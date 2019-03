Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich für eine starke Partnerschaft zwischen Europa und China ausgesprochen. Diese müsse auf "starkem Multilateralismus" und "fairem, ausgeglichenem" Handel gründen, sagte Macron nach Gesprächen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Xi wünschte sich seinerseits ein "vereintes und wohlhabendes" Europa und forderte eine einheitliche europäische Strategie im Umgang mit seinem Land. Der französische Präsident kündigte eine Zusammenarbeit seines Landes mit China bei einer Reihe von Projekten im Zusammenhang mit dem Mega-Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße" an. Dabei gehe es um Investitionen in Transitländern, sagte Macron. Am Samstag hatte Italiens Regierung in Anwesenheit Xis sich der "Neuen Seidenstraße" angeschlossen und verschiedene Vereinbarungen über Großaufträge für italienische Firmen und chinesische Investitionen in Italien unterzeichnet. Dafür musste Rom scharfe Kritik einstecken, unter anderem aus Deutschland.

ISRAEL

US-Präsident Donald Trump hat Israels Souveränität über die besetzten syrischen Golanhöhen anerkannt. Er hatte sich am Donnerstag dafür ausgesprochen, die seit 1967 besetzten Golanhöhen als Teil Israels anzuerkennen, und damit international Proteste ausgelöst.

USA - GRENZE ZU MEXIKO

Das US-Verteidigungsministerium hat 1 Milliarde US-Dollar für die Errichtung neuer Absperrungen an der Grenze zu Mexiko freigegeben.

AIRBUS

China Aviation Supplies Holding hat 290 Flugzeuge des Typs A320 bestellt und zehn des Typs A350 XWB. Angaben zum Auftragsvolumen machte Airbus nicht.

DEUTSCHE WOHNEN

Nachfolgend ein Vergleich der Geschäftsjahreszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

BERICHTET PROG PROG

Gj Gj18 ggVj Gj18 ggVj Gj17

Vertragsmieten 786 +6% 850 +14% 744

EBITDA bereinigt 619 +8% 636 +11% 574

Ergebnis vor Steuern 2.627 +1% 2.690 +4% 2.598

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.833 +7% 1.899 +11% 1.718

Ergebnis je Aktie 5,15 +6% 5,27 +8% 4,88

FFO I 479,4 +11% -- -- 432,3

FFO I je Aktie 1,35 +10% 1,35 +10% 1,23

Dividende je Aktie 0,87 +9% 0,87 +9% 0,80

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet die Deutsche Wohnen einen FFO I von rund 535 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA (ohne Verkauf von Immobilien) von rund 685 Millionen Euro. In der Prognose für den FFO sind Effekte aus der veränderten bilanziellen Behandlung von Leasingverträgen einschließlich der erstmaligen Anwendung des Rechnungslegungsstandards IFRS 16 enthalten.

K+S

hat eine Abnahmevereinbarung mit Kalium Lakes aufgestockt: Ab voraussichtlich 2021 bezieht K+S bis zu 90.000 Tonnen Kaliumsulfat pro Jahr von dem australischen Produzenten. Im vergangenen Juni hatten die beiden Unternehmen die Abnahme von 75.000 Tonnen des hochpreisigen Spezialdüngers pro Jahr vereinbart, der vor allem in Australien, Asien und Ozeanien vertrieben werden soll. Die Vereinbarung sichert K+S den Zugriff auf die erste Kaliumsulfat-Produktion in Australien.

APPLE

will angesichts geringerer iPhone-Umsätze mit einer Vielzahl neuer Angebote mehr Kunden anlocken und hat eine Kreditkarte in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs und Mastercard für Apple-Kunden und einen neuen Abo-Dienst für Nachrichten angekündigt. Zudem präsentierte Apple wie erwartet ein Streaming-Angebot, das im Herbst starten soll. Mit dem Dienst namens TV+ will Apple vor allem den beiden Schwergewichten Amazon und Netflix Kunden abjagen. Das Streaming-Angebot soll zum Start in mehr als 100 Ländern erhältlich sein.

SAMSUNG

leidet unter schwachen Umsätzen im Segment Displays und Speicherchips. Die Ergebnisse des ersten Quartals werden aufgrund der Entwicklung nicht an die Erwartungen des Marktes heranreichen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2019 02:40 ET (06:40 GMT)