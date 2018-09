Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben sich auf die Schaffung einer demilitarisierten Zone in der syrischen Provinz Idlib geeinigt. Sie soll 15 bis 20 Kilometer breit sein und ab Mitte Oktober zwischen Rebellen und Regierungstruppen verlaufen. Eine Offensive auf die Rebellenhochburg wird nach den Worten des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu damit verhindert.

VOLKSWAGEN / TOYOTA

Die VW-Nutzfahrzeugesparte Traton hat mit der Toyota-Tochter Hino Motors eine Kooperation im Bereich Einkauf und Elektromobilität geschlossen. Das Gemeinschaftsunternehmen soll im zweiten Halbjahr 2019 gegründet werden.

METRO

Die Entscheidung zum Verkauf der Tochter Real hat laut Standard & Poor's keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Rating und den Ausblick. Die Bonitätsnote BBB- und der Ausblick blieben unverändert.

ZALANDO

hat die Prognosen für das Geschäftsjahr 2018 gesenkt und erwartet nun ein Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne von 20 bis 25 Prozent. Zuvor lag die Prognose in der unteren Hälfte dieser Spanne. Das bereinigte EBIT wird bei 150 bis 190 Millionen Euro erwartet nach zuvor noch am unteren Ende eines Zielkorridors von 220 bis 270 Millionen Euro. Für das dritte Quartal 2018 erwartet Zalando ein Umsatzwachstum und ein bereinigtes EBIT deutlich unter den Analystenschätzungen. Zalando führt als Gründe den langen und außergewöhnlich heißen Sommer an sowie einen verspäteten Start in die Herbst/Winter-Saison.

MORPHOSYS

und Leo Pharma haben ihre bestehende strategische Allianz erweitert. Ziel der Partnerschaft ist es, neue peptid-basierte Arzneimittel zur Behandlung von Krankheiten mit hohem, bisher ungedeckten medizinischen Bedarf zu entdecken. Morphosys wird Zahlungen für Forschung und Entwicklung erhalten sowie erfolgsabhängige Zahlungen beim Erreichen von entwicklungs-, zulassungs- und vermarktungsbezogenen Meilensteinen. Zudem wird Morphosys an der späteren Vermarktung der peptidbasierten Medikamente beteiligt.

SHOP APOTHEKE

Der Aufsichtsrat hat den Beschluss des Vorstands bestätigt, Stefan Feltens mit sofortiger Wirkung als Leiter der Bereiche Einkauf und Personal zu ernennen und ab 1. Januar 2019 zum CEO zu bestellen. Er folgt in dieser Funktion Michael Köhler, der sein Vorstandsamt nach 17 Jahren aus persönlichen Gründen beendet. Feltens war zuletzt Chief Financial Officer von Teva Global Operations.

BHP BILLITON

will im Zuge der Neuaufstellung seiner Marke auch seinen Namen verkürzen: der zweite Teil soll wegfallen.

NESTLE

verkauft seine US-Tochter Gerber Life Insurance für 1,55 Milliarden US-Dollar in bar an die Western & Southern Financial Group.

SKY

Im Bietergefecht um Sky kommt 21st Century Fox bisher kaum voran. Dem Medienkonzern wurden bislang nur 1,3 Millionen Sky-Aktien oder 0,07 Prozent des Aktienkapitals angedient. Nun hat Fox die Annahmefrist bis zum 6. Oktober verlängert. Rivale Comcast kann 5,2 Millionen Sky-Aktien oder 0,29 Prozent des Aktienkapitals vorweisen.

VOLVO

Moody's hat den Ratingausblick für Volvo auf positiv von stabil erhöht. Moody's bestätigte ferner das Langfristrating mit Baa1.

