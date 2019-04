Die Ölpreise legten nach dem Rücksetzer des Vortags zu. WTI stieg um 1,2 Prozent auf 64,15 Dollar, Brent legte 0,8 Prozent zu auf 71,74 Dollar. Befürchtungen, dass die Opec und verbündete Länder die derzeit geltenden Förderkürzungen aufheben könnten, hatten die Preise zu Wochenbeginn belastet. Nun stützten aber die Lieferausfälle aufgrund der bewaffneten Auseinandersetzungen in Libyen sowie der Sanktionen gegen Venezuela und Iran, sagten Marktteilnehmer. Ferner würden die anstehenden Daten zu den US-Vorräten in den Blick genommen.

Gold war erneut nicht gefragt und stand im Schatten der riskanteren Anlagen. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,9 Prozent auf 1.276 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

HANDELSDATEN JAPAN

Japan hat im vergangenen Fiskaljahr das erste Handelsdefizit seit drei Jahren verbucht. Das befeuert Sorgen um einen breiten Abschwung der Weltwirtschaft, der die Exporte des Landes dämpfte. Im Monat März allein betrachtet ging der Handelsüberschuss um ein Drittel zurück, während die Exporte im Jahresvergleich um 2,4 Prozent fielen. Grund dafür waren geringere Exporte von Stahl und Flüssigkristall-Displaygeräten nach China sowie höhere Importe von Flugzeugen, Kleidung und Flüssigerdgas. Im Gesamtjahr, also den zwölf Monaten per Ende März, erwirtschaftete Japan ein Handelsdefizit von 1,59 Milliarden Yen.

ÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,1 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht.

FINANZSYSTEM CHINA

Die chinesische Zentralbank hat am Mittwoch insgesamt 360 Milliarden Yuan an Liquidität in das Bankensystem gepumpt, um die aktuelle Geldnachfrage zu decken.

5G-AUKTION DEUTSCHLAND

Bei der 5G-Frequenzauktion in Mainz tut sich nach vier Wochen auch am Dienstag nicht mehr viel. Nach der 210. Runde summierten sich die Gebote für die insgesamt 41 angebotenen Frequenzblöcke auf 5,341 Milliarden Euro, wie die Bundesnetzagentur als Veranstalterin mitteilte. Das sind noch 22 Millionen mehr als Montag, als auch nur noch 24 Millionen Euro an Geboten hinzugekommen waren.

ABB

Beim schweizerischen Industriekonzern gibt es überraschend einen Chefwechsel. CEO Ulrich Spiesshofer tritt mit sofortiger Wirkung zurück und Verwaltungsratspräsident Peter Voser übernimmt interimistisch - und dies mitten im Umbau des Konzerns.

L'OREAL

Die große Nachfrage der Kunden in der Region Asien-Pazifik hat dem Kosmetikkonzern L'Oreal im ersten Quartal zu mehr Umsatz verholfen. Im Summe legte er um 11,4 Prozent auf 7,55 Milliarden Euro zu. Wechselkursbereinigt waren es 8,9 Prozent und auf vergleichbarer Basis 7,7 Prozent mehr. Analysten hatten dem Unternehmen nur 7,42 Milliarden Euro Umsatz zugetraut.

ROCHE

Der schweizerische Pharmakonzern ist mit einem überraschend starken Umsatzwachstum ins Jahr gestartet und wird für 2019 optimistischer. Roche erwartet nun ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich auf Basis konstanter Wechselkurse. Bisher hatte Roche einen Anstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

APPLE/QUALCOMM

haben ihren Patentstreit weltweit beendet. Die Unternehmen schlossen ein sechsjähriges Lizenzabkommen und ein Abkommen zur Chip-Lieferung.

IBM

Der IT-Konzern hat im ersten Quartal umsatzseitig enttäuscht, beim Gewinn aber die Markterwartungen übertroffen.

NETFLIX

Der Streaminganbieter hat im ersten Quartal mehr verdient als erwartet und die Zahl seiner Neukunden erneut stark gesteigert. Allerdings reagierten die Anleger verschnupft auf die Aussagen zur Zukunft.

