Für John Williams, Chef der Federal Reserve Bank of New York, würde eine inverse Zinskurve alleine nicht ausreichen, um ihn davon abzuhalten, weitere Zinserhöhungen zu unterstützen. Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles L. Evans, hat sich derweil für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen, um das Wachstum etwas zu dämpfen und die Teuerung unter Kontrolle zu halten. Die Notenbank sollte die Zinsen zunächst auf das sogenannte neutrale Niveau anheben. Das neutrale Niveau sieht er im Bereich von 2,5 und 3 Prozent. Danach sollte die Fed die Zinsen noch etwas anheben, um den Übergang der Wirtschaft auf einen langfristigen, nachhaltigen Wachstumspfad zu unterstützen.

USA

Nach dem anonymen Zeitungskommentar eines ranghohen US-Regierungsmitarbeiters über Präsident Donald Trump hat die demokratische Senatorin Elizabeth Warren die Anwendung des 25. Verfassungszusatzes zur Absetzung des Präsidenten ins Spiel gebracht. "Wenn ranghohe Regierungsmitarbeiter der Meinung sind, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht in der Lage ist, seinen Job zu machen, dann sollten sie den 25. Verfassungszusatz anwenden", sagte Warren. Trump bekräftigte derweil seine Forderung nach Namensnennung des Autors von.

RWE

muss womöglich die Abholzung des Waldes am Braunkohletagebau Hambach um zwei Wochen verschieben. Das Unternehmen hat dem Oberverwaltungsgericht Münster ein Stillhalteabkommen gegeben, erst mit der Rodung zu beginnen, wenn das Gericht über eine Klage des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) entschieden hat. Der BUND will erreichen, dass RWE die Bäume nicht fällt. Der Stromkonzern verfügt über die Genehmigungen, ab 1. Oktober die Kettensägen anzuwerfen. Die Rodung sei notwendig, um den Tagebau Hambach weiter vorantreiben und Kohle fördern zu können.

BAUMOT

hat sich über eine Kapitalerhöhung Geld für den Serienanlauf der Hardware-Nachrüstung von Dieselautos besorgt. Den Bruttoemissionserlös bezifferte das Unternehmen auf 2,2 Millionen Euro. Insgesamt wurden 1,44 Millionen neue Aktien zum Preis von je 1,50 Euro platziert. Baumot hatte bis zu 1,67 Millionen neue Anteile angeboten.

SENVION

hat einen neuen Chef gefunden. Der Aufsichtsrat hat Yves Rannou zum CEO bestellt. Er soll sein Amt spätestens im März 2019 antreten und damit die Nachfolge des interimistisch amtierenden Chefs Kumar Manav Sharma. Rannou war zuletzt Präsident und CEO der Hydro-Division von General Electric.

ARCELORMITTAL

hat ein wichtiges Etappenziel erreicht, um das italienische Stahlwerk Ilva doch noch zu übernehmen. Der Stahlkonzern hat eine vorläufige Einigung mit den Gewerkschaften erzielt, mit der in einem ersten Schritt 10.700 Arbeiter auf Basis der bestehenden Arbeitsverträge übernommen werden.

ATLANTIA

Nach dem Brückeneinsturz in Genua hat die italienische Justiz Ermittlungen gegen 20 Einzelpersonen und die Betreiberfirma Autostrade per l'Italia eingeleitet. Ihnen droht eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung und Missachtung von Sicherheitsbestimmungen. Autostrade ist ein Tochterunternehmen des von der Unternehmerfamilie Benetton kontrollierten Konzerns Atlantia.

BRITISH AIRWAYS

Bei der britischen Fluggesellschaft sind persönliche Daten und Bankverbindungen von Kunden gestohlen worden. Insgesamt sind 380.000 Bank- und Kreditkarten betroffen.

BROADCOM

hat im dritten Geschäftsquartal den Gewinn mehr als verdoppelt und einen weiter positiven Geschäftsverlauf in Aussicht gestellt. Die Prognosen der Analysten wurden getroffen. Zudem kündigte der US-Chiphersteller an, die Ausschüttungen an die Aktionäre erneut deutlich anheben zu wollen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2018 01:30 ET (05:30 GMT)