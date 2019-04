ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,35 62,46 -0,2% -0,11 +34,1%

Brent/ICE 69,24 69,31 -0,1% -0,07 +26,1%

Die Ölpreise gaben etwas nach. Anfangs stützten zwar die erneut guten Konjunkturdaten aus China, doch meldete das US-Energieministerium einen unerwartet deutlichen Anstieg der Ölvorräte. Das warf die Ölpreise zurück, nachdem sowohl Brent als auch WTI im asiatischen Handel auf neue Jahreshochs gestiegen waren. WTI sank um 0,2 Prozent auf 62,46 Dollar, Brent zeigte sich 0,1 Prozent niedriger bei 69,31 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.292,73 1.289,91 +0,2% +2,82 +0,8%

Silber (Spot) 15,15 15,15 +0,0% +0,00 -2,2%

Platin (Spot) 874,38 879,78 -0,6% -5,40 +9,8%

Kupfer-Future 2,94 2,95 -0,3% -0,01 +11,5%

Gold war trotz des etwas schwächeren Dollar nicht gefragt. Beobachter erklärten dies mit der gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger, die das Interesse an "sicheren Häfen" gedämpft habe. Zudem belasteten die gestiegenen Marktzinsen. Die Feinunze sank um 0,2 Prozent auf 1.290 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

HANDELSKONFLIKT USA CHINA

US-Präsident Donald Trump wird womöglich am Donnerstag die Pläne für ein Gipfeltreffen mit Chinas Präsident Xi Jinping vorlegen. Das deutet darauf hin, dass die umstrittenen Handelsgespräche zwischen den beiden Ländern kurz vor einem Abschluss stehen könnten. Eine Ankündigung eines Gipfeltermins sei "wahrscheinlich", sagte ein US-Regierungsbeamter.

US-INNENPOLITIK

Die US-Demokraten fordern die Steuererklärungen von Präsident Donald Trump der letzten sechs Jahre an. Der Vorsitzende des für Steuerrecht zuständigen Ausschusses des Repräsentantenhauses, Richard Neal, rief die Steuerbehörde IRS auf, die Unterlagen auszuhändigen. Der Präsident machte deutlich, dass er sich einer Übergabe widersetzen will. In der Frage dürfte deswegen ein Rechtsstreit entbrennen.

US-AUßENPOLITIK

Der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses will Justizminister Bill Barr zur Herausgabe des vollständigen Abschlussberichts von Sonderermittler Robert Mueller zwingen. Sollte das nicht geschehen, würden rechtlich bindende Anordnungen - sogenannte subpoenas - erlassen.

EU

Die EU-Kommission hat wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit den Druck auf Polen und Rumänien erhöht. Die Brüsseler Behörde leitete ein drittes Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen ein. Für Rumänien sprach Kommissionsvize Frans Timmermans eine scharfe und womöglich letzte Warnung aus. In beiden Fällen sind umstrittene Justizreformen der Anlass für die Kritik aus Brüssel.

DEUTSCH-AMERIKANISCHE BEZIEHUNGEN

US-Vizepräsident Mike Pence hat Deutschland erneut für seine Verteidigungsausgaben und die Zusammenarbeit mit Russland beim Pipeline-Projekt Nord Stream 2 kritisiert. "Deutschland muss mehr tun", sagte Pence. "Und wir können nicht die Verteidigung des Westens gewährleisten, wenn unsere Verbündeten von Russland abhängig werden", fügte Pence mit Blick auf das Pipeline-Projekt hinzu.

USA MEXIKO

Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador hat US-Präsident Donald Trump davor gewarnt, die Grenze zwischen den USA und Mexiko zu schließen. Das wäre "für niemanden gut", sagte der Linkspolitiker. Trump hatte wiederholt mit einer ganzen oder teilweisen Sperrung der Grenze gedroht.

TÜRKEI

Die Türkei hält an dem umstrittenen Kauf des russischen S-400-Luftabwehrsystems trotz des Widerstands der USA fest. Der Handel sei beschlossen, die Türkei werde nicht davon zurücktreten, sagte der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu.

5G-AUKTION

In die Frequenzversteigerung für den künftigen Mobilfunkstandard 5G in Deutschland ist am Mittwoch wieder Schwung gekommen. Nachdem zeitweilig nur noch Deutsche Telekom und Telefonica einzelne Gebote vorgelegt hatten und es am Morgen schien, als könnte die Auktion bald zu Ende gehen, mischten im Laufe des Tages auch die beiden anderen Bieter Vodafone sowie 1&1 Drillisch wieder mit. Nach der 123. Auktionsrunde beläuft sich die Summe der gültigen Höchstgebote auf 2,633 Milliarden Euro.

COMMERZBANK / DEUTSCHE BANK

Im Zuge einer möglichen Fusion der beiden Banken könnte die Bundesregierung nur mit hohen Verlusten bei der Commerzbank aussteigen. Notwendig wäre ein Verkaufspreis von 26 Euro je Aktie, um das Engagement des Staates verlustfrei zu beenden, wie aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht. Die Commerzbank-Aktie schloss am Mittwoch bei 7,20 Euro. Der Bund hält zurzeit noch etwas mehr als 15 Prozent an dem Institut. Bei einem Verkauf zum aktuellen Kurs würde ein Komplettausstieg die Steuerzahler somit rund 3,5 Milliarden Euro kosten.

RENAULT-NISSAN

Bei einer niederländischen Renault-Nissan-Tochter sind bei einer Untersuchung fragwürdige Ausgaben in Höhe mehrerer Millionen Euro gefunden worden. Am Mittwoch befasste sich der Renault-Board mit den Zwischenergebnissen einer gemeinsamen mit Nissan durchgeführten Prüfung der Renault-Nissan BV (RNBV) mit Sitz in Amsterdam, die die Aktivitäten der weltweiten Allianz der Automobilhersteller überwacht.

Der frühere Nissan- und Renault-Chef Carlos Ghosn ist in Japan erneut festgenommen worden. Der Automanager wurde wegen neuer Vorwürfe verhaftet. Bei den neuen Vorwürfen soll es um den Verdacht der schweren Untreue gehen.

NORDLB

Die Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NordLB) wird in diesem Jahr möglicherweise einen Bilanzverlust verzeichnen. Die Bank begründete dies in einer Mitteilung mit einem "hohen geplanten" Restrukturierungsaufwands.

TESLA

Der E-Autobauer hat im ersten Quartal einen höher als erwartet ausgefallenen Liefereinbruch bei den Neuwagen verzeichnet. Wegen Problemen, das Kompaktfahrzeug Model 3 zum ersten Mal an Kunden in Europa und China auszuhändigen, rutschte der Absatz um 31 Prozent zum Vorquartal ab.

