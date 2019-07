METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.411,40 1.415,70 -0,3% -4,30 +10,0%

Silber (Spot) 15,20 15,23 -0,2% -0,03 -1,9%

Platin (Spot) 833,27 829,50 +0,5% +3,77 +4,6%

Kupfer-Future 2,71 2,69 +0,6% +0,02 +2,4%

Gold erholte sich nach dem Rücksetzer vom Vortag. Das zinslos gehaltene Edelmetall war von den gestiegenen Marktzinsen belastet worden. Der Preis für eine Feinunze stieg um 0,7 Prozent auf 1.415 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK CHINA

In Hongkong hat es wiederholt gewaltsame Zusammenstöße zwischen Polizisten und Demonstranten gegeben. Die Polizei setzte bei einer Demonstration gegen das inzwischen auf Eis gelegte Auslieferungsgesetz Pfefferspray und Schlagstöcke ein. In dem zwischen dem Hongkonger Hafen und der Grenze zum Festland gelegenen Stadtteil Shatin gingen zehntausende Demonstranten auf die Straße.

US-INNENPOLITIK

Die für kommende Woche geplante Aussage von US-Sonderermittler Robert Mueller vor dem Kongress ist Medienberichten zufolge verschoben worden. Die Befragungen im Justiz- und im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses fänden nicht statt und würden möglicherweise am 24. Juli nachgeholt, berichteten US-Medien.

US-AUßENPOLITIK

Das US-Repräsentantenhaus will der Regierung von Präsident Donald Trump einen möglichen Angriff auf den Iran erschweren. Die Abgeordneten in der demokratisch dominierten Kammer stimmten für eine Gesetzesänderung, wonach Präsident Trump die Zustimmung des Kongresses für einen Militäreinsatz einholen müsste - außer im Verteidigungsfall. Die Gesetzesänderung muss noch vom US-Senat angenommen werden. Dort hält Trumps Republikanische Partei eine stabile Mehrheit.

US-ENERGIEMARKT

In weiten Teilen des New Yorker Bezirks Manhattan ist am Samstag der Strom ausgefallen. Rund 42.000 Menschen im Westen von Manhattan waren am frühen Abend von der Stromversorgung abgeschnitten.

US- GELDPOLITIK

Chicago-Fed-Präsident Charles Evans hat sich für Zinssenkungen zur Bekämpfung der zu niedrigen Inflation ausgesprochen. Er rechne in diesem Jahr mit zwei Zinssenkungen, sagte der Notenbanker, der im Offenmarktausschuss derzeit stimmberechtigt ist.

KLIMAPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will zum Klimaschutz rund eine halbe Milliarde Euro in die Aufforstung des Waldes in Deutschland investieren.

Erstmals in einem ersten Halbjahr wurde in Deutschland 2019 mehr Strom mit erneuerbaren Energien erzeugt als mit Kohle und Atom. Nach einer aktuellen Erhebung des Think-Tanks Agora Energiewende stammten 41,9 Prozent des in Deutschland erzeugten Stroms aus Wind-, Solar-, Biomasse- und Wasserkraftwerken, berichtet das Handelsblatt. Dagegen kamen nur 38,7 Prozent aus Braunkohle- (18,4 Prozent), Steinkohle- (8,6 Prozent) und Atomkraftwerken (11,7 Prozent).

Unionsfraktionsvize Andreas Jung (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, eine künftige CO2-Bepreisung mit einer Steuerreform zu verbinden. "Wir müssen Glaubwürdigkeit in der Klimapolitik zurückgewinnen, in der Steuerpolitik aber auch", sagte Jung den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ein CO2-Preis dürfe nicht die Staatskasse füllen.

AUßENPOLITIK DEUTSCHLAND

Deutschland sollte künftig in Abstimmung mit anderen aufnahmebereiten EU-Ländern ein festes Kontingent an Flüchtlingen aufnehmen, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden: Entsprechend äußerte sich Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD).

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme Grün-Rot-Rot nach einer aktuellen Umfrage auf eine Mehrheit. Im Sonntagstrend von Emnid erreichen die drei Parteien links der Mitte zusammen auf 48 Prozent Zustimmung. Die Grünen können danach ihre 24 Prozent der Vorwoche verteidigen, ebenso unverändert ist die Zustimmung der Linken, von 9 Prozent. Die SPD dagegen gewinnt zwei Prozentpunkte und kommt auf 15 Prozent. Stärkste Kraft ist weiterhin die Union mit unverändert 26 Prozent. Die FDP legt um einen Prozentpunkt auf 8 Prozent zu. Die AfD dagegen verliert einen Prozentpunkt und landet bei 13 Prozent.

TÜRKEI-SANKTIONEN

Trotz Sanktionsdrohungen der USA hat die Türkei weitere S-400-Luftabwehrraketen aus Russland entgegengenommen. "Das vierte russische Flugzeug mit S-400-Raketenteilen ist auf dem Murted-Flughafen nahe Ankara gelandet", teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Der Kauf der russischen Luftabwehrraketen durch die Türkei sorgt seit Monaten für Streit mit den USA.

Die EU ringt um eine gemeinsame Antwort auf fortgesetzte türkische Gasbohrungen vor der Küste des Mitgliedsstaats Zypern. Auch nach dreitägigen Beratungen auf Botschafterebene herrschte nach Angaben von Diplomaten weiterhin keine Einigkeit über die Reaktion. Bereits im vergangenen Monat hatte die EU die Türkei zu einem Stopp der Bohrungen aufgefordert und mit Sanktionen gedroht.

