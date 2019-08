Angesichts der trüben Konjunkturaussichten wegen der sich immer schneller drehenden Spirale im Handelskonflikt war Erdöl nicht gefragt. Händler sprachen von massiven Nachfragesorgen - auch weil China offenbar ab dem 1. September einen Zoll auf Rohöl erwägt. Trotz der Dollar-Schwäche verbilligte sich WTI um 2,1 Prozent auf 54,17 Dollar, für Brent ging es um 1,0 Prozent auf 59,34 Dollar nach unten.

Im asiatisch dominierten Handel am Montagmorgen setzen die Ölpreise ihre Talfahrt fort, nachdem US-Präsident Trump am Freitagabend angekündigt hat, als Reaktion auf die chinesischen Gegenmaßnahmen die Strafzölle auf chinesische Waren zu erhöhen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.542,42 1.526,71 +1,0% +15,72 +20,3%

Silber (Spot) 17,64 17,42 +1,2% +0,21 +13,8%

Platin (Spot) 860,53 858,69 +0,2% +1,84 +8,0%

Kupfer-Future 2,51 2,53 -0,8% -0,02 -5,1%

Mit der Flucht in vermeintliche Sicherheit zog der Goldpreis um 2,0 Prozent auf 1.529 Dollar an und stieg auf ein neues Sechsjahreshoch - auch gestützt von Dollar-Schwäche und sinkenden Marktzinsen. Die vierte Woche in Folge verzeichnete das Edelmetall Aufschläge, seit Monatsbeginn hat sich Gold um rund 7 Prozent verteuert. Das Edelmetall bleibt mit der Eskalation des Handelskonflikts auch am Montag gesucht.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

HANDELSKONFLIKT

US-Präsident Donald Trump hat umgehend auf die neuen chinesischen Zölle reagiert. Er wies US-Unternehmen an, nach Alternativen zum Geschäft in China zu suchen. "Unser Land hat dummerweise über viele Jahre hinweg Billionen von Dollar mit China verloren", sagte Trump. "Sie haben unser geistiges Eigentum in einer Größenordnung von Hunderten von Milliarden Dollar pro Jahr gestohlen, und sie wollen weitermachen. Das werde ich nicht zulassen! Wir brauchen China nicht und wären ohne sie offen gesagt viel besser dran."

US-AUßENPOLITIK

Nach den diplomatischen Verstimmungen im Grönland-Streit haben US-Präsident Donald Trump und die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen miteinander telefoniert. Das Gespräch sei "konstruktiv" gewesen, sagte eine dänische Regierungssprecherin der Nachrichtenagentur AFP.

US-HANDELSPOLITIK / JAPAN

US-Präsident Donald Trump und Japans Regierungschef Shinzo Abe haben während des G7-Gipfels in Biarritz ein bilaterales Freihandelsabkommen angekündigt. Es handele sich um ein "sehr großes Vorhaben", das "Milliarden um Milliarden Dollar" beinhalte, sagte Trump nach einem Gespräch mit Abe. Der japanische Ministerpräsident bestätigte, dass beide Länder nach "intensiven" Verhandlungen "erfolgreich einen Konsens erreicht" hätten.

EU-HANDELSPOLITIK

Die Bundesregierung will nach Angaben eines Sprechers wegen der verheerenden Waldbrände im Amazonas-Gebiet anders als Frankreich nicht das Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur blockieren. Das Abkommen enthalte "ein ambitioniertes Nachhaltigkeitskapitel mit verbindlichen Regelungen zum Klimaschutz", teilte ein Regierungssprecher in Berlin der Nachrichtenagentur AFP mit.

BREXIT

Beim G7-Gipfel in Biarritz hat US-Präsident Donald Trump dem britischen Premierminister Boris Johnson Unterstützung für die Zeit nach dem Brexit zugesagt: Trump stellte dem Briten bei einem Treffen am Sonntag nach dem EU-Austritt ein "sehr großes Handelsabkommen" in Aussicht. Johnson begrüßte die Aussagen, forderte die USA zugleich aber zu Kompromissen bei strittigen Handelsfragen auf. Bei einem Treffen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk hob Johnson die Gemeinsamkeiten von London und Brüssel hervor.

ITALIENKRISE

Die italienischen Sozialdemokraten (PD) haben sich nach Beratungen mit der Fünf-Sterne-Bewegung zu einer möglichen Koalitionsbildung zufrieden geäußert. Der Abgeordnete der Mitte-links-Partei PD Graziano Delrio sprach nach einer Sitzung von "großen Übereinstimmungen" der Parteien bei sozialen und umweltpolitischen Belangen. Es sei ein "guter Anfang".

POLITIK DEUTSCHLAND

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt hat sich offen für ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene gezeigt. "In meinem Heimatland Thüringen ist dieses Bündnis sehr erfolgreich", sagte die Bundestagsabgeordnete der "Passauer Neuen Presse". Für den Bund sei das Entscheidende, eine "beherzte, klare und große Antwort auf die Klimakrise" zu geben.

