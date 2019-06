indizes in diesem Artikel SDAX 11.145,3

Die Ölpreise zeigten sich mit leichten Abgaben, obwohl die offiziellen wöchentlichen US-Öllagerdaten stärker gesunken waren als erwartet. Es war zugleich der erste Rückgang in den vergangenen drei Wochen. Dagegen hatten die Aussagen der US-Notenbank kaum Einfluss auf das Geschehen. Die Blicke seien hier eher auf die schwelenden Handelskonflikte gerichtet, hieß es. Schließlich seien es wieder die Nachfragesorgen gewesen, die die Preise ins Minus gedrückt hätten. Das Barrel der US-Sorte WTI reduzierte sich zum US-Settlement um 0,3 Prozent auf 53,76 Dollar, Brent verlor 0,5 Prozent auf 61,82 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.380,67 1.360,20 +1,5% +20,47 +7,7%

Silber (Spot) 15,26 15,17 +0,6% +0,09 -1,5%

Platin (Spot) 815,72 813,00 +0,3% +2,72 +2,4%

Kupfer-Future 2,71 2,68 +1,1% +0,03 +2,6%

Der Goldpreis zeigte sich zum US-Settlement mit 1.348 Dollar je Feinunze knapp behauptet, zog danach aber etwas an nach den Signalen für eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank. Im späten US-Handel kostete das Edelmetall 1.355 Dollar, im asiatisch geprägten Handel am Donnerstag steigt der Preis weiter.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

FISKALPOLITIK DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind auch im Mai wieder gestiegen, nachdem sie schon im April und März zugelegt hatten. Im Mai nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat allerdings nur noch um 1,5 Prozent zu. Der Bund verbuchte 1,8 Prozent mehr an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 24,6 Milliarden Euro. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im Mai auf rund 52,4 Milliarden Euro.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 6,5 Prozent belassen.

GROßBRITANNIEN

Der frühere britische Außenminister Boris Johnson hat seine Position als Favorit im Rennen um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May nochmals ausgebaut. In einer weiteren Runde zur Wahl des neuen Vorsitzenden der konservativen Tory-Partei erhielt Johnson am Mittwochabend die Stimmen von 143 der teilnehmenden 313 Tory-Abgeordneten. Entwicklungsminister Rory Stewart erhielt mit 27 die wenigsten Stimmen und schied aus dem Bewerberfeld aus.

IRAN

Der Iran hat nach eigenen Angaben eine US-Drohne über seinem Territorium abgeschossen. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran hatten sich in den vergangenen Wochen drastisch verschärft, unter anderem weil Washington Teheran kürzlich für den mutmaßlichen Angriff auf zwei Tanker im Golf von Oman verantwortlich macht.

NAFTA-NACHFOLGEABKOMMEN

Mexiko hat das neue Handelsabkommen mit den USA und Kanada ratifiziert. Es soll das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) ersetzen. Mexiko ist der erste Vertragspartner, der die Ende November unterzeichnete Vereinbarung ratifiziert hat.

NORDKOREA / CHINA

Der chinesische Präsident Xi Jinping ist zu Gesprächen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang eingetroffen. Es handelt sich um den ersten Besuch eines chinesischen Staatschefs in Nordkorea seit 14 Jahren. Beide Länder befinden sich derzeit in festgefahrenen Verhandlungen mit den USA: Peking streitet mit Washington über Strafzölle, Pjöngjang über die atomare Abrüstung und Sanktionen. Beobachter sehen in Xis Staatsbesuch ein Signal an US-Präsident Donald Trump , um diesen an den großen chinesischen Einfluss auf Nordkorea zu erinnern.

INDEXÄNDERUNG SDAX

Die Deutsche Börse hat eine außerplanmäßige Anpassung im SDAX vorgenommen. Die Aktie von Hapag-Lloyd muss den Index verlassen, dafür rückt DMG Mori auf. Grund ist der Streubesitz von Hapag-Lloyd, der sich von 10,59 Prozent auf 8,72 Prozent verringert hat. Die Änderung tritt mit Handelsbeginn am 24. Juni in Kraft.

HEIDELBERGCEMENT

hat eine Anleihe im Volumen von 750 Millionen Euro zu historisch günstigen Konditionen platziert. Der 8,5-jährige Bond weist einen Festzins von 1,125 Prozent auf.

DELIVERY HERO

hat die Umsatzprognose nach einem positiven Geschäftsverlauf in den ersten beiden Monaten des zweiten Quartals angehoben auf zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden Euro. Das liegt 200 Millionen Euro über der vorherigen Schätzung. Bei erhöhten Anlagerenditen plant Delivery Hero im zweiten Halbjahr bis zu 100 Millionen Euro zusätzlich zu investieren, sofern die Renditen attraktiv bleiben. Die Investitionen sollen vor allem in den schnell wachsenden Märkten Asien und Amerika erfolgen.

RENAULT / NISSAN

Die Unternehmen haben den Streit um die Änderungen der Unternehmensführung bei Nissan beigelegt. Nissan kann demnach nun einen neuen Board ernennen. Das werde von Renault-Managern als wichtiges Signal gesehen, die Fusionsgespräche mit Fiat Chrysler womöglich wieder aufzunehmen, so ein Informant.

ORACLE

hat in seinem vierten Geschäftsquartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen des Marktes übertroffen. Nachbörslich legte die Aktie des SAP-Konkurrenten um 4,5 Prozent zu.

