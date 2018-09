Während der schwächere Dollar einerseits die Ölpreise stützte, erhielten diese andererseits Gegenwind von US-Präsident Donald Trump . Der kritisierte die Opec, weil diese sich nicht genug darum bemühe, die Ölpreise niedrig zu halten. Das Monopol der Opec müsse die Preise senken, forderte er. Mit derartigen Forderungen gelingt es Trump, der seine Wähler bei Laune halten will, immer wieder, die Ölpreise kurzfristig zu drücken. Allerdings hatte vor einigen Tagen Saudi-Arabien signalisiert, dass es einen höheren Ölpreis tolerieren würde, und damit die Preise nach oben getrieben. Rückenwind hatte der Ölmarkt zuletzt vom US-Energieministerium erhalten, das am Mittwoch einen Rückgang seiner Rohölvorräte meldete. Nach dem starken Anstieg des WTI-Preises am Vortag ging es nun um 0,4 Prozent abwärts auf 70,80 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent ermäßigte sich sogar um 1 Prozent auf 78,59 Dollar.

Gold, das in Dollar bezahlt wird, profitierte von der Schwäche der US-Währung. Die Feinunze stieg um 0,3 Prozent auf 1.207 Dollar.

Im Streit um die Personalie Hans-Georg Maaßen betonen die SPD-Minister im Bundeskabinett, dass die "Sacharbeit der Koalition wieder in den Mittelpunkt" gerückt werden solle. Wie die Bild-Zeitung berichtet, antworteten fünf der sechs Minister fast wortgleich auf die Frage, ob man der Personalie Maaßen im Kabinett widersprechen würde. Vizekanzler Olaf Scholz sagte: "Die SPD-Vorsitzende hat am Mittwochabend im Interview mit dem Heute-Journal erläutert, weshalb man die Koalition nicht an einer solchen Personalfrage scheitern lassen wird. Wichtig ist, dass jetzt die Sacharbeit der Koalition wieder in den Mittelpunkt rückt."

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat ihre Sanktionen gegen Russland erneut verschärft. Insgesamt 33 Einzelpersonen und Einrichtungen aus dem Bereich der russischen Streitkräfte und Geheimdienste wurden auf eine schwarze Liste gesetzt. Zugleich verhängte die US-Regierung Strafmaßnahmen gegen eine Organisation der chinesischen Armee, die Raketen und Kampfflugzeuge aus Russland gekauft hatte.

Ein Stopp der Braunkohleförderung am Tagebau Hambach wegen des Erhalts des Hambacher Forstes käme den Stromkonzern RWE sehr teuer. "Ein Stillstand des Hambacher Forstes ad hoc würde 4 bis 5 Milliarden bedeuten", sagte Konzernchef Rolf Martin Schmitz in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Tatsächlich meinte Schmitz damit die Gesamtkosten, wie zum Beispiel für Personal- und Sozialleistungen, und entgangene Wertschöpfung im Konzern, sollte der Tagebau nicht wie geplant bis Mitte des Jahrhunderts laufen, wie das Unternehmen im Nachgang der Sendung präzisierte.

wird in Ägypten in den kommenden acht Jahren drei Kraftwerke mit kombinierten Gas- und Dampfturbinen (GuD) betreiben und instand halten.

will den Marketing-Software-Spezialisten Marketo für 4,75 Milliarden Dollar übernehmen. Es wäre Adobes größte Akquisition überhaupt.

hat einen Großauftrag an Land gezogen und wird Wagen für drei Linien der Praiser Metro liefern. Der Auftrag hat ein Volumen von mehr als 280 Millionen Euro.

Der Medizintechnikanbieter Medtronic verstärkt sich und übernimmt die israelische Mazor Robotics für rund 1,64 Milliarden US-Dollar. Die Iren wollen damit ihre Position als Technologieanbieter für robotergestützte Wirbelsäulenoperationen weiter festigen. Medtronic wird alle ausstehenden Stammaktien von Mazor Robotics für 58,50 Dollar kaufen. Die Mazor-ADS gingen am Donnerstag mit 52,75 Dollar aus dem Handel.

hat zwar in seinem Viertquartal dank Rekordumsätzen mehr verdient, weil sich aber der laufende Handelsstreit zwischen den USA und China auf das Geschäft auswirken wird, enttäuschte der Wettbewerber von Samsung Electronics bei seinem Ausblick. Nachbörslich gaben Micron darauf um 7 Prozent nach.

Die Caixabank will ihren kompletten Anteil an Repsol veräußern. Die spanische Bank hält derzeit 9,4 Prozent an dem Energiekonzern und will ihn nach eigenen Angaben bis zum ersten Quartal 2019 abstoßen. Die Bank rechnet aus dem Geschäft mit einer Belastung im dritten Quartal von 450 Millionen Euro.

