Der Euro erholte sich mit den Moscovici-Aussagen auf 1,1506 Dollar nach einem Tagestief bei 1,1433. Der ICE-Dollarindex zeigte sich mit der Euro-Erholung 0,2 Prozent im Minus. Belastet wurde der Greenback zudem von Äußerungen des Fed-Präsidenten von Atlanta, Raphael Bostic. Dieser sah im Fall des vermissten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi ein Risiko für die US-Konjunktur. Im asiatischen Handel am Montag notiert der Euro weiter über der Marke von 1,15 Dollar seitwärts.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,40 69,12 +0,4% 0,28 +18,9%

Brent/ICE 80,03 79,78 +0,3% 0,25 +26,1%

Die steigenden Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien wegen der möglichen Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi durch Vertreter des Königreichs trieben die Ölpreise. US-Präsident Trump hatte mit ernsten Konsequenzen gedroht. Zudem waren die Ölimporte in China im September auf Rekordniveau gestiegen. Bislang hätten die Saudis den Wegfall iranischen Erdöls mehr als kompensiert. Allerdings bewegten sich die Reservekapazitäten auf einem bedenklich niedrigen Niveau. Daher könnten kurzfristig Versorgungsengpässe auftreten, warnte ein Analyst. WTI stieg um 0,7 Prozent auf 69,12 Dollar, für Brent ging es um 0,6 Prozent auf 79,78 Dollar nach oben. Im asiatischen Handel bauen die Ölpreise ihre Gewinne noch leicht aus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.227,89 1.226,80 +0,1% +1,09 -5,8%

Silber (Spot) 14,67 14,63 +0,3% +0,04 -13,4%

Platin (Spot) 834,95 832,75 +0,3% +2,20 -10,2%

Kupfer-Future 2,80 2,78 +0,9% +0,03 -16,3%

Der Goldpreis profitierte weiter von der Suche der Anleger nach Sicherheit - gerade vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den USA. Die Feinunze verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 1.227 Dollar. Zu Wochenbeginn kann das Edelmetall seine Gewinne noch leicht ausbauen.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

BREXIT

Die britische Premierministerin Theresa May hält die Brexit-Verhandlungen für weitestgehend abgeschlossen, bleibt in der besonders strittigen Grenzfrage aber hart. "Alles in allem sind 95 Prozent des Austrittsabkommens und seiner Protokolle jetzt geregelt", zitierte Mays Büro vorab aus einer Rede, welche die Premierministerin am Montag vor den britischen Abgeordneten halten wird.

ITALIEN

Die italienische Regierung zeigt sich im Streit mit der EU um die geplante Neuverschuldung weiter unnachgiebig. "Das Wichtigste ist, den Haushalt unseren europäischen Gesprächspartnern zu erklären", sagte Regierungschef Giuseppe Conte am Samstag nach einer Kabinettssitzung in Rom.

ITALEN-KRISE

Die Nervosität der Märkte wegen der geplanten Neuverschuldung Italiens birgt nach Ansicht von EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici keine Ansteckungsgefahr für andere europäische Länder. Angesprochen auf den Anstieg des sogenannten Spread - den Abstand zwischen den Zinsen auf zehnjährige italienische Staatsanleihen und den Zinsen auf entsprechende deutsche Staatsanleihen - verneinte Moscovici eine Frage nach einem möglichen Ansteckungsrisiko.

SAUDI-ARABIEN I

Nach tagelangem Dementi hat Saudi-Arabien zugegeben, dass der vermisste Journalist Jamal Khashoggi im Konsulat des Königreichs in Istanbul getötet worden ist.

SAUDI-ARABIEN II

Nach den jüngsten Entwicklungen im Fall des getöteten Journalisten Khashoggi stehen die deutschen Rüstungsexporte an Saudi-Arabien in der Kritik. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sieht aktuell keine Grundlage, weitere Verkäufe zu genehmigen. SPD-Chefin Andrea Nahles will das Verhältnis zu Saudi-Arabien insgesamt überprüfen.

RUSSLAND / USA

Weiterer Rückschlag für die Beziehungen zwischen Washington und Moskau: Die USA stehen nach den Worten von Präsident Donald Trump kurz vor dem Rückzug aus dem mit Russland geschlossenen INF-Vertrag zur Abschaffung von atomwaffenfähigen Mittelstreckenraketen. Moskau halte sich nicht an das Abkommen, "also werden wir das Abkommen beenden", sagte Trump zu Journalisten. Der stellvertretende Außenminister Sergej Riabkow warnte, "das wäre ein sehr gefährlicher Schritt".

