ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,49 52,59 -0,2% -0,10 +15,6%

Brent/ICE 61,53 61,68 -0,2% -0,15 +13,6%

Ähnliches wie am Aktienmarkt tat sich beim Öl. Nach einem achttägigen Lauf kamen dort die Preise zunächst etwas zurück, berappelten sich aber wieder. Positiv für die Preise wirkten weiter die Hoffnung auf ein Vorankommen bei den Handelsbeziehungen China-USA und geplante Förder- und Exportsenkungen Saudi-Arabiens. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent stieg um 0,4 Prozent auf 61,64 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.293,19 1.286,44 +0,5% +6,75 +0,8%

Silber (Spot) 15,70 15,57 +0,8% +0,13 +1,3%

Platin (Spot) 822,60 821,50 +0,1% +1,10 +3,3%

Kupfer-Future 2,66 2,64 +0,7% +0,02 +0,9%

Die Dollarerholung ging zulasten des Goldpreises. Die Feinunze verbilligte sich um 7 Dollar auf 1.286 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

*Japan/Ausgaben privater Haushalte Nov -0,6% (PROGNOSE: -0,3%) gg Vorjahr

*Japan/Leistungsbilanz Nov nsb Überschuss 757,2 Mrd JPY (PROG: Überschuss 567,6 Mrd JPY)

*Australien Nov Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,4% (PROG: +0,3%)

GELDPOLITIK USA

US-Notenbankchef Jerome Powell hat sich optimistisch für die Wachstumsaussichten der US-Wirtschaft geäußert, zugleich aber die Bereitschaft der Fed betont, ihre Geldpolitik wenn nötig zu ändern. "Wir sind in einer Position, wo wir geduldig und flexibel beobachten können, wie die Dinge sich entwickeln", sagte er. Er fügte hinzu, dass die Fed ihre Politik schnell und flexibel ändern könne. Nach Aussage Powells deuten die zuletzt veröffentlichten "grundlegenden Konjunkturdaten" nicht auf eine Abschwächung des Wachstums hin. Auch sehe er keine Anzeichen für eine bevorstehende Rezession. Gleichwohl legte Powell Wert auf die Feststellung, dass die Fed keinen vorgefassten Zinserhöhungsplan verfolge.

GELDPOLITIK USA

James Bullard, der Präsident der US-Notenbankfiliale von St. Louis, hat sich offen dafür gezeigt, die kontinuierliche Bilanzverkleinerung der US-Notenbank noch einmal zu überprüfen. Er sei aber nicht der Meinung, die teilweise zu hören sei, dass die Fed damit den Märkten schade, sagte er.

GELDPOLITIK USA

Die niedrige US-Inflation sollte es der Notenbank nach Einschätzung des stellvertretenden Fed-Chefs Richard Clarida erlauben, über künftige Zinserhöhungen mit Geduld nachzudenken. Nach vier Zinserhöhungen im vergangenen Jahr sei die Geldpolitik nicht auf einem "vorab festgelegten Kurs".

STEUERPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt steuerliche Entlastungen in Aussicht. "Es macht Sinn, jetzt Wachstumsanreize zu setzen. Dazu gehören auch steuerliche Entlastungen für Unternehmen, wo geboten und sinnvoll", sagte Altmaier im Gespräch mit dem Handelsblatt. Daher müsse die Bundesregierung "noch in diesem Jahr ein Gesetz anpacken, in dem wir eine Entlastung" hinbekommen, sagte der Minister.

WAHLTREND DEUTSCHLAND

Die politische Stimmung in Deutschland hat sich mit dem Jahreswechsel nach dem ARD-"Deutschlandtrend" kaum verändert: Die Union verliert in der Sonntagsfrage einen Punkt im Vergleich zum Vormonat und kommt auf 29 Prozent. Die Grünen bleiben stabil bei 20 Prozent, die SPD gewinnt einen Punkt und erreicht 15 Prozent.

HELLA

hat im zweiten Quartal 2018/19 diese Zahlen ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q18/19 ggVj 2Q18/19 ggVj 2Q17/18

Umsatz 1.763 -3% 1.760 -3% 1.823

EBIT bereinigt 162 +1% 159 -1% 161

EBIT 398 +140% 417 +151% 166

Ergebnis nach Steuern/Dritten 348 +202% -- -- 115

Ergebnis je Aktie 3,13 +201% 2,15 +107% 1,04

AKASOL

bekommt einen neuen Finanzchef. Der Aufsichtsrat hat Carsten Bovenschen per 15. Januar für eine Dauer von drei Jahren zum Mitglied des Vorstands bestellt und zum Chief Financial Officer (CFO) berufen. Der bisherige Finanzchef und Mitglied des Vorstands, Curt Philipp Lorber, gehe aus persönlichen Gründen, hieß es.

ROBERT BOSCH

Der Autozulieferer Bosch hat im Zusammenhang mit Dieselfahrzeugen von Fiat Chrysler einen Vergleich mit 50 US-Bundesstaaten und -Territorien sowie US-Zivilklägern geschlossen. Die Vereinbarung legt Ansprüche von US-Verbrauchern und -Gebrauchtwagenhändlern bei. Fiat Chrysler trage den größten Teil der Vergleichssumme. Bosch werde bis zu 27,5 Millionen US-Dollar beitragen. Der Vergleich mit den 50 US-Bundesstaaten und -Territorien wird Ermittlungen gegen Bosch in Bezug auf in den USA vertriebenen Dieselfahrzeuge der Unternehmen Volkswagen und Fiat Chrysler beenden. Bosch zahlt dazu in Summe rund 98 Millionen US-Dollar und weitere 5 Millionen US-Dollar an die Vereinigung der Justizministerien der beteiligten US-Bundesstaaten.

FIAT CHRYSLER

hat im Skandal um falsche Abgaswerte von Dieselfahrzeugen seine Rechtsstreitigkeiten mit den US-Behörden per Einwilligung in Strafzahlungen und Reparaturen im Volumen von mehr als einer halben Milliarde Dollar beigelegt. In einer separaten Vereinbarung stimmten Fiat Chrysler sowie der Autozulieferer Bosch zudem Entschädigungszahlungen an betroffene Verbraucher zu, um eine Sammelklage beizulegen. Diese Vereinbarung könnte auf Gesamtkosten von mehr als 300 Millionen Dollar hinauslaufen. Die Kosten für die Einigung stünden im Einklang mit der im dritten Quartal verbuchten Rückstellung, hieß es seitens Fiat Chrysler.

ÖSTERREICHISCHE POST

Nach heftiger Kritik verzichtet die Österreichische Post künftig auf das Sammeln und den Verkauf von Daten ihrer Kunden zur "Parteiaffinität".

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2019 01:30 ET (06:30 GMT)