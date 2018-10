Kaum verändert - Die Querelen um das italienische Haushaltsdefizit haben die US-Börsen am Freitag kaum belastet. Heimische Konjunkturdaten enthielten Licht und Schatten, zeugten aber von einer nach wie vor soliden Wirtschaftslage. Die persönlichen Einkommen und Ausgaben für August trafen genau die Erwartungen. Der Index der Einkaufsmanager Chicago und die zweite Lesung des Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan lagen im September unter den Prognosen, verharrten aber immer noch auf hohem Niveau. Unter den Einzelwerten brachen Tesla um 13,9 Prozent ein. Die US-Börsenaufsicht SEC hat Tesla-Chef Elon Musk wegen Betrugs angezeigt. Der Gründer des US-Elektroautobauers habe Investoren mit Tweets zum möglichen Rückzug des Tesla-Konzerns von der Börse in die Irre geführt, so der Vorwurf. Intel legten um 3,1 Prozent zu. Der CFO des Chipherstellers, Bob Swan, war Befürchtungen entgegengetreten, dass Lieferschwierigkeiten die Jahresziele des Konzerns gefährden könnten, und hatte das diesjährige Umsatzziel bekräftigt. Die Aktie von Advanced Micro Devices, die in den zurückliegenden Monaten von Intels Lieferschwierigkeiten profitiert hatte, fiel nun um 5,2 Prozent. Boeing (+1,2 Prozent) profitierten von einem neuen Auftrag des US-Verteidigungsministeriums. Überraschend gute Geschäftszahlen verhalfen Blackberry zu einem Plus von 11,7 Prozent. Progress Software (-17,1 Prozent) hatte dagegen durchwachsene Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt und zudem einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Facebook verloren 2,6 Prozent, nachdem das soziale Netzwerk eine Sicherheitslücke öffentlich gemacht hatte.

Die US-Anleihen verbuchten trotz der Entwicklungen in Italien keinen Zulauf. Auch die üblichen Portfolioanpassungen der Fonds zum Quartalsende seien wohl schon abgeschlossen gewesen, hieß es. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere zeigte sich kaum verändert bei 3,05 Prozent.

Während der Dollar noch immer von der Fed- Zinserhöhung am Freitag vom Mittwoch gestützt wurde, fiel der Euro mit den Nachrichten aus Italien zeitweise unter die Marke von 1,16 Dollar, erholte sich aber im späten Handel auf etwa 1,1610. Am Donnerstag hatte er im Tageshoch jedoch noch 1,1757 Dollar gekostet. Nach Ansicht der ING wäre ein Defizit von unter 2,0 Prozent ein Zeichen für einen verantwortungsvollen Haushalt gewesen. Die Devisen-Experten sehen in dem Entwurf bislang aber lediglich "Gegenwind für den Euro und keinen Bremsklotz".

Am Montagmorgen pendelt der Euro um die Marke von 1,16 Dollar. Der kanadische Dollar legt dagegen nach dem Durchbruch bei der Neuverhandlung des Nafta-Abkommens zu. Der US-Dollar sank zeitweise auf 1,2814 Kanada-Dollar, aktuell notiert er bei 1,2846. Vor Bekanntwerden der Einigung notierte der Greenback bei fast 1,2890 Kanada-Dollar.

Die Ölpreise setzten nach den Vortagesgewinnen ihren Anstieg beschleunigt fort. Zuletzt hatte die Verweigerung einer Freigabe der US-Ölreserven zur Abfederung der Iran-Sanktionen die Preise nach oben getrieben. Nun kam Rückenwind vom Dollar, der von seinen Tageshochs deutlich zurückkam. Überdies waren in den USA in der laufenden Woche weniger Ölförderanlagen in Betrieb als in der Vorwoche. Die Zahl der "aktiven" Anlagen habe sich um drei auf 863 verringert, teilte das Unternehmen Baker Hughes, ein Ausrüster der Ölbranche, mit. Zum Settlement stieg der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI um 1,6 Prozent auf 73,25 Dollar. Brent verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 82,72 Dollar.

Der Goldpreis profitierte davon, dass der Dollar von seinen Tageshochs zurückgekommen war. Übergeordnet belaste aber die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA den Preis für das zinslos gehaltene Edelmetall, hieß es. Die Feinunze stieg um 0,8 Prozent auf 1.192 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

HAUSHALTSPOLITIK ITALIEN

Italiens Innenminister Matteo Salvini will den Haushaltsentwurf seiner Regierung notfalls auch gegen den Widerstand der EU durchsetzen. Es sei ihm "egal", ob Brüssel die Pläne ablehne, sagte Salvini. Präsident Sergio Mattarella warnte die rechts-populistische Regierung indirekt vor einem Verfassungsbruch. Die Haushalts- und Verschuldungspläne der Regierung in Rom hatten bei der EU und an den Finanzmärkten Sorge ausgelöst.

