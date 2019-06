Die Ölpreise waren aus Sorge um die Nachfrage in einer von Handelsstreitigkeiten gedämpften Weltkonjunktur weiter auf steiler Talfahrt. Der Preis für die Nordseesorte Brent sackte um 5,7 Prozent auf 61,61 Dollar ab. Auf Settlement-Basis erlebten die Preise ihre schlechteste Woche seit November mit einem Minus von 16,3 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.311,95 1.305,48 +0,5% +6,47 +2,3%

Silber (Spot) 14,64 14,58 +0,4% +0,06 -5,5%

Platin (Spot) 801,86 793,88 +1,0% +7,98 +0,7%

Kupfer-Future 2,64 2,64 +0,1% +0,00 +0,0%

Gold wurde angesichts der vielen negativen Nachrichten als sicherer Hafen von den Anlegern wieder entdeckt. Der Goldpreis schoss um 17 Dollar oder 1,3 Prozent nach oben auf 1.306 Dollar je Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CO2-STEUER

Die CDU lehnt eine CO2-Steuer ab und setzt lieber auf den Zertifikatehandel sowie auf eine "Technologie- und Forschungsoffensive", um die Klimaziele zu erreichen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Klausurtagung der CDU-Führung hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

FINNLAND

Gut sechs Wochen nach der Parlamentswahl haben sich die Sozialdemokraten und vier weitere Parteien des Mitte-links-Spektrums auf eine Regierungskoalition geeinigt.

HANDELSSTREIT USA/CHINA

Der US-Logistikkonzern Fedex ist im Handelskonflikt zwischen Washington und Peking zwischen die Fronten geraten. Wie chinesische Staatsmedien berichten, ermitteln nationale Behörden gegen Fedex wegen des Verdachts, dass der Konzern den Interessen chinesischer Kunden geschadet habe.

HANDELSSTREIT USA/MEXIKO

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat sich zuversichtlich gezeigt, mit den USA über die von Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle verhandeln zu können. "Es gibt aufseiten von US-Regierungsvertretern die Bereitschaft, einen Dialog zu eröffnen und Abkommen und Kompromisse zu erreichen", sagte er. Er gehe nicht davon aus, dass die Zölle letztlich in Kraft treten würden. Den Grund für seine Zuversicht nannte der mexikanische Präsident nicht.

ITALIEN

In der italienischen Regierung herrscht offenbar Uneinigkeit über den Umgang mit den Haushaltsvorgaben der EU. Während Finanzminister Giovanni Tria im Streit mit der EU-Kommission über die schlechte Haushaltslage des Landes eine zurückhaltendere Ausgabenpolitik in Aussicht stellte, kündigte Vizeregierungschef Matteo Salvini Widerstand gegen die Vorgaben an.

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor verharrte im Mai bei 50,2 Punkten. Der Subindex für neue Orders legte leicht zu, jener für Exportaufträge kletterte wieder über die Schwelle von 50 Zählern. Der Subindex für den künftigen Ausstoß sank jedoch auf das niedrigste Niveau seit Erhebung der Kennziffer im April 2012. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Mai auf 49,4 (Vormonat: 50,1) Punkte gesunken.

PRÄSIDENTENWAHL 2020 USA

Donald Trump will in Kürze offiziell seine Bewerbung um eine Wiederwahl als US-Präsident bekanntgeben. Er werde seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit bei einer Großveranstaltung am 18. Juni verkünden, so Trump via Twitter.

USA/IRAN

Die USA sind zu Gesprächen mit dem Iran ohne Vorbedingungen bereit. "Wir sind bereit, uns an einen Tisch mit ihnen zu setzen", sagte US-Außenminister Mike Pompeo. Allerdings werde sein Land den Kampf gegen die "bösartigen Aktivitäten" des Iran fortsetzen. Irans Präsident Hassan Ruhani hatte am Samstag erklärt, sein Land sei offen für Gespräche, allerdings nicht "auf Befehl" aus Washington.

VENEZUELA

Nach den ergebnislosen Verhandlungen mit Vertretern der Regierung hat Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaidó seine Forderung nach einem Rücktritt von Präsident Nicolás Maduro bekräftigt. Dieser werde sein Amt noch in diesem Jahr aufgeben müssen, sagte Guaidó.

BANKEN-STRESSTEST USA

Die US-Notenbank will die Ergebnisse ihres jüngsten großen Banken-Stresstests am 21. und 27. Juni mitteilen.

THYSSENKRUPP

Thyssenkrupp Elevator hat in den USA die Aufzugsparte der Nashville Machine Company übernommen. Nashville Machine Elevator (NME) ist ehemaliger Exklusivdistributor für Thyssenkrupp und beschäftigt 130 Mitarbeiter.

TELE COLUMBUS / UNITED INTERNET

Die beiden Unternehmen sind bei der Besetzung des Aufsichtsrats auf Kollisionskurs. Der Aufsichtsrat von Tele Columbus nehme die eingereichte Wahlliste von United Internet zur Kenntnis, halte jedoch weiterhin an seinen eigenen sechs vorgeschlagenen Kandidaten fest, teilte das Unternehmen mit. United Internet, der größte Aktionär, hatte zuvor mitgeteilt, nicht einverstanden zu sein mit den sechs vorgeschlagenen Kandidaten.

TOM TAILOR

kann seine schlecht laufende Marke Bonita nicht wie geplant an die niederländische Victory & Dreams-Gruppe verkaufen. Die Konsortialbanken des Hamburger Unternehmens segnen den Verkauf nicht ab. Ein Grund dafür wurde nicht genannt, lediglich, dass es keine ausreichende Mehrheit für den Vollzug der Transaktion gebe.

CONSTANTIN MEDIEN

will seinen Namen mit Wirkung zum 1. Januar 2020 in Sport1 Medien AG ändern.

PORSCHE

Porsche-Chef Oliver Blume hat in einem Handelsblatt-Interview persönlich bestätigt, dass auch sein Büro am vergangenen Donnerstag durchsucht wurde. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ging es bei der Razzia um überhöhte Betriebsratsgehälter und ein Beamter des Konzernprüfungsamtes Stuttgart soll geheimhaltungswürdige Informationen an einen steuerlichen Berater der Porsche AG verraten haben.

BOEING

hat mit weiteren Problemen bei seiner Baureihe 737 zu kämpfen. Die US-Aufsichtsbehörde FAA teilte mit, dass Bauteile innerhalb der Flügel von mehr als 310 Maschinen des Typs 737 möglicherweise fehlerhaft seien und ersetzt werden müssten. Das bezieht sich auch auf die 737 Max, die derzeit ohnehin am Boden bleiben muss.

HUAWEI

hat nach eigenen Angaben mit einem neuen Vertragsentwurf seine Kooperation mit der Afrikanischen Union gestärkt.

SIEMENS GAMESA

wird 80 Windturbinen mit je 8 Megawatt Leistung für ein Offshore-Projekt vor der Küste Taiwans liefern. Ein Jahr nach der Vorauswahl wurde der endgültige Vertrag unterzeichnet.

===

