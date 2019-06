Nach monatelangem Streit um die Reform der Grundsteuer haben die Spitzen von Union und SPD eine Einigung erzielt. Dem Vernehmen ist die Einführung von Öffnungsklauseln für die Länder vorgesehen. Noch vor der Sommerpause soll der Bundestag über die Reform debattieren, wie aus einer gemeinsamen Erklärung der Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD hervorgeht. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte ein wertabhängiges Modell zur Berechnung der Grundsteuer vorgelegt. Bayern sowie einige Unionspolitiker wollten hingegen eine Berechnung allein nach der Fläche und forderten für die Länder das Recht, von den Regelungen auf Bundesebene abzuweichen. Weitere Themen der Beratungen waren der Bundeshaushalt 2020, der Soli, bezahlbares Wohnen, das Klimaschutzgesetz und die Grundrente. Die Bundesregierung werde beauftragt, dem Bundestag bis Ende August einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des Solidaritätszuschlages "in einem deutlichen ersten Schritt" für rund 90 Prozent der Soli-Zahler vorzulegen, hieß es in der Erklärung.

GELDPOLITIK EZB

Der österreichische Notenbankchef Ewald Nowotny plädiert für ein breiteres Inflationsziel der EZB "Ich persönlich glaube, dass es vernünftig wäre, etwas mehr Flexibilität zu haben, wie es etwa die israelische oder die tschechische Notenbanken gemacht haben", sagte Nowotny. Er sei dafür, das Zwei-Prozent-Ziel zu erhalten, "aber mit einem Korridor von 0,5 oder 1 Prozent auf oder ab."

HONGKONG

Trotz des Rückziehers der pekingtreuen Regierung in Hongkong haben am Sonntag hunderttausende Menschen in der Metropole gegen Regierungschefin Carrie Lam demonstriert. Schwarz gekleidet zogen die Demonstranten durch das Zentrum von Hongkong und forderten den Rücktritt von Lam sowie den völligen Verzicht auf das umstrittene Auslieferungsgesetz, das die jüngsten Massenproteste ausgelöst hatte. Lam hatte das Gesetz am Samstag zwar auf Eis gelegt, die Proteste konnte sie mit dem Schritt aber nicht eindämmen.

INDIEN / USA

Nach dem Entzug von Handelsprivilegien durch Washington hat Indien für eine Reihe von Gütern aus den USA die Einfuhrzölle deutlich erhöht. Zu den 28 US-Gütern, die von der Vergeltungsmaßnahme betroffen sind, zählen Mandeln, Äpfel und Walnüsse. Indien ist der zweitwichtigste Markt für Mandeln aus Kalifornien und Äpfel aus dem US-Bundesstaat Washington. Gemäß der neuen Einfuhrregeln werden nun etwa Walnüsse mit einem Einfuhrzoll in Höhe von 120 Prozent statt wie bisher mit 30 Prozent belegt. Bei Kichererbsen und Linsen wurde der Satz von 30 auf 70 Prozent angehoben.

RATING TÜRKEI

Die Ratinagentur Moody's hat die Einstufung auf B1 von zuvor Ba3 weiter gesenkt. Die Schuldentitel gelten somit als hochspekulative Anlage. Der Ausblick ist weiter negativ.

SLOWENIEN

Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Bonitäts-Einstufung auf AA- von A+ erhöht. Das Land weise ein anhaltend starkes Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt und bei der Beschäftigung auf. Zugleich würden Überschüsse im Haushalt und in der Außenbilanz verzeichnet.

TÜRKEI

Der umstrittene Waffendeal zwischen der Türkei und Russland steht offenbar vor dem Abschluss. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rechnet mit der ersten Lieferung russischer S-400-Raketen an die Türkei in der ersten Juli-Hälfte. Das Rüstungsgeschäft führt seit Längerem zu Spannungen zwischen den USA und dem türkischen Nato-Partner.

STROMAUSFALL ARGENTINIEN / URUGUAY

In ganz Argentinien sowie in Uruguay ist am Sonntag der Strom ausgefallen. Ursache sei eine "massive Störung" im Stromnetz, teilte das Energieunternehmen Edesur Argentina mit.

ALLIANZ

Der Immobilienarm des deutschen Versicherungskonzerns Allianz hat einen Anteil von 49 Prozent am New Yorker Wolkenkratzer 30 Hudson Yards gekauft. Der Anteil an dem Bürogebäude habe einen Wert von 348 Millionen US-Dollar, teilte Allianz Real Estate mit. Der Erwerb sei im Auftrag einiger Versicherungsunternehmen innerhalb des Allianz-Konzerns erfolgt.

BASF

rechnet im laufenden Jahr mit einem Stellenabbau . Er gehe davon aus, dass der Personalstand zum Jahresende unter dem Vorjahresniveau liegen werde, sagte BASF-Chef Martin Brudermüller der FAZ.

VW

Die Nutzfahrzeugesparte Traton hat einen Investor für den in zwei Wochen angekündigten Börsengang gefunden. Der schwedische Pensionsfonds AMF Pensionsförsäkring AB will als Ankerinvestor Aktien im Wert von 200 Millionen Euro zeichnen.

VW

Der Musterfeststellungsklage gegen den VW-Konzern haben sich mittlerweile 420.000 VW-Kunden angeschlossen, die im Dieselskandal geschädigt wurden. "Die riesige Teilnahme hat uns selbst überrascht. Für das Register, so hören wir vom Bundesamt für Justiz, gibt es derzeit mehr als 420.000 Anmeldungen", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller, der Rheinischen Post.

KNORR-BREMSE

Der nächste Chef soll von außerhalb des Unternehmens kommen. Aufsichtsratschef Klaus Mangold sagte der FAZ: "Wir suchen extern, ich habe schon mit einigen Kandidaten gesprochen." Einen konkreten Termin für den Dienstantritt des Neuen wollte er nicht nennen.

PATRIZIA IMMOBILIEN

hat ein Portfolio in Dänemark zu Geld gemacht und vier gemischt genutzte Büro- und Wohnimmobilien im Zentrum Kopenhagens für 50 Millionen Euro verkauft.

TOM TAILOR

bekommt mehr Zeit zur Lösung seiner Probleme. Der chinesische Großaktionär stellt der Gesellschaft kurzfristig ein Darlehen von 18,5 Millionen Euro zur Verfügung. Zudem setzen die Konsortialbanken die am 30. Juni 2019 fällige Regeltilgung über 7,5 Millionen Euro bis Mitte August aus. Zusätzlich erhält das Unternehmen von den Banken eine neue Akkreditivlinie von 30 Millionen Euro. Die Einigung darüber muss noch in feste Verträge gegossen werden.

T-MOBILE US

Dish Network ist offenbar der führende Bieter für jene Unternehmensteile, die T-Mobile US und Sprint auf Forderung des US-Justizministeriums zur Rettung ihrer 26 Milliarden US-Dollar schweren Fusion verkaufen müssen. Dish-Chairman Charlie Ergen argumentiert laut mehreren Informanten, das Beste für den Wettbewerb wäre, wenn T-Mobile und Sprint Unternehmensteile an den Satelliten-TV-Anbieter verkauften.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2019 01:37 ET (05:37 GMT)