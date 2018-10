ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,89 71,78 +0,2% 0,11 +23,1%

Brent/ICE 81,03 80,78 +0,3% 0,25 +27,7%

Nach den kräftigen Abgaben der vergangenen Woche zogen die Ölpreise zwischenzeitlich stark an. Allerdings kamen die Notierungen anschließend wieder deutlich zurück. Vor allem die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien hatten zunächst die Ölpreise befeuert. Händler sprachen von der Sorge, Saudi-Arabien könnte die Ölförderung als mögliches Druckmittel bei US-Sanktionen nutzen. Doch hätten sich Anleger anschließend die reduzierten Nachfrageprognosen in Erinnerung gerufen, hieß es. WTI stieg um 0,6 Prozent auf 71,78 Dollar, Brent verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 80,78 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.226,04 1.227,18 -0,1% -1,14 -5,9%

Silber (Spot) 14,67 14,70 -0,2% -0,03 -13,4%

Platin (Spot) 841,90 842,50 -0,1% -0,60 -9,4%

Kupfer-Future 2,78 2,79 -0,4% -0,01 -17,1%

Der Goldpreis setzte seine positive Tendenz der Vorwoche fort. Für die Feinunze ging es 0,7 Prozent auf 1.227 Dollar nach oben, sie kletterte auf das annähernd höchste Niveau seit Juli. Zur Begründung verwiesen Teilnehmer auf den leicht nachgebenden Dollar. Nach Monaten relativer Ruhe hätten die weiter zunehmenden Sorgen in Bezug auf die Handelsstreitigkeiten und Bedenken hinsichtlich des globalen Wirtschaftswachstums den Appetit auf das Edelmetall erhöht, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INFLATION CHINA

Höhere Öl- und Lebensmittelpreise haben in China die Inflation im September zwar um 2,5 Prozent zum Vorjahresmonat steigen lassen, allerdings fiel der Preisauftrieb etwas schwächer aus als erwartet. Im August lag die Teuerung bei 2,3 Prozent. Volkswirte hatten vergangenen Monat mit einem Anstieg von 2,6 Prozent gerechnet. Dennoch lag die Inflation im September auf dem höchsten Wert seit sieben Monaten.

Dt. BÖRSE

Der Stellenabbau bei der Deutschen Börse nimmt Formen an. Von den rund 350 Stellen, die konzernweit gestrichen werden, entfallen 218 auf Deutschland. Das sagte ein Konzernsprecher gegenüber Dow Jones Newswires und bestätigte damit einen Bericht des Handelsblatts.

LINDE

Der Industriegasekonzern arbeitet weiter an der US-Kartellfreigabe für die Fusion mit Praxair. Wie der DAX-Konzern mitteilte, haben sich Vertreter von Linde und Praxair bereits am 1. Oktober auf Arbeitsebene mit der US-Wettbewerbsbehörde FTC zu den erforderlichen Zugeständnissen für die Kartellfreigabe abgestimmt. Das Paket sei der FTC zur Entscheidung vorgelegt worden.

ADOBE SYSTEMS

sieht in den kommenden Jahren große Chancen im Softwaremarkt. Auf Basis von Untersuchungen sieht der US-Konzern das Marktvolumen im Jahr 2020 bei 83 Milliarden US-Dollar und ein Jahr später bereits bei rund 108 Milliarden Dollar. Zudem gab das Unternehmen am Montag einen Ausblick auf das kommende Jahr, der im Rahmen der Marktschätzungen liegt. Adobe rechnet demnach mit einem Umsatzplus von etwa 20 Prozent. Analysten hatten der Adobe Systems Inc bisher einen Zuwachs von 19,4 Prozent zugetraut.

RIO TINTO

hat im dritten Quartal wegen Wartungsarbeiten und einem Unfall in einer Mine weniger Eisenerz gefördert. Am Ausblick für das Gesamtjahr, wonach das obere Ende der Exportprognose von 330 Millionen bis 340 Millionen Tonnen erreicht werden soll, hält der Minenkonzern aber fest. In den drei Monaten förderte der britisch-australische Konzern laut Mitteilung 81,9 Millionen Tonnen des für die Stahlherstellung notwendigen Rohstoffs aus seinen australischen Minen. Das ist ein Rückgang von 5 Prozent zum Vorjahreszeitraum und ein Minus von 7 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

