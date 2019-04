METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.275,07 1.273,20 +0,1% +1,87 -0,6%

Silber (Spot) 15,02 15,01 +0,1% +0,01 -3,1%

Platin (Spot) 899,76 898,50 +0,1% +1,26 +13,0%

Kupfer-Future 2,91 2,90 +0,4% +0,01 +10,5%

Der Goldpreis zeigte sich wenig verändert, nachdem er an den vergangenen Wochen unter dem festen Aktienmarkt gelitten hatte. Nun milderten steigende Ölpreise den Verkaufsdruck auf das auch als Inflationsschutz gesehene Edelmetall. Die Feinunze kostete im späten US-Handel 1.275 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-SANKTIONEN IRAN

Die USA verschärfen ihre Sanktionen gegen Iran. Ausnahmeregelungen, die einigen Ländern bislang weiterhin den Import iranischen Öls erlaubten, werden Anfang Mai beendet, wie das Weiße Haus mitteilte.

POLITIK DEUTSCHLAND

Die Union stürzt in der Wählergunst auf den schlechtesten Wert in diesem Jahr. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Emnid für Bild am Sonntag verlieren CDU/CSU im Vergleich zur Vorwoche zwei Punkte und erreichen nur noch 28 Prozent. Die Grünen dagegen können zwei Punkte zulegen und sind mit nun 19 Prozent allein zweitstärkste Kraft. SPD und AfD gewinnen jeweils einen Punkt und kommen auf 18 bzw. 13 Prozent. Die Linke bleibt unverändert bei 9 Prozent, FDP und Sonstige büßen einen Zähler ein und stehen jetzt bei 8 bzw. 5 Prozent.

DEUTSCHE STEUEREINNAHMEN

Die deutschen Steuereinnahmen sind im März wieder gestiegen, nachdem sie im Februar aufgrund von Sondereffekten erstmals seit Monaten zurückgegangen waren. Im März nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,3 Prozent zu, wie das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht mitteilte.

GRUNDSTEUERREFORM DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist zuversichtlich, dass trotz des Streits um die Grundsteuerreform seine Gesetzesvorlage im Mai beschlossen wird, wie er der Augsburger Allgemeinen sagte.

UMWELTPOLITIK DEUTSCHLAND

Umweltministerin Schulze plant eine Steuer auf den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid. "Die Idee ist, dass CO2 einen Preis bekommt, also dass man auf Treibhausgase eine Steuer erhebt", sagte Schulze dem Magazin Spiegel.

BREXIT

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker rechnet fest mit einer Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl im Mai. "Die Briten sind aller Wahrscheinlichkeit nach am Tag der Europawahl noch in der Europäischen Union. Dann gilt der EU-Vertrag, wonach EU-Bürger in allen Mitgliedstaaten das Recht haben, an den Europawahlen teilzunehmen", sagte Juncker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

TERROR SRI LANKA

Bei Bombenanschlägen auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka wurden am Ostersonntag mindestens 290 Menschen getötet. Die Ermittler nahmen bis Montag 24 Verdächtige fest und untersuchten, ob die Täter Verbindungen zum Ausland hatten. Die Regierung will zudem untersuchen, warum Warnungen vor islamistischen Anschlägen folgenlos blieben.

FED

Herman Cain, einer der umstrittenen Kandidaten von US-Präsident Trump für das Direktorium der Notenbank, strebt den Posten nicht länger an. Herman Cain habe ihn gebeten, auf seine Nominierung zu verzichten, teilte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

BAYER

"Die Deka wird auf der Hauptversammlung gegen die Entlastung von Vorstand wie Aufsichtsrat stimmen. Deka-Fondsmanager Ingo Speich sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, seit der Übernahme von Monsanto sei "ein erheblicher Teil des Unternehmenswertes an der Börse verloren gegangen".

