierung hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr gesenkt. Premierminister Edouard Philippe sagte der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche", die Regierung erwarte für 2019 nur noch ein Plus von 1,7 Prozent. Damit setzte er die bisherige Prognose um 0,2 Prozentpunkte herab.

GRIECHENLAND

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Griechenland zugesichert, dass die Zinserträge der Bundesbank aus den griechischen Staatsanleihen an Athen zurückerstattet werden. Niemand wolle von der griechischen Krise profitieren, sagte Scholz der Samstagsausgabe der Athener Tageszeitung "Ta Nea".

MEXIKO/USA

Die USA und Mexiko stehen offenbar kurz vor einer Einigung im Streit um eine Neufassung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta. "Unser Verhältnis zu Mexiko wird stündlich besser", schrieb US-Präsident Donald Trump auf Twitter. Es könne schon "bald" ein "großes Handelsabkommen" mit Mexiko geben. Mexikos Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo lobte kurz vor Beratungen in Washington Trumps "Optimismus", äußerte sich aber selbst zurückhaltender. Eine Einigung hänge von weiteren Verhandlungen ab.

NORDKOREA

US-Präsident Donald Trump hat eine geplante Reise von Außenminister Mike Pompeo nach Nordkorea abgesagt. Er habe Pompeo gebeten vorerst nicht nach Pjöngjang zu reisen, weil es "keine ausreichenden Fortschritte bei der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gebe", schrieb Trump am Freitag im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

JAPAN

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat seinen Verbleib für weitere drei Jahre im Amt und seine neuerliche Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt. Aus der Wahl zum Parteivorsitz am 20. September dürfte Abe als Sieger hervorgehen, da er den Großteil der Abgeordneten hinter sich hat.

DEUTSCHE BANK

will laut einem Bericht rund 1.000 Stellen in den Zentralen des Privatkundengeschäftes abbauen. Das wäre etwa jeder fünfte Mitarbeiter des kürzlich mit der Postbank fusionierten Bereiches mit Zentralen an den beiden Standorten Frankfurt und Bonn. Der Großteil der Streichungen ziele darauf ab, Doppelfunktionen zu beseitigen, sagten mit der Sache vertraute Personen Bloomberg.

DEUTSCHE TELEKOM

Die US-Mobilfunktochter T-Mobile US ist am 20. August Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die Hacker konnten sich Zugang zu persönlichen Daten einiger Kunden verschaffen. Auf sensible Informationen sei bei dem Angriff nicht zugegriffen worden, aber Namen, Postleitzahlen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen sowie Kontonummer und -art wurden möglicherweise offengelegt. Laut Medienberichten waren zwei Millionen Konten betroffen.

LUFTHANSA

hat den vorletzten Rechtsstreit mit deutschen Klägern wegen des Germanwings-Absturzes im Jahr 2015 beendet, berichtet die Düsseldorfer "Rheinische Post". Lufthansa äußere sich grundsätzlich nicht zu juristischen Verfahren, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage von Dow Jones Newswires.

RYANAIR

weist mögliche Entschädigungsforderungen von Reisenden wegen streikbedingter Flugausfälle ab, schreibt das Magazin Wirtschaftswoche. Ryanair-Sprecher Robin Kiely bezeichnete die Forderungen als unbegründet. Ryanair berufe sich auf die EU-Verordnung aus dem Jahr 2004, wonach ein Entschädigungsanspruch der Fluggäste entfällt, wenn die Verspätung oder der Flugausfall außerhalb der Kontrolle der Airline liegen.

TESLA

Der US-Elektroautobauer Tesla bleibt nun doch an der Börse. Er habe dem Verwaltungsrat des Unternehmens bei einem Treffen am Donnerstag mitgeteilt, dass der Verbleib an der Börse der "bessere Weg für Tesla" sei, schrieb Konzernchef Elon Musk am Freitag (Ortszeit) in einem Blog-Beitrag.