BREXIT

Die tief gespaltenen britischen Konservativen suchen bei ihrem Parteitag in Birmingham nach einem Ausweg aus der verfahrenen Brexit-Lage. Ein halbes Jahr vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens stehen sich das Lager von Premierministerin Theresa May und die innerparteilichen Kritiker ihrer Pläne unversöhnlich gegenüber. Mays Hauptwidersacher Boris Johnson kritisierte die Regierungschefin erneut scharf. In einem Beitrag für die "Sunday Times" nannte der Ex-Außenminister Mays Pläne "völlig grotesk".

POLITIK MAZEDONIEN

Bei der Volksabstimmung in Mazedonien hat die Regierung nicht den erhofften eindeutigen Rückhalt der Bürger für die Änderung des Staatsnamens bekommen. Lediglich ein Drittel der Wahlberechtigten beteiligte sich an der Abstimmung, die zu einem Ende des Streits mit dem Nachbarn Griechenland führen soll. Von den Teilnehmern stimmten allerdings mehr als 90 Prozent für die Umbenennung in "Republik Nordmazedonien".

WIRTSCHAFTSWEISE DEUTSCHLAND

Die Gewerkschaften haben sich auf den Berliner Ökonomen Achim Truger als Kandidaten für die Nachfolge von Peter Bofinger im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung verständigt. Wenn das Bundeswirtschaftsministerium den Vorschlag der Gewerkschaften annimmt, wird Truger Bofinger im März ablösen.

FED

Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, steht voll hinter weiteren schrittweisen Zinserhöhungen und sieht dies durch die konjunkturellen Aussichten unterlegt. Zugleich warnte er aber davor, dass auch wieder Zeiten kommen werden, in denen die US-Notenbank nicht mehr so viel Guidance zu ihrer Geldpolitik geben wird.

KONJUNKTUR CHINA

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des nationalen Statistikamtes für das verarbeitende Gewerbe verringerte sich im September auf 50,8 (August: 51,3), was Folge des Handelsstreits mit den USA ist. Ökonomen hatten einen Stand von 51,2 Punkten prognostiziert. Der Subindex für die Produktion ging zurück auf 53,0 (Vormonat: 53,3), jener für den Auftragseingang ermäßigte sich auf 52,0 (52,2). Der Index für neue Exportorder fiel auf 48,0 (49,4). Der offizielle Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor stieg dagegen auf das Dreimonatshoch von 54,9 (Vormonat: 54,2) Punkten. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,0 von 50,6 Punkten.

KONJUNKTUR JAPAN

Das Vertrauen der großen japanischen Industriekonzerne hat sich wegen der Sorgen um die Auswirkungen des Handelskonfliktes und einer Reihe von Naturkatastrophen das dritte Quartal in Folge abgeschwächt. Der von der Bank of Japan ermittelte Tankan-Index sank in den drei Monaten per Ende September auf plus 19. Im zweiten Quartal hatte er noch bei plus 21 gelegen. Volkswirte hatten für das dritte Kalenderquartal 2018 einen Indexstand von erneut 21 erwartet.

BANKEN / CYBERATTACKEN

Die Europäische Zentralbank (EZB) befürchtet, dass eine neue Finanzkrise durch eine Cyberattacke ausgelöst werden könnte. "Derzeit konzentrieren wir uns bei der EZB stark auf Cybersicherheit", sagte EZB-Direktor Benoit Coeure dem Tagesspiegel. Auch für die EZB-Bankenaufsicht werde die Cybersicherheit wichtiger.

DEUTSCHE BANKEN / KREDITVERGABE

Die Finanzaufsicht Bafin will den Banken bei der Kreditvergabe genauer auf die Finger schauen. "Sorgen bereitet uns, dass einige Institute im Kreditgeschäft sehr aggressiv unterwegs sind und dabei offenbar teilweise ihre Kreditvergabestandards lockern", sagte Bafin-Präsident Felix Hufeld dem Handelsblatt. Die Bafin wolle auf das Thema "ein erhöhtes Augenmerk legen", denn eine zu laxe Kreditvergabe könne zu großen Problemen führen.

ALLIANZ

Die Allianz will ihre Produktivität deutlich steigern und laut Finanzvorstand Giulio Terzariol die Kostenquote in der Sachversicherung kontinuierlich drücken.Der Börsen-Zeitung sagte er: "Wir können uns vorstellen, sie um 0,3 Punkte pro Jahr zu verbessern." Dies werde auch ohne Wachstum gelingen. Die Kostenquote hatte im vergangenen Jahr 28,7 Prozent betragen. Zur Geschäftsentwicklung sagte er, die Allianz sei 2018 gut unterwegs, das dritte Quartal sei konsistent mit den Vorquartalen. "Die Zahlen im Jahr 2019 sollten besser sein als im Jahr 2018."