BONITÄT TÜRKEI

Fitch hat sich die Bonität der Türkei weiter verschlechtert. Innerhalb der Kategorie der spekulativen Anlagen werden die Titel des Landes auf "BB-" von zuvor "BB" gesenkt; der Ausblick ist negativ.

BONITÄT MALTA

Fitch erhöht den Ausblick für das EU-Land Malta auf "Positiv" nach zuvor "Stabil". Die Einstufung bleibt A+.

BASF

könnte bald sein Rating "A1" bei den Bonitätswächtern von Moody's verlieren. Die Ratingagentur setzte die aktuelle Einstufung auf die Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung. Moody's reagiert damit auf die Gewinnwarnung diese Woche.

BAYER

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) rechnet mit einem Ende der Nutzung des Unkrautvernichters Glyphosat in der EU und damit auch in Deutschland ab spätestens 2022. "Es ist nicht davon auszugehen, dass es nach 2022 noch eine Mehrheit für eine Verlängerung der Glyphosat-Zulassung gibt", sagte Klöckner dem "Tagesspiegel.

DEUTSCHE BAHN

rechnet laut aufgrund der aktuell nötigen Investitionen weiter mit rückläufigen Gewinnen. Bahnchef Richard Lutz werde in zwei Wochen bei der Vorstellung der Halbjahresergebnisse weiter sinkende Gewinne verkünden, berichtet der Spiegel in einer Vorabzusammenfassung eines Interviews in der Wochenendausgabe.

LUFTHANSA

Lufthansa-Chef Carsten Spohr sieht trotz der hitzig geführten Klimadebatte keine Abkehr vom Fliegen. "Wir sehen derzeit keine Zurückhaltung - im Gegenteil", sagte Spohr der Neuen Züricher Zeitung.

MBB

Nach der Tochter Aumann senkt nun auch die Konzernmutter MBB die Jahresprognosen. Den Umsatz 2019 erwartet die Beteiligungsgesellschaft nun bei über 500 (bisher: über 550) Millionen Euro. Die neue EBITDA-Prognose beläuft sich auf 50 (über 58) Millionen Euro und könne sich abhängig von der Marktlage bei Aumann auf 44 Millionen Euro reduzieren.

SIEMENS HEALTHINEERS

geht mit Krankenhausbetreibern in Missouri eine langjährige Allianz ein, im Zuge dessen die Deutschen auch Geräte in die USA liefern. Die geschlossene Vereinbarung hat einen Wert von 133 Millionen US-Dollar, teilte Siemens Healthineers mit.

VOLKSWAGEN / AUDI

Audi will trotz massiver Investitionen in die Elektromobilität rentabler werden. "Wir verkaufen heute eine halbe Million Autos mehr als 2011. Dennoch kommt unterm Strich kein höheres Ergebnis heraus. Das ändern wir jetzt", sagte Vorstandschef Bram Schot der Automobilwoche. Um die Kapitalrendite zu steigern, will Schot Synergien im VW-Konzern nutzen.

GALAPAGOS

Der US-Pharma- und Biotechkonzern Gilead Sciences erhöht im Rahmen eines milliardenschweren Deals seine Beteiligung an der belgischen Galapagos NV auf 22 von zuvor 12,3 Prozent. Gilead zahlt für die Aufstockung 1,1 Milliarden US-Dollar. Zudem wendet Gilead 3,95 Milliarden Dollar im Voraus auf und erhält dafür außerhalb Europas die exklusiven Produktrechte für Medikamente, die noch in der Forschungspipeline sind.

THOMAS COOK

S&P Global Ratings hat die Bonität des britischen Touristikkonzerns Thomas Cook auf "CC" von "CCC+" heruntergestuft.

AB INBEV

Der Börsengang des Asiengeschäfts von Anheuser-Busch InBev ist vorerst geplatzt. Der Brauerereikonzern sagte den für Montag geplanten IPO ab und begründete dies mit den schwachen Marktbedingungen. Das Unternehmen wolle nun weiter beobachten, wie sich die Lage entwickelt.

AMAZON

Zum traditionellen Schnäppchentag beim Versandhändler Amazon wollen Beschäftigte in dieser Woche an sieben Standorten in Deutschland in den Streik treten, um bessere Einkommen durchzusetzen. Die Ausstände sollten in der Nacht von Sonntag auf Montag beginnen, wie Verdi mitteilte.

BOEING

Das Flugverbot für die Boeing 737 MAX könnte sich deutlich länger hinziehen als geplant. Die Reparatur der Flugsteuerungssoftware sowie weitere Schritte, die nötig sind, um für das Mittelstreckenflugzeug wieder eine Betriebserlaubnis für die Passagierbeförderung zu bekommen, wird sich voraussichtlich bis ins Jahr 2020 erstrecken, sagen immer mehr Vertreter von US-Behörden und Flugbranche.

HUAWEI

Der chinesische Telekomkonzern Huawei will in den USA nach Angaben von Insidern viele Stellen in den Bereichen Forschung und Entwicklung streichen. Vom Abbau betroffen seien Mitarbeiter der dafür zuständigen US-Tochter Futurewei Technologies, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen dem Wall Street Journal.

