Handelsbilanz März Überschuss 5,0 Mrd USD (Feb: Überschuss 3,7 Mrd USD)

INFLATION SÜDKOREA

Verbraucherpreise März +0,4% (PROG: +1,0%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise März -0,2% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate März +0,9% gg Vorjahr, -0,1% gg Vormonat

5G-AUKTION DEUTSCHLAND

Nach dem jüngsten Versteigerungstag von Frequenzen für den künftigen Mobilfunkstandard 5G in Deutschland beläuft sich das Gebotsvolumen laut Bundesnetzagentur auf 2,134 Milliarden Euro. Hinzu kommt nun noch eine Gebühr von 2,2 Millionen Euro wegen zurückgenommener Höchstgebote. Am Freitag hatten die Bieter die Auktion mit 1,61 Milliarden Euro verlassen.

AIRBUS

trennt sich nach knapp fünf Jahren wieder von seiner Beteiligung am spanischen Zulieferer Alestis Aerospace. Es sei der Verkauf der Anteile an das ebenfalls spanische Unternehmen Aciturri vereinbart worden, das anschließend 76 Prozent des Zulieferers halten werde, teilte Airbus mit.

THYSSENKRUPP / TATA

Die Stahlkonzerne Thyssenkrupp und Tata Steel haben den Kartellhütern der EU den Verkauf von Aktivitäten angeboten, um für die geplante Fusion ihrer Stahlgeschäfte grünes Licht zu erhalten. Die Lösungsvorschläge seien zum Ablauf der Frist am Montag in Brüssel eingereicht worden, sagte eine informierte Person aus dem Umfeld von Thyssenkrupp.

GERMANIA

Nach der Pleite der Fluggesellschaft Germania ist nun offiziell das Insolvenzverfahren eröffnet worden.

PIRELLI

hat sich in einem Steuerstreit in Brasilien durchgesetzt. Ein Gerichtsurteil erlaube es, dass der Konzern im ersten Halbjahr einen positiven Sondereffekt von 107 Millionen Euro buche, teilte Pirelli mit. Auf den Umsatzausblick für 2019 oder die Margenprognose habe das Urteil keine Auswirkungen.

NORDEX

Der Windanlagenbauer füllt sein Orderbuch weiter und hat nun einen Auftrag für 35 Großturbinen der Baureihe N149/4.0-4.5 für Mittel- und Schwachwindstandorte an Land gezogen. Für die Acciona Energy Australia werde man den Windpark "Mortlake South" im Bundesstaat Victoria im Südosten Australiens errichten, teilte der Konzern mit.

RENAULT

hat der Justiz mehrere verdächtige Zahlungen in Millionenhöhe aus der Zeit unter dem früheren Konzernchef Carlos Ghosn gemeldet. Wie eine mit der Sache vertraute Quelle der Nachrichtenagentur AFP sagte, wurde die Staatsanwaltschaft in Nanterre am vergangenen Freitag informiert. Diese ermittelt bereits wegen der pompösen Hochzeit des Automanagers auf Schloss Versailles im Oktober 2016.

BHP

Der australisch-britische Konzern muss seine Prognosen für die Produktions- und Stückkosten für das Fiskaljahr 2019 anpassen. Der Zyklon Veronica, der jüngst Westaustralien heimgesucht und Port Hedland teilweise überschwemmt hatte, dürfte nach einer ersten Schätzung die Eisenerzproduktion um etwa 6 bis 8 Millionen Tonnen schmälern.

BOEING

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat vom Flugzeugbauer Boeing Nachbesserungen an der Softwareergänzung für Maschinen des Typs 737 Max 8 gefordert. Die Behörde erwarte, das endgültige Softwarepaket "in den kommenden Wochen" vorgelegt zu bekommen.

