METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.388,79 1.409,47 -1,5% -20,69 +8,3%

Silber (Spot) 15,19 15,32 -0,8% -0,13 -2,0%

Platin (Spot) 832,16 835,50 -0,4% -3,34 +4,5%

Kupfer-Future 2,74 2,71 +1,4% +0,04 +3,8%

Der Goldpreis stieg dank schwacher US-Inflations- und Konjunkturdaten um 0,1 Prozent auf 1.411 Dollar. Die damit verbundene Zinssenkungsfantasien macht das zinslose Edelmetall attraktiver. zudem stützte die Unsicherheit mit Blick auf die US-chinesischen Handelsgespräche. Am Montag im asiatisch dominierten Geschäft fällt der Goldpreis deutlich zurück, nachdem am Wochenende vereinbart wurde, dass die beiden Streitparteien weiter verhandeln wollen und zunächst keine neuen Strafzölle kommen sollen. Dadurch verliert das Gold als sicherer Hafen an Zulauf.

CHINA

hat einen Tag nach der leichten Entspannung in den Handelsgesprächen mit den USA einige Beschränkungen im eigenen Land aufgehoben. Die Liste der Sektoren, in denen Ausländer im Reich der Mitte Restriktionen unterliegen, wurde bei einer Neufassung etwas kürzer. So dürfen Nicht-Chinesen künftig auch nach Öl- und Gas in China suchen, ohne dabei ein Gemeinschaftsunternehmen gründen zu müssen.

DEUTSCHLAND

Nach zweieinhalbwöchigen Verhandlungen haben sich Spitzenvertreter von SPD, Grünen und Linken in Bremen auf die Bildung der ersten rot-grün-roten Koalition in einem westdeutschen Bundesland geeinigt.

G20-GIPFEL

Die G20-Staaten haben sich nach langem Ringen auf eine gemeinsame Erklärung zur Klimapolitik geeinigt. In dem Abschlussdokument des Gipfels bekannten sich 19 der 20 Staaten am Samstag zum Pariser Klimaschutzabkommen. Die USA bekräftigten ihre ablehnende Haltung. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kritisierte die Beschlüsse als nicht weitgehend genug. Auch Nichtregierungsorganisationen forderten die großen Industrie- und Schwellenländer zu mehr Anstrengungen für den Klimaschutz auf.

HONGKONG

Die Polizei ist am Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China gewaltsam gegen Protestierende vorgegangen. Zuvor hatten Demokratie-Aktivisten in der chinesischen Sonderverwaltungszone mehrere Hauptstraßen blockiert.

KONJUNKTUR CHINA

Das verarbeitende Gewerbe in China ist im Juni in die Rezessionszone gefallen. Der von Caixin und Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fiel auf 49,4 von 50,2 im Mai. Damit fiel der Index erstmals seit vier Monaten wieder unter die Schwelle von 50. Der offizielle Einkaufsmanagerindex Chinas blieb im Juni zwar unverändert, verharrte mit 49,4 aber im Kontraktionsbereich. In der Dienstleistungsbranche war die Lage im Juni ebenfalls fast unverändert. Dort fiel der Index auf 54,2 von 54,3 Punkten.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Stimmung in Japans Industrie ist im zweiten Quartal auf das tiefste Niveau seit fast drei Jahren gefallen. Der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank zeigt für das Quartal angesichts der wachsenden Handelskonflikte nur noch einen Wert von plus 7, nachdem der Index im ersten Quartal noch auf plus 12 gekommen war.

RUSSLAND / USA

Der russische Präsident Wladimir Putin hat neue Gespräche mit den USA zur atomaren Abrüstung angekündigt. "Wir haben unsere jeweiligen Außenminister beauftragt, Unterredungen zu diesem Thema zu beginnen", sagte Putin am Rande des G20-Gipfels. Es sei jedoch nicht gesichert, dass dies zu einer Ausweitung des sogenannten Start-III-Abkommens für atomare Abrüstung führen werde. Auch einen Zeitplan nannte Putin nicht.

USA / NORDKOREA

Donald Trump hat als erster US-Präsident nordkoreanischen Boden betreten. Zusammen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un überschritt Trump am Sonntag in der entmilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea die Grenze zum Norden. "Das ist ein großer Tag für die Welt", sagte Trump. Kim sagte, das "wundervolle" Verhältnis zum US-Präsidenten "ermöglicht es uns, Grenzen zu überwinden". Der US-Präsident hatte das Treffen überraschend vorgeschlagen. Trump stellte dem nordkoreanischen Machthaber ein Treffen in Washington in Aussicht. In den Atomverhandlungen zwischen beiden Ländern herrschte zuletzt Stillstand.

WELTHANDEL

20 Jahre nach dem Beginn der Verhandlungen haben sich die EU und der südamerikanische Wirtschaftsblock Mercosur auf ein umfassendes Handelsabkommen verständigt. Derweil hat die EU auch ein umfassendes Handelsabkommen mit Vietnam unterzeichnet.

BASF/LAFARGEHOLCIM

Lafargeholcim interessiert sich für das Bauchemiegeschäft von BASF. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen berichtet, sind die Schweizer in das Rennen um die BASF-Sparte eingestiegen. Zu den weiteren Interessenten zählten Bain Capital und Cinven sowie Standard Industries gemeinsam mit Blackstone. Der Bereich könnte mit bis zu 3 Milliarden Euro bewertet werden.

PFEIFFER VACUUM

Vorstandsmitglied Ulrich von Hülsen verlässt das Unternehmen. Die Trennung erfolge auf seinen Wunsch hin und im beiderseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat per Ende Juni, teilte der Vakuumpumpenhersteller mit. Von Hülsen war im August 2017 in den Vorstand aufgestiegen.

VAPIANO

will seine Restrukturierung mit Hilfe eines Experten vorantreiben.

GLOBAL FASHION GROUP

hat nach Absenken des Angebotspreises genug Investoren für seinen Börsengang gefunden, muss allerdings nochmals Abstriche hinnehmen. Zu dem gesenkten Preis von je 4,50 Euro werden nun 44 Millionen Aktien platziert, davon 40 Millionen aus einer Kapitalerhöhung. Erst vor wenigen Tagen hatte der Modehändler angekündigt, eigentlich gut 51 Millionen Aktien bei dem Börsengang zu verkaufen.