SAP

Der für die nächsten Jahre geplante Umbau wird quasi keine betriebsbedingten Kündigungen mit sich bringen. Geschäftsführung und Betriebsrat haben sich laut einem Bericht des Mannheimer Morgen auf Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung geeinigt. Eine enstprechende Betriebsvereinbarung gelte bis Ende 2023 und schließe betriebsbedingte Kündigungen "zwar nicht rechtlich, aber doch de facto aus", zitiert die Zeitung den SAP-Personalchef in Deutschland, Cawa Younosi, sowie den stellvertretenden Vorsitzenden des SAP-Betriebsrats in Walldorf, Walter Kern, übereinstimmend.

VOLKSWAGEN

In der Abgasaffäre hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein neues Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Untreue eingeleitet, berichtet Bild am Sonntag. Demnach geht es um illegale Bonuszahlungen, die eine der Schlüsselfiguren nach Beginn der Diesel-Affäre erhalten hat. Bei ihm handelt es sich um einen der fünf VW-Manager, gegen die die Braunschweiger Staatsanwälte vergangene Woche Anklage in der VW-Affäre erhoben haben.

UNIPER

Aktionär KVIP International V LP beklagt die "Handlungsunfähigkeit" des Unternehmens und verweist auf den Schaden, der durch fehlende Einigkeit ausgelöst werde. In einem Schreiben an den Vorstand der Uniper heißt es weiter, KVIP wolle dies nicht untätig hinnehmen. Daher fordert der Aktionär Veränderungen, über die Uniper bereits am Donnerstag berichtet hatte. Uniper hat am Montag nun auch die obige Begründung seines Aktionärs für die vorgeschlagenen Veränderungen "zur Sicherung der vollen Transparenz" nachgereicht.

DIC ASSET

will die Einnahmen aus dem Verkauf der 14-prozentigen Beteiligung am Wettbewerber TLG in das Wachstum stecken. Zwei Drittel der Investments würden auf den Ausbau des eigenen Bestands entfallen und ein Drittel auf das Fondsgeschäft, kündigte Finanz- und Vorstandschefin Sonja Wärntges im Interview mit der Börsen-Zeitung an.

ACCOR

hat ihren Umsatz im ersten Quartal um rund ein Drittel gesteigert. Der Bereich HotelServices und das Hotelverwaltungsgeschäft legten je zweistellig zu und ließen die Einnahmen insgesamt um 34 Prozent auf 987 Millionen Euro klettern, wie Accor mitteilte.

RENAULT / NISSAN

Die japanische Staatsanwaltschaft hat eine neue Anklage wegen schwerer Untreue gegen den früheren Nissan- und Renault-Chef Carlos Ghosn erhoben. Dabei geht es um den Vorwurf der Veruntreuung von Nissan-Geldern, wie das zuständige Gericht in Tokio am Montag mitteilte. Nach der Erweiterung der Anklageschrift können Ghosns Anwälte nun erneut seine Freilassung auf Kaution beantragen.

BOEING

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat eine internationale Überprüfung der jüngsten Neuerungen an Flugzeugen des Typs Boeing 737 MAX angekündigt. Laut einer FAA-Mitteilung werden zehn verschiedene Luftfahrtbehörden an dem Test beteiligt sein. Dieser soll am 29. April beginnen und 90 Tage dauern. Boeing hatte am Mittwoch einen letzten Testflug für das Softwareupdate vorgenommen.

SAMSUNG

verschiebt nach technischen Problemen die ursprünglich für diese Woche geplante Markteinführung des faltbaren Smartphones Galaxy Fold, berichten informierte Kreise.

TESLA

untersucht die mögliche Explosion eines seiner Autos in China. Aufnahmen einer Sicherheitskamera, die im chinesischen Internetdienst Weibo veröffentlicht wurden, zeigen, wie weißer Rauch unter dem Auto in einer Garage in Shanghai hervorquillt. Dann steht der Wagen, bei dem es sich augenscheinlich um ein Model S handelt, plötzlich in Flammen. Tesla habe ein Expertenteam nach Shanghai entsandt, teilte das Unternehmen mit.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2019 01:30 ET (05:30 GMT)