Der Dollar holte seine Vortagesverluste wieder auf, der Dollarindex zog um rund 0,7 Prozent an. Neben den guten Konjunkturdaten vom Tage profitierte der Greenback als sicherer Hafen von der Entwicklung in Sachen Brexit. Das Pfund stand nämlich zugleich weiter unter Druck wegen eines nun doch wieder drohenden harten Brexits. An dieser Sicht der Dinge änderte auch die durch die EU genehmigte Verschiebung des Austrittstermins nichts. Händler fragten sich, was sich denn in der zusätzlichen Zeit ändern werde. Noch immer sei keine Mehrheit im britischen Unterhaus für das Austrittsabkommen mit der EU erkennbar. Im asiatisch geprägten Handel am Morgen kostet das Pfund 1,3145 Dollar, nach einem Tageshoch von 1,3227 und einem Tagestief knapp über 1,30 am Vortag. Insofern erholt sich Sterling wieder etwas.

Die Ölpreise kamen nach den kräftigen Vortagesgewinne etwas zurück. Ein unerwartet starker Rückgang der US-Ölvorräte hatte sie auf Viermonatshochs getrieben. WTI sank um 0,6 Prozent auf zuletzt 59,88 Dollar.

Der Goldpreis profitierte zunächst weiter vom Niedrigzinsausblick und stieg bis auf 1.320 Dollar. Im Verlauf fiel er aber zurück, belastet auch vom steigenden Dollar, und lag zuletzt bei 1.309.

5G-AUKTION DEUTSCHLAND

Nach dem dritten Tag der Versteigerung von Frequenzen für den künftigen Mobilfunkstandard 5G in Deutschland beläuft sich das Gebotsvolumen auf 537,5 Millionen Euro. Diesen Stand veröffentliche die Bundesnetzagentur als Veranstalter nach der 36. Auktionsrunde auf ihrer Website. Am Vortag hatten die Bieter mit 387 Millionen Euro die Auktion verlassen.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Der Bundestag hat das von der Bundesregierung vorgelegte Geschäftsgeheimnisgesetz beschlossen. Ziel der Neuregelung, mit der eine EU-Richtlinie umgesetzt wird, ist der Schutz geheimer Unternehmensinformationen vor rechtswidriger Veröffentlichung, Nutzung oder Erwerb. Das Gesetzentwurf war wegen möglicher Verfolgung von Hinweisgebern, sogenannter Whistleblower, umstritten, wurde aber im parlamentarischen Verfahren überarbeitet.

Die Unterstützung für SPD and FDP ist im neuen ARD-Deutschlandtrend leicht gestiegen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten auf 18 Prozent, ein Prozentpunkt mehr als in der vor zwei Wochen veröffentlichten Umfrage. Die FDP stieg ebenfalls um einen Punkt auf 9 Prozent. Unverändert landeten CDU und CSU bei 29 Prozent der Wählerstimmen. Auch die Grünen blieben bei einem Stimmenanteil von 19 Prozent.

BREXIT

Wenige Tage vor dem ursprünglich für den 29. März geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU fordern Brexit-Gegner die Regierung mit einer Online-Petition zum Verbleib in der EU auf. Binnen Stunden unterzeichneten hunderttausende Unterstützer die Initiative, am Donnerstagnachmittag waren es bereits über eine Million Unterschriften.

NAHOSTPOLITIK / ISRAEL

US-Präsident Donald Trump hat sich für die Anerkennung der israelischen Souveränität über die Golanhöhen durch sein Land ausgesprochen. Seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 hält Israel einen Großteil der zwischen Israel und Syrien gelegenen Golanhöhen besetzt, 1981 folgte die Annexion des Gebiets. Die internationale Gemeinschaft erkennt die Annexion nicht an.

INFLATION JAPAN

Kernverbraucherpreise Feb +0,7% (PROG: +0,8%) gg Vj

Verbraucherpreise Feb +0,2% gg Vj

Verbraucherpreise Feb unverändert gg Vm

INFLATION MALAYSIA

Verbraucherpreise Feb -0,4% (PROG: -0,3%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Feb +0,2% gg Vormonat

ENEL

erhöht nach einem starken Gewinnwachstum im vergangenen Jahr seine Dividende. Die Aktionäre sollen 0,28 Euro je Aktie erhalten, 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Nettogewinn legte 2018 um 27 Prozent auf 4,79 Milliarden Euro zu. Dazu trugen geringere Finanzkosten und niedrigere Steuern sowie ein starkes Geschäft mit erneuerbaren Energien bei. Anfang Februar hatte Enel bereits erste Eckzahlen vorgelegt. Die Finanzziele für 2019 bestätigte Enel.

BOEING

Nach den jüngsten Abstürzen von zwei Boeing 737 MAX 8 hat die indonesische Fluggesellschaft Garuda den Kauf von 49 Maschinen dieses Typs widerrufen. Die Airline habe in einem Brief an den US-Flugzeugbauer um die Stornierung der Bestellung im Wert von mehreren Milliarden Dollar gebeten, sagte Garuda-Sprecher Ikhsan Rosan.

NIKE

hat in seinem dritten Geschäftsquartal die Markterwartungen für den Gewinn knapp über- und für den Umsatz getroffen. Nike steigerte Nike den Umsatz um 7 Prozent auf 9,6 Milliarden Dollar. Der Umsatz hatte in den vergangenen fünf Quartalen jeweils über dem Konsens gelegen. Das Nettoergebnis erreichte 1,1 Milliarden Dollar gegenüber einem Verlust von 921 Millionen vor Jahresfrist. Damals hatte eine Sonderbelastung im Zusammenhang mit der US-Steuerreform das Ergebnis belastet. Je Aktie verdiente Nike nun 68 Cent. Von Factset befragte Analysten hatten Nike 66 Cent zugetraut.

IPO PINTEREST

Die Foto-Plattform treibt die Pläne für den Börsengang in den USA voran. Informierte Personen sagten, dass die Ankündigung für den Gang aufs Parkett ab Freitag verkündet werden dürfte.