IRAN-KRISE

Mit einer überraschenden diplomatischen Initiative hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Bewegung in die festgefahrene Krise um den Iran zu bringen versucht. Auf Macrons Einladung erschien der iranische Außenminister Dschawad Sarif am Sonntag unerwartet am Ort des G7-Gipfels in Biarritz, wo er mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian zusammentraf. Ein Gespräch US-Vertretern war zunächst nicht geplant.

GELDPOLITIK EU

Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat angesichts der sich eintrübenden Konjunktur vor "Panik" und "Aktionismus" gewarnt. Käme es zu einer echten Rezession, wäre aus seiner Sicht die Finanzpolitik der Bundesregierung gefordert, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Aktuell sehe er allerdings noch keinen Grund, ein großes Konjunkturprogramm aufzulegen. Insgesamt sei der Ausblick derzeit besonders unsicher.

Es sei mittlerweile ein üblicher Reflex geworden, sofort nach einem Großeinsatz der Geldpolitik zu rufen, sagte Weidmann der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung knapp drei Wochen vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) über mögliche weitere Zinssenkungen oder Anleihekäufe.

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Das Bundeskanzleramt erwartet für dieses Jahr laut einem Medienbericht einen fortgesetzten Abschwung der deutschen Wirtschaft. "Für das dritte Quartal zeichnet sich abermals ein leichter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts und damit eine technische Rezession ab", heißt es in einer Vorlage des Kanzleramts, aus der "Der Spiegel" vorab zitiert.

VERMÖGENSSTEUER DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich im Gespräch mit dem Handelsblatt hinter Forderungen aus seiner Partei gestellt, die Vermögensteuer in Deutschland wieder einzuführen. Zuvor hatte der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel angekündigt, dass das Parteipräsidium am Montag über ein Konzept zur Einführung einer Vermögensteuer nach Schweizer Vorbild diskutieren werde.

KOHLEAUSSTIEG DEUTSCHLAND

Die Kohleländer Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt fordern im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg neben dem sogenannten Strukturstärkungsgesetz des Bundes einen Vertrag zur Absicherung der Hilfen. Die Zusage über insgesamt 40 Milliarden für die vier Kohleländer solle in einem das Gesetz begleitenden Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern festgeschrieben werden, forderten die Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD, Brandenburg), Michael Kretschmer (CDU, Sachsen) und Reiner Haseloff (CDU, Sachsen-Anhalt). Der Staatsvertrag soll auch für das vierte Kohleland, Nordrhein-Westfalen, gelten.

KLIMASCHUTZ DEUTSCHLAND

Die CSU plant eine staatliche Klima-Anleihe mit jährlich 2 Prozent Zinsen für Anleger, wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der Bild am Sonntag. sagte. Die Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit soll von der staatlichen KfW-Bankengruppe an alle interessierten Sparer ausgegeben werden.

MIETPREISBREMSE BERLIN

Berliner Mieter, die in einem vor 2014 gebauten Haus wohnen, sollen künftig monatlich nicht mehr als 7,97 Euro pro Quadratmeter an Kaltmiete zahlen. Das sieht der Entwurf von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) für den geplanten Mietendeckel vor, wie Berliner Morgenpost und Tagesspiegel berichteten.

RATING BULGARIEN

Fitch hat die Bonitätseinstufung für das EU-Land Bulgarien mit "BBB" bekräftigt bei weiterhin positivem Ausblick

RATING LITAUEN

Moody's hat den Ausblick für Litauen von "Stabil" auf "Positiv" erhöht. Die Bonitätseinstufung "A3" wurde bestätigt.

GELDPOLITIK CHINA I

Die chinesische Zentralbank nimmt Änderungen am Zinsmechanismus für Hypothekendarlehen vor. Demnach soll der Zinssatz für Darlehen von Erstkäufern am Immobilienmarkt nicht unter dem neuen Referenzzins "Loan Prime Rate" (LPR) liegen. Der Darlehenszins für Käufer einer zweiten Immobilie solle mindestens 60 Basispunkte über dem Leitzins liegen. Das neue System gelte ab 8. Oktober, so die People's Bank of China (PBoC).

GELDPOLITIK CHINA II

Die chinesische Zentralbank hat am Montag 150 Milliarden Yuan (21 Milliarden Dollar) an liquiden Mittel über eine mittelfristige Kreditfazilität (MLF) in den Markt gegeben, um ein stabiles Liquiditätsumfeld im Bankensystems zu gewährleisten.

DEUTSCHE BANK

zahlt in den USA 16 Millionen Dollar für einen Vergleich mit der Börsenaufsicht. Die SEC hatte der Bank vorgeworfen, gegen Antikorruptionsregelungen in den USA durch die Beschäftigung von Angehörigen ausländischer Regierungsbeamten verstoßen zu haben.

DEUTSCHE BANK / UBS

Die beiden Banken haben dieses Jahr über eine Fusion verhandelt, wie informierte Kreise berichten. Beide Seiten hätten sich aber nicht einigen können, da es bei einigen heiklen Themen keine gemeinsame Linie gegeben habe.

VONOVIA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 26, 2019 01:41 ET (05:41 GMT)