Beim Ölpreis hielten sich stützende und drückende Faktoren die Waage, Angebotssorgen standen der Sorgen wegen der Handelskonflikte gegenüber. Vor allem die Zuspitzung des Streits mit dem Iran stützte die Preise, während der feste Dollar bremste. WTI kostete 57,83 Dollar und somit 0,3 Prozent mehr als am Vortag. Brent zeigte sich kaum verändert bei 64,14 Dollar. Am Morgen ziehen die Preise wegen eines Lagerabbaus in den USA an, die der US-Branchenverband API gemeldet hatte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.393,14 1.398,10 -0,4% -4,97 +8,6%

Silber (Spot) 15,08 15,11 -0,2% -0,03 -2,7%

Platin (Spot) 811,50 811,50 0% 0 +1,9%

Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,2% +0,01 -0,4%

Gold trat mehr oder weniger auf der Stelle. Seit dem starken US-Jobbericht vom Freitag hat das Interesse der Anleger an dem Edelmetall merklich nachgelassen - getrieben von der Sorge, dass die US-Notenbank mit Lockerungen zurückhaltender sein könnte als gedacht. Die Feinunze stieg um 0,2 Prozent auf 1.398 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

HANDELSSTREIT

Die USA und China haben ihre Gespräche im Handelsstreit auf hochrangiger Ebene fortgesetzt. Nach US-Angaben telefonierten Finanzminister Steven Mnuchin und Handelsvertreter Robert Lighthizer mit Chinas Vize-Regierungschef Liu He und Minister Zhong Shan. In dem Gespräch sei es um eine Lösung für den seit Monaten schwelenden Handelsstreit gegangen. Beide Seiten würden die Verhandlungen fortsetzen.

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump darf Nutzer des Kurzbotschaftendienstes Twitter nicht blockieren, wenn sie seine Einträge kritisch kommentieren. Zu diesem Urteil kam am Dienstag ein US-Berufungsgericht und bestätigte damit die Entscheidung einer Bundesrichterin vom vergangenem Jahr. Trump verletzte demnach durch seinen Umgang mit Kritikern bei Twitter den ersten Zusatz über Meinungsfreiheit zur US-Verfassung.

INFLATION CHINA

Die Inflation in China hat ihr Tempo im Juni beibehalten. Der Verbraucherpreisindex stieg wie im Vormonat um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein höherer Anstieg der Nahrungsmittelpreise glich eine sich verlangsamende Teuerung im Nichtnahrungsmittelbereich aus. Die Inflation lag exakt auf dem Niveau, das Ökonomen im Konsens prognostiziert hatten.

BEZIEHUNGEN USA - TÜRKEI

Die USA haben die Türkei erneut vor dem Kauf russischer S-400-Luftabwehrraketen gewarnt. US-Außenamtssprecherin Morgan Ortagus sagte, auf die Türkei würden in diesem Falle "negative Konsequenzen" zukommen.

INNENPOLITIK GROßBRITANNIEN

Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May haben sich die Kandidaten Boris Johnson und Jeremy Hunt bei einer TV-Debatte einen harten Schlagabtausch geliefert. Der amtierende Außenminister Hunt warf seinem Rivalen und Amtsvorgänger vor, beim Brexit nichts als "blinden Optimismus" zu bieten. Johnson entgegnete, beim Thema Brexit habe bereits zu viel "Defätismus" geherrscht.

BAYER

erwägt einem Agenturbericht zufolge einen Zusammenschluss seines Tiermedizin-Geschäfts mit dem US-Rivalen Elanco Animal Health. Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern sei an Elanco herangetreten, um über eine mögliche Kombination der beiden Unternehmen zu sprechen, aus der ein neuer Branchengigant für Tiermedikamente entstehen könnte, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei mit der Sache vertrauten Personen.

CROPENERGIES

Die Südzucker-Tochter Cropenergies hat im ersten Geschäftsquartal dank einer teilweisen Erholung bei den Ethanolpreisen sowie Verbesserungen bei den Margen und im Finanzergebnis unterm Strich den Gewinn mehr als vervierfacht. Nach endgültigen Zahlen steigerte der Konzern den Nachsteuergewinn per Ende Mai auf 10,6 Millionen Euro von 2,4 Millionen im Vorjahresquartal. Der Gewinn je Aktie stieg auf 12 Cent von 3.

FRESENIUS MEDICAL CARE

investiert in Biointellisense. Es handele sich um ein US-Startup-Unternehmen, das tragbare medizinische Geräte entwickelt und dabei hilft, Krankenhausaufenthalte zu verkürzen, teilte der weltweit größte Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen mit.

IAG

Die Gespräche zwischen der britischen Pilotengewerkschaft Balpa und dem Management der British-Airways-Konzernmutter International Consolidated Airlines Group (IAG) sind gescheitert, wie die Balpa mitteilte. Nun werde bis 22. Juli über einen Streik abgestimmt. Sollten die Piloten für einen Streik stimmen, könnte es während der Hauptreisezeit im August zu Arbeitsniederlegungen kommen.

BOEING

hat im ersten Halbjahr mehr als ein Drittel weniger Flugzeuge ausgeliefert als vor Jahresfrist. Damit könnte Erzrivale Airbus 2019 erstmals seit sieben Jahren wieder den Titel als weltgrößter Flugzeughersteller holen.

VALE

Knapp ein halbes Jahr nach dem verheerenden Dammbruch im ostbrasilianischen Brumadinho hat ein Gericht den Bergbauriesen Vale dazu verurteilt, für alle Schäden der Katastrophe aufzukommen. Das Gericht legte aber vorerst keine Schadenssumme fest. Zugleich hielt das Gericht das Einfrieren von rund 2,6 Milliarden Euro von Vale für künftige Entschädigungszahlungen aufrecht.

