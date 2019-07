Knapp behauptet - Mit Beginn der zweitägigen Fed-Sitzung war das Geschäft erneut von Zurückhaltung geprägt. Auch die nach der Schlussglocke angekündigten Geschäftszahlen von Apple galt es abzuwarten. US-Präsident Donald Trump hatte seinen Anteil an den leichten Abgaben. Trump baute bei den wieder begonnenen US-chinesischen Handelsgesprächen neuen Druck auf. Er warnte China, dass die Konditionen einer Vereinbarung nach einem Sieg bei den nächsten Präsidentschaftswahlen wesentlich schlechter ausfielen, als dies aktuell der Fall sein würde. Zudem monierte er, dass China weiterhin keine Argarprodukte in den USA kaufe. Überzeugende Daten stützten die Wall Street kaum, zeigten sie doch, dass die US-Wirtschaft eigentlich gar keine Zinssenkung benötigt. So war die Stimmung unter den US-Verbrauchern im Juli weitaus besser als erwartet. Auch das Geld saß locker, das Wachstum der persönlichen Ausgaben und Einkommen der US-Konsumenten traf im Juni die Erwartungen. Das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß PCE-Deflator lag 1,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahres und damit weit unter dem Fed-Inflationsziel von 2 Prozent. Merck & Co hatte Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und seine Jahresziele erhöht. Die Aktie stieg um 0,9 Prozent. Auch Pharmawettbewerber Eli Lilly hatte besser abgeschnitten als gedacht und schaute zuversichtlicher in die Zukunft. Allerdings liefen Insulinprodukte schwach, die Papiere stagnierten. Procter & Gamble hatte aufgrund einer Sonderbelastung zwar rote Zahlen vermeldet, doch das bereinigte Ergebnis je Aktie und der Umsatz fielen besser aus als erwartet. Die Aktie legte um 3,8 Prozent zu. Under Armour hatte etwas weniger umgesetzt als erwartet und eine enttäuschende Gewinnprognose abgegeben. Die Aktie stürzte um 12,2 Prozent ab.

Am Rentenmarkt stützte die prognostizierte Zinssenkung etwas, die guten US-Daten drückten nur kurz auf die Notierungen.

Das Pfund stabilisierte sich nach der jüngsten Talfahrt. Die Finanzmärkte preisten zunehmend die Möglichkeit eines harten Brexits ein. Der neue britische Premierminister Boris Johnson erkläre den Backstop und das bestehende Austrittsabkommen für tot und scheine sein Kabinett auf einen No-Deal-Brexit einzustimmen, hieß es. Das Pfund lag zuletzt bei 1,2156 Dollar, nachdem es in der Vorwoche noch über 1,25 gehandelt worden war. Der WSJ-Dollarindex sank vor der Zinsentscheidung um 0,1 Prozent.

Für die Ölpreise ging es auf ein Zweiwochenhoch. Die Entwicklungen der Irankrise stützten. Berichte über bevorstehende Militärübungen Russlands und Irans an der Straße von Hormus sorgten für Beunruhigung. Der Iran will weiter Uran anreichern und zeigte sich auch im Tankerstreit uneinsichtig. WTI stieg um 2 Prozent auf 58,05 Dollar, für Brent ging es um 1,6 Prozent auf 64,72 Dollar nach oben. Am Mittwochmorgen im asiatisch dominierten Handel legen die Preise weiter zu, nachdem der US-Branchenverband API am späten Dienstag einen überraschend starken Rückgang der US-Ölvorräte gemeldet hat.

Der Goldpreis kletterte vor der erwarteten US-Zinssenkung um 0,3 Prozent auf 1.431 Dollar. Nach Ansicht von Analyst Carsten Menke von Julius Bär war der Preis für das Edelmetall aber zu schnell und zu stark gestiegen. Er rechnete nach der Zinssenkung am Mittwoch mit keinen weiteren Schritten der Fed in diesem Jahr. Daher dürfte der Goldpreis bis zum Jahresende fallen, so seine Prognose. Teilnehmer verwiesen in diesem Zusammenhang auf die mäßige PCE-Inflationsentwicklung.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Das Regierungskabinett will am Mittwoch mehrere Gesetzentwürfe von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) billigen. Auf der Agenda stehen Gesetzentwürfe zur verstärkten Geldwäschebekämpfung, zur Erschwerung von "Share-Deals" im Immobilienbereich und zu Steuererleichterungen zur Förderung der Elektromobilität.

PERSISCHER GOLF

Das Auswärtige Amt hat die US-Forderung nach einer deutschen Beteiligung an einer US-geführten Mission im Persischen Golf zurückgewiesen. Das Bundeskanzleramt gab sich zurückhaltender und betonte lediglich, dass für Deutschland die Priorität auf einer Deeskalation der Spannungen und diplomatischen Bemühungen liegen müsse.

Derweil hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron erneut mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani telefoniert. Dabei betonte Macron die Notwendigkeit einer "Deeskalation", wie die französische Präsidentschaft am Dienstagabend mitteilte. Frankreich rufe alle Konfliktparteien auf, eine "Pause" einzulegen und "Verhandlungen" einzuleiten.

RAKETENTESTS NORDKOREA

Wenige Tage nach einem international verurteilten Waffentest hat Nordkorea nach südkoreanischen Angaben zwei ballistische Raketen abgefeuert. Der Generalstab in Seoul erklärte, die Raketen seien an der Ostküste Nordkoreas abgefeuert worden, rund 250 Kilometer weit geflogen und dann ins Meer gestürzt.

KONJUNKTUR CHINA

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich im Juli auf 49,7 (Juni: 49,4. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,5 Punkten prognostiziert.

AIRBUS

hat bei der Vorlage von Zweitquartalszahlen die Prognose für das laufende Jahr bekräftigt. Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

BAYER

hat in den USA die Zulassung für Darolutamid erhalten. Darolutamid ist ein nicht-steroidaler Androgenrezeptor-Inhibitor (ARI) zur Behandlung von Patienten mit nicht-metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakrebs.

KLÖCKNER & CO

hat im zweiten Quartal ein Konzernergebnis von 28 (Vorjahr: 33) Millionen Euro erzielt. Zudem bestätigte die Gesellschaft das bereits bei der Gewinnwarnung vor wenigen Tagen genannte operative Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten von 51 Millionen nach 85 Millionen Euro.

MATERNUS KLINIKEN

Belastet von einer rückläufigen Auslastung in einigen Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen hat Maternus-Kliniken den Ausblick für dieses Jahr gesenkt. Der Umsatz 2019 wird nun zwischen 120 Millionen bis 126 Millionen Euro gesehen, der Verlust vor Steuern soll deutlich steigen. Bisher hatte das Unternehmen einen Umsatz von 129 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

OSRAM

Belastet von einem schwierigen Marktumfeld hat Osram auch das dritte Geschäftsquartal mit einem Verlust abgeschlossen. Besserung ist nicht in Sicht: "Kurzfristig registrieren wir keine nennenswerte Erholung der Märkte", so CEO Olaf Berlien.

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

RIB SOFTWARE

hat ihre Jahresziele erhöht. Den Umsatz sieht RIB nun bei 200 bis 220 Millionen Euro. Zuvor hatte das Unternehmen Erlöse von 180 bis 200 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Konzernumsatz hatte 2018 bei 136,9 Millionen Euro gelegen. Die Zielsetzung für das operative EBITDA wurde auf 45 bis 50 Millionen von 36 bis 46 Millionen Euro erhöht.

ESSILORLUXOTTICA

übernimmt Grandvision von HAL.

LAFARGEHOLCIM

