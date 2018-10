Der Goldpreis zog vor dem Hintergrund der stark eingetrübten Stimmung am Aktienmarkt im US-Handel kräftig an. Nach Monaten der Schwäche stieg der Preis der Feinunze um 2,3 Prozent auf 1.223 Dollar auf ein Zweimonatshoch. Das zinslos gehaltene Edelmetall hatte hatte zuletzt unter den hohen Anleiherenditen gelitten. Auch der festere Dollar hatte die Attraktivität des Goldes geschmälert, denn er verteuert es für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum.

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der US-Notenbank von Kansas City, Esther George, hat sich hinter die Zinserhöhungen der US-Notenbank gestellt. Die schrittweise Normalisierung der Geldpolitik erscheine angemessen, da die Ziele sowohl bei der Inflation als auch der Beschäftigung weitgehend erreicht worden seien, sagte sie.

HANDEL USA/CHINA

Die USA wollen inmitten des Handelsstreits mit China zivile Nuklearexporte in das Land einschränken, unter anderem mit der Begründung nationaler Sicherheit an. Das bedeute aber nicht, dass Exporte von Technologie beispielsweise für den Bau neuer Atomkraftwerke in China gänzlich gestoppt würden.

HURRIKAN "MICHAEL"

Die Zahl der Toten durch Hurrikan "Michael" in den USA ist auf mindestens sechs gestiegen. Der Wirbelsturm der zweithöchsten Kategorie 4 war am Mittwoch im Nordwesten Floridas auf Land getroffen. Dabei wurden zahlreiche Gebäude zerstört, Bäume entwurzelt und Stromleitungen umgerissen. Im Laufe des Tages wurde "Michael" zum Tropensturm herabgestuft.

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Exporte haben sich im September unerwartet stark entwickelt und das trotz der wachsenden Spannungen mit dem wichtigen Handelspartner USA, bei dem der Handelsüberschuss nur noch größer wurde. Insgesamt legten die Exporte um 14,3 Prozent zu. Sie wuchsen damit schneller als noch im August mit 9,8 Prozent. Volkswirte hatten mit 8,8 Prozent gerechnet. Die Importe stiegen im September um 14,3 Prozent. Mit den USA weitete sich die Handelsbilanz auf einen Rekordüberschuss von 34,1 Milliarden Dollar aus.

QUARTALSBERICHTE USA

In den USA notierte Aktiengesellschaften können kurzfristig nicht mit einer Abschaffung der Pflicht zur quartalsweisen Vorlage von Geschäftsberichten rechnen. Der Vorsitzende der US-Finanzaufsicht SEC, Jay Clayton, sagte mit Blick auf den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump , auf Halbjahresberichte umzuschwenken, man könne bei kleinen Unternehmen über eine solche Änderung nachdenken. Bei den großen Unternehmen glaube er aber nicht, dass es bald zu einer Umstellung bei den Berichtspflichten kommen werde.

WAHLTREND DEUTSCHLAND

Die Regierungsparteien der großen Koalition sind in der Wählergunst auf ein Rekordtief gefallen. Im ARD-Deutschlandtrend verlieren CDU/CSU im Vergleich zum Vormonat 3 Prozentpunkte auf 26 Prozent. Die SPD büßt ebenfalls 3 Punkte ein auf 15 Prozent. Die AfD liegt unverändert bei 16 Prozent. Die FDP holt 2 Punkte auf und steht bei 10 Prozent. Die Grünen klettern um 3 Punkte auf 17 Prozent. Die Linke erreicht unverändert 10 Prozent.

CONTINENTAL

erwägt harte Einschnitte, um das Geschäft nach der zweiten Gewinnwarnung in diesem Jahr zu stärken. "Klar ist, dass wir in einigen Bereichen Restrukturierungsmaßnahmen in Betracht ziehen müssen", sagte der Vorstandschef Elmar Degenhart der FAZ. Es sei denkbar, dass Standorte geschlossen würden.

FRAPORT

hat im September dank eines regen innereuropäischen Verkehrs rund 6,6 Millionen Passagiere abgefertigt, ein Anstieg um 6,3 Prozent. Die Zahl der Flugbewegungen nahm analog um 5,7 Prozent zu. Das Frachtaufkommen sank allerdings wegen der schwächeren Entwicklung des Welthandels um 1,4 Prozent.

FUCHS PETROLUB

hält nach Akquisitionsmöglichkeiten Ausschau. "Es gibt noch weiße Flecken für uns auf der Landkarte", sagte Konzernchef Stefan Fuchs der Börsen-Zeitung. "In Afrika gäbe es noch das ein oder andere strategisch wichtige Land für uns."

UNIPER

In die Debatte über den Kohleausstieg kommt Bewegung. Bundeswirtschaftsminister Altmaier soll laut Parlaments- und Branchenkreisen die kurzfristige Abschaltung von Braunkohle-Kraftwerkskapazitäten in Höhe von fünf Gigawatt ins Gespräch gebracht haben. Zusätzlich könne auf einen Anschluss des modernen Uniper-Steinkohlekraftwerks in Datteln verzichtet werden, so die Rheinische Post.

CECONOMY

Die jüngste neuerliche Gewinnwarnung von Ceconomy könnte personelle Konsequenzen im Topmanagement haben. Der Aufsichtsrat werde in einer außerordentlichen Sitzung am Freitag über die Zukunft des Managements beraten, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.

NOVARTIS

Die Tochter Sandoz und der US-Pharmakonzern Abbvie haben die Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Medikament Humira beigelegt. Sandoz erhält eine nicht-exklusive Lizenz für Humira. Die Lizenzdauer soll am 16. Oktober in den meisten Ländern der EU, und in den USA am 30. September 2023 beginnen. Die finanziellen Bedingungen der Einigung wurden nicht veröffentlicht.