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Nach der Schlappe der CSU bei der Landtagswahl in Bayern hat Parteichef Horst Seehofer einen Rücktritt angedeutet, aber zugleich einseitige Schuldzuweisungen gegen ihn zurückgewiesen. Die Kritik auf ihn zu reduzieren - "das werde ich persönlich nicht mitmachen", sagte Seehofer am Sonntag im Bayerischen Fernsehen.

BONITÄT ZYPERN

Fitch hat die Bonitätseinstufung Zyperns angehoben. Das langfristige Emittentenausfallrisiko wurde mit "BBB-" von zuvor "BB+" eingestuft. Der Ausblick ist stabil.

HANDEL EU-SINGAPUR

Die EU und Singapur vertiefen ihre Wirtschaftsbeziehungen. Singapurs Regierungschef Lee Hsien Loong und EU-Vertreter unterzeichneten ein Handelsabkommen und eine Vereinbarung zum Investitionsschutz.

DIESEL

Bundeskanzlerin Angela Merkel will Dieselfahrverbote durch die Änderung der gesetzlichen Bestimmungen blockieren. Das kündigte die CDU-Vorsitzende nach einer Sitzung der Parteigremien an. Sie zielt damit auf die 51 Städte in Deutschland, wo die Grenzwerte für giftige Stickoxide nur leicht um bis zu 10 Mikrogramm überschritten werden. In diesen Städten sei ein Dieselbann "nicht verhältnismäßig", erklärte Merkel. "Wir wollen hier das Bundes-Immissionsschutzgesetz... ändern", ergänzte die Kanzlerin. Fahrverbote könnten dann nicht ausgesprochen werden.

FIAT CHRYSLER

Fiat Chrysler verkauft sein Komponentengeschäft Magneti Marelli nach Asien. Die zum Finanzinvestor KKR gehörende japanische Calsonic Kansei wird neuer Eigentümer der Magneti Marelli SpA, wie Fiat Chrysler mitteilte. Der italienische Autozulieferer wird laut Mitteilung dabei mit 6,2 Milliarden Euro bewertet. Das fusionierte Unternehmen komme auf einen Umsatz von 15,2 Milliarden Euro.

AUDI

Die Auslieferung des ersten E-Autos von Audi wird sich laut Bild am Sonntag wegen Zulassungsproblemen verzögern. Die Software beim Audi e-tron funktioniere nicht einwandfrei und müsse überarbeitet werden. Ein Audi-Sprecher habe von einer "Verbesserung im Sinne der Käufer" und vier Wochen späterer Auslieferung der Händlerfahrzeuge gesprochen. Insider gingen allerdings von einer mehrmonatigen Verzögerung aus.

SIEMENS/GE

Siemens ist im Wettbewerb um den milliardenschweren Auftrag zum Wiederaufbau der kriegszerstörten Energieinfrastruktur im Irak wieder im Rennen. Vorstandschef Joe Kaeser und der irakische Elektrizitätsminister Kasim al-Fahdawi unterzeichneten eine Absichtserklärung, wonach auch die Roadmap von Siemens weiter verfolgt werden soll. Allerdings ist ein Zuschlag nicht sicher. Eine vergleichbare Erklärung unterzeichnete auch US-Konkurrent General Electric (GE).

HAWESKO

Der heiße Sommer und eine unerwartete Rückstellung zwingen die Hamburger Weinhandelsgruppe Hawesko Holding zur Senkung ihrer Jahresprognose. Wie der Konzern mitteilte, geht er nun nicht mehr davon aus, das operative Ergebnis im laufenden Jahr zu steigern. Auch der Umsatz wird niedriger ausfallen als zuvor erwartet.

HASBRO

Der US-Spielzeughersteller Hasbro setzt den Rotstift an. Der Konzern will unter 10 Prozent der Stellen streichen.

MORPHOSYS

Morphosys-Chef Simon Moroney hält den Zeitplan für die Zulassung des des ersten eigenen Medikamentes am Markt für realistisch. Ab Mitte 2020 soll der Wirkstoff Mor208 gegen Blutkrebs in den USA verkauft werden.

ARCELORMITTAL

Arcelormittal hat bei der angestrebten Übernahme der insolventen Essar Steel India Ltd gute Chancen. Der Stahlkonzern erklärte, die Gläubiger von Essar Steel hätten ihn als bevorzugten Bieter ausgewählt. Jetzt werde man weitere Verhandlungen mit ihnen aufnehmen.

SANOFI

Das Neurodermitis-Medikament Dupixent von Regeneron und Sanofi kann in den USA künftig auch zur Behandlung von Asthma eingesetzt werden. Die US-Gesundheitsbehörde genehmigte das Blockbuster-Medikament mit dem Wirkstoff Dupilumab in dieser Indikation.

